[DIỄN BIẾN] Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: Nhà Vua có trở lại cuộc đua vô địch? (23h00)

Sau trận hòa gây thất vọng trước Cabo Verde, Tây Ban Nha bước vào màn đọ sức với Saudi Arabia cùng áp lực phải thắng. Một cú sảy chân nữa có thể Tây Ban Nha rơi vào thế khó.

TÂY BAN NHA vs SAUDI ARABIA

Ghi bàn:

DIỄN BIẾN

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Đội hình ra sân

Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026, nhưng màn ra quân của thầy trò HLV Luis de la Fuente lại gây thất vọng khi bị tân binh Cabo Verde cầm hòa 0-0. La Roja cầm bóng vượt trội, tung ra tới 27 cú sút nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Kết quả đó khiến cục diện bảng H trở nên vô cùng cân bằng khi cả bốn đội đều có cùng 1 điểm sau lượt trận đầu. Vì vậy, cuộc đối đầu với Saudi Arabia mang ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng xứ Bò tót trước khi họ bước vào trận đại chiến với Uruguay ở lượt cuối.

Theo thống kê, Tây Ban Nha toàn thắng cả 3 lần chạm trán Saudi Arabia trong quá khứ, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 2006, khi La Roja thắng tối thiểu 1-0.

Dù gây thất vọng ở trận mở màn, Tây Ban Nha vẫn được Opta đánh giá có tới 87,4% khả năng giành chiến thắng trước Saudi Arabia. Đội bóng châu Âu cũng chưa từng trải qua ba trận liên tiếp không ghi bàn ở World Cup.

Về phía Saudi Arabia, đại diện châu Á cũng tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 1-1. Thủ thành Mohammed Al Owais đã có tới 9 pha cứu thua, giúp "Chim ưng xanh" giành điểm quý giá trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trước trận đấu, HLV Luis de la Fuente khẳng định những chỉ trích sau trận hòa Cabo Verde chỉ càng tiếp thêm động lực cho đội bóng của ông:

"Chúng tôi sống trong sự tập trung tuyệt đối. Những lời chỉ trích là động lực để toàn đội cải thiện và phản ứng mạnh mẽ hơn."

Chiến lược gia 65 tuổi cũng cho biết Tây Ban Nha đã phân tích kỹ những hạn chế ở trận ra quân và cần cải thiện khả năng luân chuyển bóng cũng như sự sắc bén trước khung thành.

Trong khi đó, HLV Donis Georgios tỏ ra thận trọng nhưng vẫn đầy tự tin trước thử thách mang tên Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Hy Lạp nhấn mạnh Saudi Arabia không e ngại bất kỳ đối thủ nào và luôn sẵn sàng tạo nên những bất ngờ như từng làm trước Argentina tại World Cup 2022.

Thông tin đáng chú ý

- Thời gian: 23h00 ngày 21/6.

- Địa điểm: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Mỹ).

- Tây Ban Nha hòa Cabo Verde 0-0 ở lượt đầu.

- Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở lượt đầu.

- Bốn đội bảng H đều đang có 1 điểm.

- Tây Ban Nha thắng cả 3 lần đối đầu Saudi Arabia trong lịch sử.

- La Roja đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại World Cup (3 hòa, 1 thua).

- Saudi Arabia chỉ thắng 1 trong 11 lần gặp các đội châu Âu tại World Cup, chiến thắng duy nhất là trước Bỉ năm 1994.