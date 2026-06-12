Trận đấu Hàn Quốc vs CH Séc diễn ra lúc 09h00 ngày 12/6 thuộc khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Hàn Quốc vs CH Séc





Thông tin trước trận Hàn Quốc vs CH Séc

Phong độ 5 trận gần nhất

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Thành tích đối đầu

Dự đoán của siêu máy tính

Hàn Quốc nổi bật về thể lực, sự cơ động và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Son Heung-min cùng dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đội bóng xứ kim chi có thể tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm.

Tuy nhiên, CH Séc là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đại diện châu Âu biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu và có những nhân tố tạo đột biến như Patrik Schick, Adam Hložek.

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian. Yếu tố quyết định có thể đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một tình huống cố định.

Dự đoán tỉ số: Hàn Quốc 2-1 CH Séc