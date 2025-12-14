Diễn biến SEA Games 33 ngày 14/12
Link xem TRỰC TIẾP các môn thi đấu SEA Games 33>>> Futsal nữ Việt Nam vs Myanmar (13h30)
>>> Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines (12h30)
Danh sách VĐV Việt Nam đoạt huy chương trong ngày thi đấu 14/12:
HCV (3): Bắn súng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ), Karate (kumite đồng đội nữ).
HCB (2) Cầu mây regu đồng đội nữ, Nguyễn Thùy Trang (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ).
18h00: Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng trước Indonesia
Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục 5-0, vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Philippines.
17h22: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 3-0
Đầu hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam ghi liền 2 bàn để dẫn Indonesia 3-0.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ở rất gần trận chung kết.
17h05: Việt Nam có thêm HCV
Môn Bowling: VĐV Trần Hoàng Khôi, 16 tuổi, đã thắng đối thủ Thái Lan Napat 235-210 trong trận chung kết đơn nam. VĐV Việt Nam áp đảo đối thủ với 9 lượt dọn sạch bàn và hai lần đạt điểm tối đa 9+1, qua đó giành chiến thắng thuyết phục.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt HC vàng ở môn bowling SEA Games.
16h48: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 1-0 sau hiệp 1
Tuyển nữ Việt Nam tấn công chưa thật sự hiệu quả và chỉ có 1 bàn vào lưới Indonesia.
16h40: Chưa có thêm HCV cho đoàn Việt Nam
Cử tạ: Quàng Thị Tâm nhận HCĐ hạng 58kg nữ
Đô cử Việt Nam đạt tổng cử 215 kg, từ 96 kg cử giật và 119 kg cử đẩy, xếp thứ ba chung cuộc. Kết quả này khiến Quàng Thị Tâm chưa thể đổi màu huy chương, sau khi cũng nhận HCĐ cùng nội dung tại SEA Games 32 trên đất Campuchia 2023.
Xe đạp: Chỉ giành HCĐ
Nguyễn Thị Thật về hạng ba, đoạt HCĐ nội dung tốc độ tính điểm. Ở những vòng cuối các tay đua Việt Nam chủ động tấn công nhưng bất thành. VĐV chủ nhà Thái Lan Jutatip, kình địch của Nguyễn Thị Thật, về nhất, đoạt HCV còn về nhì là VĐV Malaysia, Như vậy Thật không bảo vệ được HCV nội dung sở trường tại SEA Games 33.
Golf: giành 1 HCB và 2 HCĐ
Nguyễn Anh Minh giành HCB cá nhân nam với thành tích 208 gậy. Lê Chúc An giành HCĐ cá nhân nữ với 222 gậy. Đội tuyển đồng đội nam giành HCĐ với tổng gậy 643, sau Thái Lan và Indonesia.16h14: Chưa thể giành thêm HCV
Xe đạp: Nguyễn Thị Thật giành HCĐ nội dung tốc độ tính giờ nữ. Ở những vòng cuối các tay đua Việt Nam chủ động tấn công nhưng bất thành. VĐV chủ nhà Thái Lan Jutatip, kình địch của Nguyễn Thị Thật, về nhất, đoạt HCV còn về nhì là VĐV Malaysia.
Golf: Nguyễn Anh Minh đã giành HCB, còn Lê Chúc An giành HCĐ nội dung đơn nữ. Trong khi nội dung đồng đội nam, Việt Nam giành HCĐ.
16h00: Tuyển nữ Việt Nam đá bán kết gặp Indonesia
15h50: Bóng bàn Việt Nam thắng Malaysia 3-0, vào chung kết đồng đội nam
Ở ván thứ ba, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 0-2, nhưng xuất sắc thắng ngược Wann Sing 3-2 (10-12, 9-11, 11-1, 12-10, 11-0. Đặc biệt trong set 5 quyết định, tay vợt Việt Nam thắng trắng 11-0.
Việt Nam sẽ tranh HCV với đội thắng cặp bán kết còn lại giữa Philippines với Singapore.
15h35: Hai võ sĩ Việt Nam thất bại
Muay: VĐV Huỳnh Hải Đăng thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở tứ kết hạng 51kg nam, không còn cơ hội giành huy chương.
Boxing: VĐV từng dự Olympic Võ Thị Kim Ánh để thua nhanh VĐV chủ nhà ở bán kết hạng 54kg nữ, giành HCĐ.
15h33: futsal nữ Việt Nam 4-2 Myanmar
Cũng giống hiệp 1, sai sót trong phòng ngự khiến futsal nữ Việt Nam thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Dù vậy, sức tấn công đáng nể đã giúp Việt Nam một lần nữa vượt khó. A Dắt Rin Tô và Bùi Thị Trang thay nhau tỏa sáng ở phút 34 và 36, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2.
Kết quả này giúp tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết.
14h54: Futsal nữ Việt Nam tạm dẫn Myanmar sau hiệp 1
Tuyển futsal nữ Việt Nam khởi đầu khó khăn khi bị dẫn bàn ở phút thứ 10. El El Kyaw có pha qua người đầy kỹ thuật để loại bỏ Biện Thị Hằng, sau đó hạ gục nốt thủ thành Hải Yến để khai thông thế bế tắc.
Tuy nhiên, bản lĩnh giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1. Lần lượt Thanh Ngân (đá phạt) và Phương Anh (phạt đền 10 m) thay nhau ghi bàn đẹp mắt ở phút 16 và 17, giúp Việt Nam dẫn trước 2-1.
14h30: Lực sĩ Việt Nam thất bại
Lực sĩ cử tạ Trần Minh Trí không thành công ở cả 3 lần cử đẩy và không có huy chương ở hạng cân 65kg nam dù trước đó dẫn đầu cử giật với thành tích 138kg.
14h20: Thêm HCV từ Karate:
Đội tuyển karate nữ Việt Nam với 4 VĐV Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu có chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan 2-0 trong trận chung kết để giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ.
14h00: Bóng đá: Họp báo trước trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines:
HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi rất vui vì có thể tiến vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở bán kết mà là vị trí cao hơn. Vì vậy chúng tôi nhất định chiến đấu hết mình để chiến thắng trong trận đấu ngày mai".
13h45: Cử tạ:
VĐV Trần Minh Trí đang thi đấu chung kết hạng cân 65kg nam.
13h40: Bóng chuyền nữ: Việt Nam vào chung kết
Qua ba set, Thanh Thúy và đồng đội lần lượt thắng 25-17, 25-14, 25-17. Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Indonesia.
13h00: Bắn súng giành HCB
Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam.
Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi, tuyển Việt Nam về nhì sau Indonesia và giành HCB.
12h20: Bắn súng có thêm HCV
Trịnh Thu Vinh giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ với thành tích 242,7 điểm, phá kỷ lục SEA Games. Nguyễn Thùy Trang cũng giành HCB với 1 điểm kém hơn.
11h40: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết với Philippines vào lúc 12h30.
11h00: Bóng chày 5: Đội Việt Nam thua Malaysia 0-2 trong trận tranh HCĐ, không thể giành huy chương.
10h50: Bắn súng
Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang lọt vào vòng chung kết cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ
10h45: Bắn súng
Đội nữ Việt Nam lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi, giành HCV.
10h15: Bắn súng
Đội Việt Nam tạm dẫn đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên các đội Singapore ,Thái Lan và Indonesia cũng đang tích lũy được nhiều điểm số tốt.
10h00: Wushu:
Dương Thúy Vi kết thúc phần thi kiếm thuật với thành tích 9,670. Khả năng Thúy Vi có thể tranh chấp huy chương là không cao.
9h40: Bơi lội
2 VĐV Jeremie Lương và Nguyễn Thúy Hiền đã giành quyền vào thi đấu chung kết các nội dung bơi bướm 50m nam và 50m tự do nữ.
9h30: Bóng chuyền bãi biển
Đội nữ Việt Nam thua sát nút Thái Lan 19-21 và 21-23
9h20: Bắn súng
Đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào vòng loại nội dung 10m súng ngắn nữ. Các VĐV vừa tính thành tích cá nhân đồng thời tính điểm cho nội dung đồng đội.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến hết ngày 13/12
Đoàn thể thao Indonesia đã bất ngờ vượt qua Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12, tạo ra một cuộc đua hấp dẫn đến vị trí thứ hai.
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 14/12 của đoàn thể thao Việt Nam
|
Thời gian
|
Nội dung
|
Vòng
|
Vận động viên
|
Kết quả
|
Ngày 14/12/2025
|
Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok
|
09:00
|
50m tự do Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thuý Hiền
|
|
09:10
|
50m tự do Nữ
|
Vòng loại
|
Phạm Thị Vân
|
|
09:10
|
50m bướm Nam
|
Vòng loại
|
Jeremie Loic Nino Luong
|
|
18:00
|
50m tự do Nữ
|
Chung kết
|
|
|
18:00
|
200m ếch Nam
|
Chung kết
|
|
|
18:55
|
4 x 200m Tiếp sức tự do Nữ
|
Chung kết
|
|
|
19:05
|
4 x 100m Tiếp sức tự do Nam
|
Chung kết
|
|
|
Bắn cung - Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok
|
09:00
|
Individual Recurve Nam
|
Vòng loại
|
Lê Quốc Phong, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh đức
|
|
09:00
|
Individual Recurve Nữ
|
Vòng loại
|
Lộc Thị đào, đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Triệu Huyền điệp
|
|
13:30
|
Cung 3 dây Nam
|
Vòng loại
|
Dương Duy Bảo, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Ngọc Dũng, đặng Công đức
|
|
13:30
|
Cung 3 dây Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phạm Vân Anh, Vòong Phương Thảo
|
|
Điền kinh - Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok
|
17:00
|
20Km Walk Nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Thành Ngưng
|
|
17:15
|
20Km Walk Nữ
|
Chung kết
|
Nguyễn Thị Thanh Phúc
|
|
17:15
|
20Km Walk Nữ
|
Chung kết
|
Thái Thị Kim Ngân
|
|
17:30
|
Marathon
|
Chung kết
|
Hoàng Nguyên Thanh
|
|
17:45
|
Marathon Nữ
|
Chung kết
|
Bùi Thị Thu Hà
|
|
17:45
|
Marathon Nữ
|
Chung kết
|
Hoàng Thị Ngọc Hoa
|
|
Bóng chày - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center
|
10:00
|
Hỗn hợp
|
Tranh đồng
|
Việt Nam - Malaysia
|
|
Bowling - Blu-O Rhythm & Bowl, Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok
|
10:00
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Phúc Gia Đăng
|
|
10:00
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Vũ Minh Hiếu
|
|
10:00
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Tấn Đạt
|
|
10:00
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Trần Hoàng Khôi
|
|
Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok
|
14:00
|
54 Kg nữ
|
Bán kết
|
Võ Thị Kim Ánh - Thái Lan
|
|
Đua thuyền Canoe and Rowing - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong
|
09:00-12:00
|
Thuyền đơn Nam
|
Vòng loại
|
Nguyễn Văn Hiếu
|
|
Thuyền đôi Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc
|
|
Thuyền bốn Nam hạng nhẹ
|
Vòng loại
|
Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành
|
|
Thuyền bốn Nữ một mái chèo
|
Vòng loại
|
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
|
|
14:00-15:00
|
Thuyền đơn Nam
|
Bán kết
|
|
|
Thuyền đôi Nữ
|
Bán kết
|
|
|
Thuyền bốn Nam hạng nhẹ
|
Bán kết
|
|
|
Thuyền bốn Nữ một mái chèo
|
Bán kết
|
|
|
Xe đạp đường trường - Kamol Sports Park, Bangkok
|
09:00
|
Tính giờ đồng đội nam
|
Chung kết
|
Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Minh Thiện
|
|
15:00
|
Tính điểm nữ
|
Chung kết
|
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai
|
|
E-Sport
|
10:30
|
Mobile Legends : Bang Bang Nữ
|
Vòng bảng
|
Việt Nam - Thái Lan
|
|
13:30
|
Mobile Legends : Bang Bang Nữ
|
Vòng bảng
|
Việt Nam - Philippines
|
|
17:30
|
Mobile Legends : Bang Bang Nữ
|
Vòng bảng
|
Việt Nam - Lào
|
|
|
FC Online Team Hỗn hơp
|
Chung kết
|
|
|
Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi
|
09:30
|
Ski 1500 stock
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thành Trung
|
|
10:10
|
Runabout 1100 Stock
|
Vòng loại
|
Tạ Bình Nam
|
|
13:40
|
Runabout stock
|
Vòng loại
|
Chu Đăng Khoa
|
|
13:40
|
Runabout stock
|
Vòng loại
|
Trương Tiến Dũng
|
|
Bóng đá Nữ - National Sports University, Chonburi
|
16:00
|
Nữ
|
Bán kết
|
Việt nam - Indonesia
|
|
Futsal Nữ - Bangkokthonburi University, Bangkok
|
13:30
|
Nữ
|
Võng loại
|
Myanmar - Việt Nam
|
|
Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi
|
08:30
|
Đơn nữ
|
Chung kết
|
Lê Chúc An
|
|
08:30
|
Đơn nữ
|
Chung kết
|
Lê Nguyễn Minh Anh
|
|
08:30
|
Đơn nữ
|
Chung kết
|
Nguyễn Viết Gia Hân
|
|
09:30
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Hồ Anh Huy
|
|
09:30
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Anh Minh
|
|
09:30
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Trọng Hoàng
|
|
09:30
|
Đơn nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Tuấn Anh
|
|
09:30
|
Đồng đội nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh
|
|
09:30
|
Đồng đội nữ
|
Chung kết
|
Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh
|
|
Bóng ném Nữ - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi
|
11:00
|
Nữ
|
Vòng loại
|
Việt Nam - Singapore
|
|
Bóng ném Nam - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi
|
18:00
|
Nam
|
Vòng loại
|
Việt nam - Indonesia
|
|
Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
|
13:00
|
Đồng đội hỗn hợp
|
Vòng loại
|
|
|
15:00
|
Đồng đội hỗn hợp
|
Chung kết
|
|
|
Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana
|
10:30
|
Kumite đồng đội Nam
|
Vòng loại
|
Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh
|
|
12:00
|
Kumite đồng đội Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu
|
|
15:00
|
Kumite đồng đội Nam
|
Chung kết
|
|
|
16:00
|
Kumite đồng đội Nữ
|
Chung kết
|
|
|
Kickboxing - John Paul II Sports Center, Assumption University, Samut Prakan
|
10:00
|
K1 -60kg Nam
|
Tứ kết
|
Hoàng Gia Đại - Lào
|
|
|
K1 -52kg Nữ
|
Tứ kết
|
Trệu Thị Phương Thủy - Thái Lan
|
|
|
Kich Kight -57kg
|
Tứ kết
|
Dương Danh Hoạt - Myanmar
|
|
Muay - Lumpinee Boxing Stadium, Bangkok
|
13:00
|
Waikru Individual
|
Vòng loại
|
Nguyễn Sĩ Thắng
|
|
14:00
|
51kg
|
Vòng loại
|
Huỳnh Hải Đăng - ThaiLand
|
|
|
51kg
|
Vòng loại
|
Bùi Hải Linh - ThaiLand
|
|
|
57kg
|
Vòng loại
|
Nguyễn Hoàng Minh - Lào
|
|
|
63,5kg
|
Vòng loại
|
Phạm Ngọc Mẫn - Philipines
|
|
Pencat Silat - IMPACT Arena, Muang Thong Thani
|
13:00
|
Class C (55 - 60kg) Nam
|
Vòng loại
|
Vũ Văn Kiên - Myanma
|
|
14:30
|
Class D (60 - 65kg) Nam
|
Vòng loại
|
Nguyễn Minh Triết - Singapore
|
|
Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
|
10:00
|
Men's Triples
|
Vòng loại 1
|
Cao Xuân Toàn, Thạch Tuấn Thanh, Nguyễn Quốc Nhân, Triệu Quang Vũ - Malaysia
|
|
10:00
|
Women's Triples
|
Vòng loại 1
|
Thạch Thị Ánh Lan, Trịnh Thị Kim Thanh, Kim Thị Thu Thảo, Vũ Thị Thu - Lào
|
|
11:30
|
Men's Triples
|
Vòng loại 2
|
|
|
11:30
|
Women's Triples
|
Vòng loại 2
|
|
|
13:30
|
Men's Triples
|
Vòng loại 3
|
|
|
13:30
|
Women's Triples
|
Vòng loại 3
|
|
|
15:00
|
Men's Triples
|
Vòng loại 4
|
|
|
15:00
|
Women's Triples
|
Vòng loại 4
|
|
|
16:30
|
Men's Triples
|
Vòng loại 5
|
|
|
16:30
|
Women's Triples
|
Vòng loại 5
|
|
|
Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi
|
10:00-17:00
|
ILCA4 Nam
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Phạm Huỳnh Thái Sơn
|
|
ILCA4 Nữ
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh
|
|
Optimist Nam
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Phan Lê Phương Anh
|
|
Optimist Nữ
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Thạch Phát
|
|
ILCA7 Nam
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
|
|
ILCA6 Nữ
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Mai Thanh Nhật
|
|
Hỗn hợp 470
|
Vòng 5 - xếp hạng
|
Nguyễn Phạm Khánh Ngọc
|
|
Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok
|
09:00
|
Đồng đội Nữ
|
Chung kết
|
Việt Nam - Thái Lan
|
|
17:00
|
Đồng đội 4 người hỗn hợp
|
Vòng loại
|
Việt Nam - Malaysia
|
|
Bắn súng (súng ngắn và súng trường) - Shooting Range, Sports Authority of Thailand, Bangkok
|
09:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nữ
|
Vòng loại
|
Trịnh Thu Vinh
|
|
09:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thùy Trang
|
|
09:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nữ
|
Vòng loại
|
Triệu Thị Hoa Hồng
|
|
09:30
|
10m súng ngắn đồng đôi Nữ
|
Xếp hạng
|
Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng
|
|
11:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nam
|
Vòng loại
|
Phạm Quang Huy
|
|
11:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nam
|
Vòng loại
|
Lại Công Minh
|
|
11:30
|
10m súng ngắn cá nhân Nam
|
Vòng loại
|
Nguyễn Đình Thành
|
|
11:30
|
10m Air pistol team Nam
|
Xếp hạng
|
Phạm Quang Huy; Lại Công Minh; Nguyễn Đình Thành
|
|
11:45
|
10m súng ngắn cá nhân Nữ
|
Chung kết
|
|
|
13:45
|
10m súng ngắn cá nhân Nam
|
Chung kết
|
|
|
Bắn đĩa bay - Photharam Shooting Range, Ratchaburi
|
09:00
|
Sporting Clay Team Nam
|
Xếp hạng
|
Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam
|
|
Bóng bàn - Westgate Hall (4th Floor) , Central Westgate, Nonthaburi
|
10:00
|
Đồng đội Nam
|
Bán kết
|
Việt Nam
|
|
10:00
|
Đồng đội Nam
|
Chung kết
|
|
|
Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok
|
15:00
|
Nữ
|
Bán kết
|
Việt Nam - Philippines
|
|
17:30
|
Nam
|
Vòng bảng
|
Singapore - Việt Nam
|
|
Bóng chuyền bãi biển Nữ - Sport Arena Jomtien Beach, Chonburi
|
|
Nữ
|
Vòng loại
|
Việt Nam - Thái Lan
|
|
Cử tạ - Chonburi Sports School, Chonburi
|
13:00
|
Hạng 65 kg Nam
|
Chung kết
|
Trần Minh Trí
|
|
15:00
|
Hạng 58 kg Nữ
|
Chung kết
|
Quàng Thị Tâm
|
|
17:00
|
Hạng 71 kg Nam
|
Chung kết
|
Nguyễn đức Toàn
|
|
Wushu - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana
|
09:00
|
Côn Thuật (Nam)
|
Chung kết
|
Vũ Văn Tuấn
|
|
09:00
|
Kiếm Thuật (Nữ)
|
Vòng loại
|
Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi
|
|
09:00
|
Nam Côn (Nữ)
|
Vòng loại
|
Phan Thị Tú Bình, đặng Trần Phương Nhi
|
|
09:00
|
Nam Đao (Nam)
|
Vòng loại
|
Nông Văn Hữu, đỗ đức Tài
|
|
09:00
|
Thái Cực Kiếm (Nữ)
|
Chung kết
|
Nguyễn Lệ Chi
|
|
15:00
|
Hạng 60 kg Nữ
|
Bán kết
|
Nguyễn Thị Thu Thủy
|
|
15:00
|
Hạng 70 kg Nam
|
Bán kết
|
Trương Văn Chưởng
|
|
Leo núi - Bangkok Sport Climbing Center, Sports Authority of Thailand, Bangkok
|
09:00
|
Bouldering Climbing - Nam
|
Vòng loại
|
Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ
|
|
Bouldering Climbing - Nữ
|
Vòng loại
|
Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi
|
|
18:00
|
Bouldering Climbing - Nam
|
Chung kết
|
Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ
|
|
Bouldering Climbing - Nữ
|
Chung kết
|
Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi
|