Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV

Misa - Tiểu Lâm Mộc |

Diễn biến các môn thi đấu SEA Games 33 ngày 14/12 và bảng tổng sắp huy chương.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12

Link xem TRỰC TIẾP các môn thi đấu SEA Games 33

>>> Futsal nữ Việt Nam vs Myanmar (13h30)

>>> Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines (12h30)


Danh sách VĐV Việt Nam đoạt huy chương trong ngày thi đấu 14/12:

HCV (3): Bắn súng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ), Karate (kumite đồng đội nữ).

HCB (2) Cầu mây regu đồng đội nữ, Nguyễn Thùy Trang (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ).

18h00: Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng trước Indonesia

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục 5-0, vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Philippines.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 1.

17h22: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 3-0

Đầu hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam ghi liền 2 bàn để dẫn Indonesia 3-0.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ở rất gần trận chung kết.

17h05: Việt Nam có thêm HCV

Môn Bowling: VĐV Trần Hoàng Khôi, 16 tuổi, đã thắng đối thủ Thái Lan Napat 235-210 trong trận chung kết đơn nam. VĐV Việt Nam áp đảo đối thủ với 9 lượt dọn sạch bàn và hai lần đạt điểm tối đa 9+1, qua đó giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt HC vàng ở môn bowling SEA Games.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 2.

16h48: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 1-0 sau hiệp 1

Tuyển nữ Việt Nam tấn công chưa thật sự hiệu quả và chỉ có 1 bàn vào lưới Indonesia.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 3.

16h40: Chưa có thêm HCV cho đoàn Việt Nam

Cử tạ: Quàng Thị Tâm nhận HCĐ hạng 58kg nữ

Đô cử Việt Nam đạt tổng cử 215 kg, từ 96 kg cử giật và 119 kg cử đẩy, xếp thứ ba chung cuộc. Kết quả này khiến Quàng Thị Tâm chưa thể đổi màu huy chương, sau khi cũng nhận HCĐ cùng nội dung tại SEA Games 32 trên đất Campuchia 2023.

Xe đạp: Chỉ giành HCĐ

Nguyễn Thị Thật về hạng ba, đoạt HCĐ nội dung tốc độ tính điểm. Ở những vòng cuối các tay đua Việt Nam chủ động tấn công nhưng bất thành. VĐV chủ nhà Thái Lan Jutatip, kình địch của Nguyễn Thị Thật, về nhất, đoạt HCV còn về nhì là VĐV Malaysia, Như vậy Thật không bảo vệ được HCV nội dung sở trường tại SEA Games 33.

Golf: giành 1 HCB và 2 HCĐ

Nguyễn Anh Minh giành HCB cá nhân nam với thành tích 208 gậy. Lê Chúc An giành HCĐ cá nhân nữ với 222 gậy. Đội tuyển đồng đội nam giành HCĐ với tổng gậy 643, sau Thái Lan và Indonesia.16h14: Chưa thể giành thêm HCV

Xe đạp: Nguyễn Thị Thật giành HCĐ nội dung tốc độ tính giờ nữ. Ở những vòng cuối các tay đua Việt Nam chủ động tấn công nhưng bất thành. VĐV chủ nhà Thái Lan Jutatip, kình địch của Nguyễn Thị Thật, về nhất, đoạt HCV còn về nhì là VĐV Malaysia.

Golf: Nguyễn Anh Minh đã giành HCB, còn Lê Chúc An giành HCĐ nội dung đơn nữ. Trong khi nội dung đồng đội nam, Việt Nam giành HCĐ.


16h00: Tuyển nữ Việt Nam đá bán kết gặp Indonesia

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 4.

15h50: Bóng bàn Việt Nam thắng Malaysia 3-0, vào chung kết đồng đội nam

Ở ván thứ ba, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 0-2, nhưng xuất sắc thắng ngược Wann Sing 3-2 (10-12, 9-11, 11-1, 12-10, 11-0. Đặc biệt trong set 5 quyết định, tay vợt Việt Nam thắng trắng 11-0.

Việt Nam sẽ tranh HCV với đội thắng cặp bán kết còn lại giữa Philippines với Singapore.

15h35: Hai võ sĩ Việt Nam thất bại

Muay: VĐV Huỳnh Hải Đăng thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở tứ kết hạng 51kg nam, không còn cơ hội giành huy chương.

Boxing: VĐV từng dự Olympic Võ Thị Kim Ánh để thua nhanh VĐV chủ nhà ở bán kết hạng 54kg nữ, giành HCĐ.

15h33: futsal nữ Việt Nam 4-2 Myanmar

Cũng giống hiệp 1, sai sót trong phòng ngự khiến futsal nữ Việt Nam thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Dù vậy, sức tấn công đáng nể đã giúp Việt Nam một lần nữa vượt khó. A Dắt Rin Tô và Bùi Thị Trang thay nhau tỏa sáng ở phút 34 và 36, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2.

Kết quả này giúp tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết.

14h54: Futsal nữ Việt Nam tạm dẫn Myanmar sau hiệp 1

Tuyển futsal nữ Việt Nam khởi đầu khó khăn khi bị dẫn bàn ở phút thứ 10. El El Kyaw có pha qua người đầy kỹ thuật để loại bỏ Biện Thị Hằng, sau đó hạ gục nốt thủ thành Hải Yến để khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, bản lĩnh giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1. Lần lượt Thanh Ngân (đá phạt) và Phương Anh (phạt đền 10 m) thay nhau ghi bàn đẹp mắt ở phút 16 và 17, giúp Việt Nam dẫn trước 2-1.

14h30: Lực sĩ Việt Nam thất bại

Lực sĩ cử tạ Trần Minh Trí không thành công ở cả 3 lần cử đẩy và không có huy chương ở hạng cân 65kg nam dù trước đó dẫn đầu cử giật với thành tích 138kg.

14h20: Thêm HCV từ Karate: 

Đội tuyển karate nữ Việt Nam với 4 VĐV Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu có chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan 2-0 trong trận chung kết để giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 5.

Các VĐV Karate Việt Nam trên bục nhận HCV. (Ảnh: AKF).

14h00: Bóng đá: Họp báo trước trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines:

HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi rất vui vì có thể tiến vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở bán kết mà là vị trí cao hơn. Vì vậy chúng tôi nhất định chiến đấu hết mình để chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

13h45: Cử tạ:

VĐV Trần Minh Trí đang thi đấu chung kết hạng cân 65kg nam.

13h40: Bóng chuyền nữ: Việt Nam vào chung kết

Qua ba set, Thanh Thúy và đồng đội lần lượt thắng 25-17, 25-14, 25-17. Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Indonesia.

13h00: Bắn súng giành HCB

Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam.

Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi, tuyển Việt Nam về nhì sau Indonesia và giành HCB.

12h20: Bắn súng có thêm HCV

Trịnh Thu Vinh giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ với thành tích 242,7 điểm, phá kỷ lục SEA Games. Nguyễn Thùy Trang cũng giành HCB với 1 điểm kém hơn.


Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 6.

11h40: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết với Philippines vào lúc 12h30.

11h00:  Bóng chày 5: Đội Việt Nam thua Malaysia 0-2 trong trận tranh HCĐ, không thể giành huy chương.

10h50: Bắn súng

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang lọt vào vòng chung kết cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 7.

10h45: Bắn súng

Đội nữ Việt Nam lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi, giành HCV. 


Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 8.

10h15: Bắn súng

Đội Việt Nam tạm dẫn đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên các đội Singapore ,Thái Lan và Indonesia cũng đang tích lũy được nhiều điểm số tốt.

10h00: Wushu: 

Dương Thúy Vi kết thúc phần thi kiếm thuật với thành tích 9,670. Khả năng Thúy Vi có thể tranh chấp huy chương là không cao.

9h40: Bơi lội

2 VĐV Jeremie Lương và Nguyễn Thúy Hiền đã giành quyền vào thi đấu chung kết các nội dung bơi bướm 50m nam và 50m tự do nữ. 

9h30: Bóng chuyền bãi biển

Đội nữ Việt Nam thua sát nút Thái Lan 19-21 và 21-23

9h20: Bắn súng

Đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào vòng loại nội dung 10m súng ngắn nữ. Các VĐV vừa tính thành tích cá nhân đồng thời tính điểm cho nội dung đồng đội.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: VĐV 16 tuổi của Việt Nam hạ đối thủ Thái Lan để giành HCV - Ảnh 9.


Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến hết ngày 13/12

Đoàn thể thao Indonesia đã bất ngờ vượt qua Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12, tạo ra một cuộc đua hấp dẫn đến vị trí thứ hai.

Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12: "Nghẹt thở" cuộc đua HCV, đoàn Việt Nam gặp đối thủ không ngờ - Ảnh 1.

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 14/12 của đoàn thể thao Việt Nam

Thời gian

Nội dung

Vòng

Vận động viên

Kết quả

Ngày 14/12/2025

Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok

09:00

50m tự do Nữ

Vòng loại

Nguyễn Thuý Hiền

09:10

50m tự do Nữ

Vòng loại

Phạm Thị Vân

09:10

50m bướm Nam

Vòng loại

Jeremie Loic Nino Luong

18:00

50m tự do Nữ

Chung kết

18:00

200m ếch Nam

Chung kết

18:55

4 x 200m Tiếp sức tự do Nữ

Chung kết

19:05

4 x 100m Tiếp sức tự do Nam

Chung kết

Bắn cung - Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok

09:00

Individual Recurve Nam

Vòng loại

Lê Quốc Phong, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh đức

09:00

Individual Recurve Nữ

Vòng loại

Lộc Thị đào, đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Triệu Huyền điệp

13:30

Cung 3 dây Nam

Vòng loại

Dương Duy Bảo, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Ngọc Dũng, đặng Công đức

13:30

Cung 3 dây Nữ

Vòng loại

Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phạm Vân Anh, Vòong Phương Thảo

Điền kinh - Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok

17:00

20Km Walk Nam

Chung kết

Nguyễn Thành Ngưng

17:15

20Km Walk Nữ

Chung kết

Nguyễn Thị Thanh Phúc

17:15

20Km Walk Nữ

Chung kết

Thái Thị Kim Ngân

17:30

Marathon

Chung kết

Hoàng Nguyên Thanh

17:45

Marathon Nữ

Chung kết

Bùi Thị Thu Hà

17:45

Marathon Nữ

Chung kết

Hoàng Thị Ngọc Hoa

Bóng chày - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center

10:00

Hỗn hợp

Tranh đồng

Việt Nam - Malaysia

Bowling - Blu-O Rhythm & Bowl, Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok


10:00

Đơn nam

Chung kết

Nguyễn Phúc Gia Đăng

10:00

Đơn nam

Chung kết

Vũ Minh Hiếu

10:00

Đơn nam

Chung kết

Nguyễn Tấn Đạt

10:00

Đơn nam

Chung kết

Trần Hoàng Khôi

Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok

14:00

54 Kg nữ

Bán kết

Võ Thị Kim Ánh - Thái Lan

Đua thuyền Canoe and Rowing - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong

09:00-12:00

Thuyền đơn Nam

Vòng loại

Nguyễn Văn Hiếu

Thuyền đôi Nữ

Vòng loại

Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc

Thuyền bốn Nam hạng nhẹ

Vòng loại

Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành

Thuyền bốn Nữ một mái chèo

Vòng loại

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông

14:00-15:00

Thuyền đơn Nam

Bán kết

Thuyền đôi Nữ

Bán kết

Thuyền bốn Nam hạng nhẹ

Bán kết

Thuyền bốn Nữ một mái chèo

Bán kết

Xe đạp đường trường - Kamol Sports Park, Bangkok

09:00

Tính giờ đồng đội nam

Chung kết

Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Minh Thiện

15:00

Tính điểm nữ

Chung kết

Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai

E-Sport

10:30

Mobile Legends : Bang Bang Nữ

Vòng bảng

Việt Nam - Thái Lan

13:30

Mobile Legends : Bang Bang Nữ

Vòng bảng

Việt Nam - Philippines

17:30

Mobile Legends : Bang Bang Nữ

Vòng bảng

Việt Nam - Lào

FC Online Team Hỗn hơp

Chung kết

Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi

09:30

Ski 1500 stock

Vòng loại

Nguyễn Thành Trung

10:10

Runabout 1100 Stock

Vòng loại

Tạ Bình Nam

13:40

Runabout stock

Vòng loại

Chu Đăng Khoa

13:40

Runabout stock

Vòng loại

Trương Tiến Dũng

Bóng đá Nữ - National Sports University, Chonburi

16:00

Nữ

Bán kết

Việt nam - Indonesia

Futsal Nữ - Bangkokthonburi University, Bangkok


13:30

Nữ

Võng loại

Myanmar - Việt Nam

Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi

08:30

Đơn nữ

Chung kết

Lê Chúc An

08:30

Đơn nữ

Chung kết

Lê Nguyễn Minh Anh

08:30

Đơn nữ

Chung kết

Nguyễn Viết Gia Hân

09:30

Đơn nam

Chung kết

Hồ Anh Huy

09:30

Đơn nam

Chung kết

Nguyễn Anh Minh

09:30

Đơn nam

Chung kết

Nguyễn Trọng Hoàng

09:30

Đơn nam

Chung kết

Nguyễn Tuấn Anh

09:30

Đồng đội nam

Chung kết

Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh

09:30

Đồng đội nữ

Chung kết

Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh

Bóng ném Nữ - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi

11:00

Nữ

Vòng loại

Việt Nam - Singapore

Bóng ném Nam - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi

18:00

Nam

Vòng loại

Việt nam - Indonesia

Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

13:00

Đồng đội hỗn hợp

Vòng loại

15:00

Đồng đội hỗn hợp

Chung kết

Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana

10:30

Kumite đồng đội Nam

Vòng loại

Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh

12:00

Kumite đồng đội Nữ

Vòng loại

Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu

15:00

Kumite đồng đội Nam

Chung kết

16:00

Kumite đồng đội Nữ

Chung kết

Kickboxing - John Paul II Sports Center, Assumption University, Samut Prakan

10:00

K1 -60kg Nam

Tứ kết

Hoàng Gia Đại - Lào

K1 -52kg Nữ

Tứ kết

Trệu Thị Phương Thủy - Thái Lan

Kich Kight -57kg

Tứ kết

Dương Danh Hoạt - Myanmar

Muay - Lumpinee Boxing Stadium, Bangkok

13:00

Waikru Individual

Vòng loại

Nguyễn Sĩ Thắng


14:00

51kg

Vòng loại

Huỳnh Hải Đăng - ThaiLand

51kg

Vòng loại

Bùi Hải Linh - ThaiLand

57kg

Vòng loại

Nguyễn Hoàng Minh - Lào

63,5kg

Vòng loại

Phạm Ngọc Mẫn - Philipines

Pencat Silat - IMPACT Arena, Muang Thong Thani

13:00

Class C (55 - 60kg) Nam

Vòng loại

Vũ Văn Kiên - Myanma

14:30

Class D (60 - 65kg) Nam

Vòng loại

Nguyễn Minh Triết - Singapore

Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

10:00

Men's Triples

Vòng loại 1

Cao Xuân Toàn, Thạch Tuấn Thanh, Nguyễn Quốc Nhân, Triệu Quang Vũ - Malaysia

10:00

Women's Triples

Vòng loại 1

Thạch Thị Ánh Lan, Trịnh Thị Kim Thanh, Kim Thị Thu Thảo, Vũ Thị Thu - Lào

11:30

Men's Triples

Vòng loại 2

11:30

Women's Triples

Vòng loại 2

13:30

Men's Triples

Vòng loại 3

13:30

Women's Triples

Vòng loại 3

15:00

Men's Triples

Vòng loại 4

15:00

Women's Triples

Vòng loại 4

16:30

Men's Triples

Vòng loại 5

16:30

Women's Triples

Vòng loại 5

Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi

10:00-17:00

ILCA4 Nam

Vòng 5 - xếp hạng

Phạm Huỳnh Thái Sơn

ILCA4 Nữ

Vòng 5 - xếp hạng

Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh

Optimist Nam

Vòng 5 - xếp hạng

Phan Lê Phương Anh

Optimist Nữ

Vòng 5 - xếp hạng

Thạch Phát

ILCA7 Nam

Vòng 5 - xếp hạng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

ILCA6 Nữ

Vòng 5 - xếp hạng

Mai Thanh Nhật

Hỗn hợp 470

Vòng 5 - xếp hạng

Nguyễn Phạm Khánh Ngọc

Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok

09:00

Đồng đội Nữ

Chung kết

Việt Nam - Thái Lan

17:00

Đồng đội 4 người hỗn hợp

Vòng loại

Việt Nam - Malaysia

Bắn súng (súng ngắn và súng trường) - Shooting Range, Sports Authority of Thailand, Bangkok

09:30

10m súng ngắn cá nhân Nữ

Vòng loại

Trịnh Thu Vinh


09:30

10m súng ngắn cá nhân Nữ

Vòng loại

Nguyễn Thùy Trang

09:30

10m súng ngắn cá nhân Nữ

Vòng loại

Triệu Thị Hoa Hồng

09:30

10m súng ngắn đồng đôi Nữ

Xếp hạng

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng

11:30

10m súng ngắn cá nhân Nam

Vòng loại

Phạm Quang Huy

11:30

10m súng ngắn cá nhân Nam

Vòng loại

Lại Công Minh

11:30

10m súng ngắn cá nhân Nam

Vòng loại

Nguyễn Đình Thành

11:30

10m Air pistol team Nam

Xếp hạng

Phạm Quang Huy; Lại Công Minh; Nguyễn Đình Thành

11:45

10m súng ngắn cá nhân Nữ

Chung kết

13:45

10m súng ngắn cá nhân Nam

Chung kết

Bắn đĩa bay - Photharam Shooting Range, Ratchaburi

09:00

Sporting Clay Team Nam

Xếp hạng

Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam

Bóng bàn - Westgate Hall (4th Floor) , Central Westgate, Nonthaburi

10:00

Đồng đội Nam

Bán kết

Việt Nam

10:00

Đồng đội Nam

Chung kết

Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok

15:00

Nữ

Bán kết

Việt Nam - Philippines

17:30

Nam

Vòng bảng

Singapore - Việt Nam

Bóng chuyền bãi biển Nữ - Sport Arena Jomtien Beach, Chonburi

Nữ

Vòng loại

Việt Nam - Thái Lan

Cử tạ - Chonburi Sports School, Chonburi

13:00

Hạng 65 kg Nam

Chung kết

Trần Minh Trí

15:00

Hạng 58 kg Nữ

Chung kết

Quàng Thị Tâm

17:00

Hạng 71 kg Nam

Chung kết

Nguyễn đức Toàn

Wushu - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana

09:00

Côn Thuật (Nam)

Chung kết

Vũ Văn Tuấn

09:00

Kiếm Thuật (Nữ)

Vòng loại

Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi

09:00

Nam Côn (Nữ)

Vòng loại

Phan Thị Tú Bình, đặng Trần Phương Nhi

09:00

Nam Đao (Nam)

Vòng loại

Nông Văn Hữu, đỗ đức Tài

09:00

Thái Cực Kiếm (Nữ)

Chung kết

Nguyễn Lệ Chi

15:00

Hạng 60 kg Nữ

Bán kết

Nguyễn Thị Thu Thủy

15:00

Hạng 70 kg Nam

Bán kết

Trương Văn Chưởng

Leo núi - Bangkok Sport Climbing Center, Sports Authority of Thailand, Bangkok


09:00

Bouldering Climbing - Nam

Vòng loại

Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ

Bouldering Climbing - Nữ

Vòng loại

Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi

18:00

Bouldering Climbing - Nam

Chung kết

Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ

Bouldering Climbing - Nữ

Chung kết

Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
