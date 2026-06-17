Diễn biến trận đấu Bồ Đào Nha vs Congo diễn ra lúc 0h00 ngày 18/6 thuộc khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Bồ Đào Nha vs Congo

Bồ Đào Nha 1-1 Congo Bàn thắng: Bồ Đào Nha: Joao Neves 6' Congo: Wissa





Trận đấu kết thúc. 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Phút 83: Goncalos Ramos vào sân. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chơi với cặp tiền đạo Ramos và Ronaldo.

Phút 77: Cơ hội cho Bakambu từ tình huống phản công nhưng anh sút bóng đi vọt xà ngang khung thành Bồ Đào Nha.

Phút 73: Vẫn không vào! Lại là cơ hội để Ronaldo dứt điểm sau pha nhả bóng của đồng đội. Nhưng cú sút vẫn chưa thể mang về bàn thắng khi Congo truy cản quyết liệt.

Phút 72: Bồ Đào Nha tiếp tục làm mới hệ thống tấn công với sự có mặt của Leao và Semedo.

Phút 68: Không vào! Conceicao nỗ lực đi bóng bên cánh phải và chuyền vào. Nhưng Ronaldo đã dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 60: Bồ Đào Nha chưa có pha dứt điểm nào từ đầu hiệp hai.

Phút 55: Cancelo đưa bóng vào lưới với pha tung móc đẹp mắt. Nhưng trọng tài nhanh chóng xác định cầu thủ này đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Phút 52: Bồ Đào Nha đang cố gắng tăng tốc trận đấu bằng những tình huống tấn công biên.

Phút 50: Bakambu có cú sút đe dọa khung thành Bồ Đào Nha. Bàn thắng gỡ hòa đã giúp các cầu thủ Congo đang trở nên tự tin hơn.

Phút 47: Bồ Đào Nha có sự thay đổi trên hàng công khi Conceicao vào thay cho Bernardo Silva.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1.

Phút 45+5: VÀO!! 1-1 cho Congo!! Tình huống treo bóng từ cánh phải và Wissa bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng châu Phi.

Phút 45: Congo tấn công khá bế tắc và hầu như chỉ sút xa mỗi khi có bóng.

Phút 40: Nuno Mendes và Neto tạo ra nhiều sóng gió bên hành lang trái. Dù vậy, Bồ Đào Nha chưa có thêm tình huống nào thực sự đe dọa khung thành Congo.

Phút 33: Cú sút xa của Kayembe (Congo) không làm khó được thủ môn Costa.

Phút 31: Ronaldo vẫn đang chơi cao nhất trên hàng công và là điểm đến của các đường chuyền từ đồng đội.

Phút 25: Với tỉ lệ cầm bóng lên tới 80%, mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo lại chưa có cơ hội để dứt điểm.

Phút 18: Không vào!! Mendes băng xuống đối mặt với thủ môn Congo nhưng đã không thể dứt điểm. Các pha tấn công biên của Bồ Đào Nha đang tỏ ra nguy hiểm.

Phút 15: Đội tuyển Congo liên tục nhồi bóng vào vòng cấm địa nhưng chưa mang tới hiệu quả. Trong khi đó, Bồ Đào Nha rất sẵn sàng cho những tình huống chuyển trạng thái.

Phút 11: Cú sút xa của Wissa!! Tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên của Congo trong trận đấu.

Phút 10: Sau bàn thắng sớm, Bồ Đào Nha vẫn đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Congo gần như không thể lên nổi bóng.

Phút 6: VÀO!! 1-0 cho Bồ Đào Nha. Neto tạt bóng để Joao Neves bật cao đánh đầu ghi bàn. Các hậu vệ Congo đã quá bị động trong pha bóng này.

Phút 6: Pha căng ngang đầy khó chịu đến từ Cancelo. Bồ Đào Nha đang tăng tốc.

Phút 3: Đội tuyển Bồ Đào Nha chơi ép sân mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Ronaldo đã sẵn sàng cho trận ra quân World Cup 2026

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Neto, Ronaldo

Congo: Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapaudi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu





Thông tin trước trận đấu Bồ Đào Nha vs Congo

Phong độ 5 trận gần nhất

Bồ Đào Nha

Congo

Nhận định của chuyên gia

Bồ Đào Nha đã thể hiện phong độ ấn tượng suốt hành trình vòng loại World Cup 2026. Với những tiền vệ sáng tạo dưới sự dẫn dắt của HLV Martínez và cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế Ronaldo dẫn đầu hàng công, họ hoàn toàn có thể đánh bại Congo.

Đội bóng châu Phi sẽ lùi sâu phòng ngự, chịu đựng sức ép và tìm cách phản công – một chiến thuật đã được nhiều đội bóng yếu áp dụng hiệu quả trong mùa hè này. Tuy nhiên, khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn và Bồ Đào Nha sẽ thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ để giành được 3 điểm.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 3-1 Congo