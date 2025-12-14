Link xem TRỰC TIẾP các môn thi đấu SEA Games 33

>>> Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines (12h30)





Danh sách VĐV Việt Nam đoạt huy chương trong ngày thi đấu 14/12: HCV (3): Bắn súng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ), Karate (kumite đồng đội nữ). HCB (2) Cầu mây regu đồng đội nữ, Nguyễn Thùy Trang (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ).



18h00: Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng trước Indonesia

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục 5-0, vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Philippines.

17h22: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 3-0

Đầu hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam ghi liền 2 bàn để dẫn Indonesia 3-0.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ở rất gần trận chung kết.

17h05: Việt Nam có thêm HCV

Môn Bowling: VĐV Trần Hoàng Khôi, 16 tuổi, đã thắng đối thủ Thái Lan Napat 235-210 trong trận chung kết đơn nam. VĐV Việt Nam áp đảo đối thủ với 9 lượt dọn sạch bàn và hai lần đạt điểm tối đa 9+1, qua đó giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt HC vàng ở môn bowling SEA Games.

16h48: Tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 1-0 sau hiệp 1

Tuyển nữ Việt Nam tấn công chưa thật sự hiệu quả và chỉ có 1 bàn vào lưới Indonesia.

16h40: Chưa có thêm HCV cho đoàn Việt Nam

Cử tạ: Quàng Thị Tâm nhận HCĐ hạng 58kg nữ

Đô cử Việt Nam đạt tổng cử 215 kg, từ 96 kg cử giật và 119 kg cử đẩy, xếp thứ ba chung cuộc. Kết quả này khiến Quàng Thị Tâm chưa thể đổi màu huy chương, sau khi cũng nhận HCĐ cùng nội dung tại SEA Games 32 trên đất Campuchia 2023.

Xe đạp: Chỉ giành HCĐ

Nguyễn Thị Thật về hạng ba, đoạt HCĐ nội dung tốc độ tính điểm. Ở những vòng cuối các tay đua Việt Nam chủ động tấn công nhưng bất thành. VĐV chủ nhà Thái Lan Jutatip, kình địch của Nguyễn Thị Thật, về nhất, đoạt HCV còn về nhì là VĐV Malaysia, Như vậy Thật không bảo vệ được HCV nội dung sở trường tại SEA Games 33.

Golf: giành 1 HCB và 2 HCĐ

16h00: Tuyển nữ Việt Nam đá bán kết gặp Indonesia

15h50: Bóng bàn Việt Nam thắng Malaysia 3-0, vào chung kết đồng đội nam

Ở ván thứ ba, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 0-2, nhưng xuất sắc thắng ngược Wann Sing 3-2 (10-12, 9-11, 11-1, 12-10, 11-0. Đặc biệt trong set 5 quyết định, tay vợt Việt Nam thắng trắng 11-0.

Việt Nam sẽ tranh HCV với đội thắng cặp bán kết còn lại giữa Philippines với Singapore.

15h35: Hai võ sĩ Việt Nam thất bại

Muay: VĐV Huỳnh Hải Đăng thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở tứ kết hạng 51kg nam, không còn cơ hội giành huy chương.

Boxing: VĐV từng dự Olympic Võ Thị Kim Ánh để thua nhanh VĐV chủ nhà ở bán kết hạng 54kg nữ, giành HCĐ.

15h33: futsal nữ Việt Nam 4-2 Myanmar

Cũng giống hiệp 1, sai sót trong phòng ngự khiến futsal nữ Việt Nam thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Dù vậy, sức tấn công đáng nể đã giúp Việt Nam một lần nữa vượt khó. A Dắt Rin Tô và Bùi Thị Trang thay nhau tỏa sáng ở phút 34 và 36, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2.

Kết quả này giúp tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết.

14h54: Futsal nữ Việt Nam tạm dẫn Myanmar sau hiệp 1

Tuyển futsal nữ Việt Nam khởi đầu khó khăn khi bị dẫn bàn ở phút thứ 10. El El Kyaw có pha qua người đầy kỹ thuật để loại bỏ Biện Thị Hằng, sau đó hạ gục nốt thủ thành Hải Yến để khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, bản lĩnh giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1. Lần lượt Thanh Ngân (đá phạt) và Phương Anh (phạt đền 10 m) thay nhau ghi bàn đẹp mắt ở phút 16 và 17, giúp Việt Nam dẫn trước 2-1.

14h30: Lực sĩ Việt Nam thất bại

Lực sĩ cử tạ Trần Minh Trí không thành công ở cả 3 lần cử đẩy và không có huy chương ở hạng cân 65kg nam dù trước đó dẫn đầu cử giật với thành tích 138kg.

14h20: Thêm HCV từ Karate:

Đội tuyển karate nữ Việt Nam với 4 VĐV Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu có chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan 2-0 trong trận chung kết để giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ.

Các VĐV Karate Việt Nam trên bục nhận HCV. (Ảnh: AKF).

14h00: Bóng đá: Họp báo trước trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines:

HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi rất vui vì có thể tiến vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở bán kết mà là vị trí cao hơn. Vì vậy chúng tôi nhất định chiến đấu hết mình để chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

13h45: Cử tạ:

VĐV Trần Minh Trí đang thi đấu chung kết hạng cân 65kg nam.

13h40: Bóng chuyền nữ: Việt Nam vào chung kết

Qua ba set, Thanh Thúy và đồng đội lần lượt thắng 25-17, 25-14, 25-17. Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Indonesia.

13h00: Bắn súng giành HCB

Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam.

Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi, tuyển Việt Nam về nhì sau Indonesia và giành HCB.

12h20: Bắn súng có thêm HCV

Trịnh Thu Vinh giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ với thành tích 242,7 điểm, phá kỷ lục SEA Games. Nguyễn Thùy Trang cũng giành HCB với 1 điểm kém hơn.





11h40: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết với Philippines vào lúc 12h30.

11h00: Bóng chày 5: Đội Việt Nam thua Malaysia 0-2 trong trận tranh HCĐ, không thể giành huy chương.

10h50: Bắn súng

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang lọt vào vòng chung kết cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ

10h45: Bắn súng

Đội nữ Việt Nam lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi, giành HCV.





10h15: Bắn súng

Đội Việt Nam tạm dẫn đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên các đội Singapore ,Thái Lan và Indonesia cũng đang tích lũy được nhiều điểm số tốt.

10h00: Wushu:

Dương Thúy Vi kết thúc phần thi kiếm thuật với thành tích 9,670. Khả năng Thúy Vi có thể tranh chấp huy chương là không cao.

9h40: Bơi lội

2 VĐV Jeremie Lương và Nguyễn Thúy Hiền đã giành quyền vào thi đấu chung kết các nội dung bơi bướm 50m nam và 50m tự do nữ.

9h30: Bóng chuyền bãi biển

Đội nữ Việt Nam thua sát nút Thái Lan 19-21 và 21-23

9h20: Bắn súng

Đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào vòng loại nội dung 10m súng ngắn nữ. Các VĐV vừa tính thành tích cá nhân đồng thời tính điểm cho nội dung đồng đội.





Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến hết ngày 13/12

Đoàn thể thao Indonesia đã bất ngờ vượt qua Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12, tạo ra một cuộc đua hấp dẫn đến vị trí thứ hai.

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 14/12 của đoàn thể thao Việt Nam

Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả Ngày 14/12/2025 Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok 09:00 50m tự do Nữ Vòng loại Nguyễn Thuý Hiền 09:10 50m tự do Nữ Vòng loại Phạm Thị Vân 09:10 50m bướm Nam Vòng loại Jeremie Loic Nino Luong 18:00 50m tự do Nữ Chung kết 18:00 200m ếch Nam Chung kết 18:55 4 x 200m Tiếp sức tự do Nữ Chung kết 19:05 4 x 100m Tiếp sức tự do Nam Chung kết Bắn cung - Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok 09:00 Individual Recurve Nam Vòng loại Lê Quốc Phong, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh đức 09:00 Individual Recurve Nữ Vòng loại Lộc Thị đào, đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Triệu Huyền điệp 13:30 Cung 3 dây Nam Vòng loại Dương Duy Bảo, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Ngọc Dũng, đặng Công đức 13:30 Cung 3 dây Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phạm Vân Anh, Vòong Phương Thảo Điền kinh - Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok 17:00 20Km Walk Nam Chung kết Nguyễn Thành Ngưng 17:15 20Km Walk Nữ Chung kết Nguyễn Thị Thanh Phúc 17:15 20Km Walk Nữ Chung kết Thái Thị Kim Ngân 17:30 Marathon Chung kết Hoàng Nguyên Thanh 17:45 Marathon Nữ Chung kết Bùi Thị Thu Hà 17:45 Marathon Nữ Chung kết Hoàng Thị Ngọc Hoa Bóng chày - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center 10:00 Hỗn hợp Tranh đồng Việt Nam - Malaysia Bowling - Blu-O Rhythm & Bowl, Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok





10:00 Đơn nam Chung kết Nguyễn Phúc Gia Đăng 10:00 Đơn nam Chung kết Vũ Minh Hiếu 10:00 Đơn nam Chung kết Nguyễn Tấn Đạt 10:00 Đơn nam Chung kết Trần Hoàng Khôi Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok 14:00 54 Kg nữ Bán kết Võ Thị Kim Ánh - Thái Lan Đua thuyền Canoe and Rowing - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong 09:00-12:00 Thuyền đơn Nam Vòng loại Nguyễn Văn Hiếu Thuyền đôi Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc Thuyền bốn Nam hạng nhẹ Vòng loại Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành Thuyền bốn Nữ một mái chèo Vòng loại Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông 14:00-15:00 Thuyền đơn Nam Bán kết Thuyền đôi Nữ Bán kết Thuyền bốn Nam hạng nhẹ Bán kết Thuyền bốn Nữ một mái chèo Bán kết Xe đạp đường trường - Kamol Sports Park, Bangkok 09:00 Tính giờ đồng đội nam Chung kết Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Minh Thiện 15:00 Tính điểm nữ Chung kết Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai E-Sport 10:30 Mobile Legends : Bang Bang Nữ Vòng bảng Việt Nam - Thái Lan 13:30 Mobile Legends : Bang Bang Nữ Vòng bảng Việt Nam - Philippines 17:30 Mobile Legends : Bang Bang Nữ Vòng bảng Việt Nam - Lào FC Online Team Hỗn hơp Chung kết Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi 09:30 Ski 1500 stock Vòng loại Nguyễn Thành Trung 10:10 Runabout 1100 Stock Vòng loại Tạ Bình Nam 13:40 Runabout stock Vòng loại Chu Đăng Khoa 13:40 Runabout stock Vòng loại Trương Tiến Dũng Bóng đá Nữ - National Sports University, Chonburi 16:00 Nữ Bán kết Việt nam - Indonesia Futsal Nữ - Bangkokthonburi University, Bangkok





13:30 Nữ Võng loại Myanmar - Việt Nam Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi 08:30 Đơn nữ Chung kết Lê Chúc An 08:30 Đơn nữ Chung kết Lê Nguyễn Minh Anh 08:30 Đơn nữ Chung kết Nguyễn Viết Gia Hân 09:30 Đơn nam Chung kết Hồ Anh Huy 09:30 Đơn nam Chung kết Nguyễn Anh Minh 09:30 Đơn nam Chung kết Nguyễn Trọng Hoàng 09:30 Đơn nam Chung kết Nguyễn Tuấn Anh 09:30 Đồng đội nam Chung kết Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh 09:30 Đồng đội nữ Chung kết Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh Bóng ném Nữ - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi 11:00 Nữ Vòng loại Việt Nam - Singapore Bóng ném Nam - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi 18:00 Nam Vòng loại Việt nam - Indonesia Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 13:00 Đồng đội hỗn hợp Vòng loại 15:00 Đồng đội hỗn hợp Chung kết Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana 10:30 Kumite đồng đội Nam Vòng loại Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh 12:00 Kumite đồng đội Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu 15:00 Kumite đồng đội Nam Chung kết 16:00 Kumite đồng đội Nữ Chung kết Kickboxing - John Paul II Sports Center, Assumption University, Samut Prakan 10:00 K1 -60kg Nam Tứ kết Hoàng Gia Đại - Lào K1 -52kg Nữ Tứ kết Trệu Thị Phương Thủy - Thái Lan Kich Kight -57kg Tứ kết Dương Danh Hoạt - Myanmar Muay - Lumpinee Boxing Stadium, Bangkok 13:00 Waikru Individual Vòng loại Nguyễn Sĩ Thắng





14:00 51kg Vòng loại Huỳnh Hải Đăng - ThaiLand 51kg Vòng loại Bùi Hải Linh - ThaiLand 57kg Vòng loại Nguyễn Hoàng Minh - Lào 63,5kg Vòng loại Phạm Ngọc Mẫn - Philipines Pencat Silat - IMPACT Arena, Muang Thong Thani 13:00 Class C (55 - 60kg) Nam Vòng loại Vũ Văn Kiên - Myanma 14:30 Class D (60 - 65kg) Nam Vòng loại Nguyễn Minh Triết - Singapore Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 10:00 Men's Triples Vòng loại 1 Cao Xuân Toàn, Thạch Tuấn Thanh, Nguyễn Quốc Nhân, Triệu Quang Vũ - Malaysia 10:00 Women's Triples Vòng loại 1 Thạch Thị Ánh Lan, Trịnh Thị Kim Thanh, Kim Thị Thu Thảo, Vũ Thị Thu - Lào 11:30 Men's Triples Vòng loại 2 11:30 Women's Triples Vòng loại 2 13:30 Men's Triples Vòng loại 3 13:30 Women's Triples Vòng loại 3 15:00 Men's Triples Vòng loại 4 15:00 Women's Triples Vòng loại 4 16:30 Men's Triples Vòng loại 5 16:30 Women's Triples Vòng loại 5 Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi 10:00-17:00 ILCA4 Nam Vòng 5 - xếp hạng Phạm Huỳnh Thái Sơn ILCA4 Nữ Vòng 5 - xếp hạng Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh Optimist Nam Vòng 5 - xếp hạng Phan Lê Phương Anh Optimist Nữ Vòng 5 - xếp hạng Thạch Phát ILCA7 Nam Vòng 5 - xếp hạng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ILCA6 Nữ Vòng 5 - xếp hạng Mai Thanh Nhật Hỗn hợp 470 Vòng 5 - xếp hạng Nguyễn Phạm Khánh Ngọc Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok 09:00 Đồng đội Nữ Chung kết Việt Nam - Thái Lan 17:00 Đồng đội 4 người hỗn hợp Vòng loại Việt Nam - Malaysia Bắn súng (súng ngắn và súng trường) - Shooting Range, Sports Authority of Thailand, Bangkok 09:30 10m súng ngắn cá nhân Nữ Vòng loại Trịnh Thu Vinh





09:30 10m súng ngắn cá nhân Nữ Vòng loại Nguyễn Thùy Trang 09:30 10m súng ngắn cá nhân Nữ Vòng loại Triệu Thị Hoa Hồng 09:30 10m súng ngắn đồng đôi Nữ Xếp hạng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng 11:30 10m súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại Phạm Quang Huy 11:30 10m súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại Lại Công Minh 11:30 10m súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại Nguyễn Đình Thành 11:30 10m Air pistol team Nam Xếp hạng Phạm Quang Huy; Lại Công Minh; Nguyễn Đình Thành 11:45 10m súng ngắn cá nhân Nữ Chung kết 13:45 10m súng ngắn cá nhân Nam Chung kết Bắn đĩa bay - Photharam Shooting Range, Ratchaburi 09:00 Sporting Clay Team Nam Xếp hạng Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam Bóng bàn - Westgate Hall (4th Floor) , Central Westgate, Nonthaburi 10:00 Đồng đội Nam Bán kết Việt Nam 10:00 Đồng đội Nam Chung kết Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok 15:00 Nữ Bán kết Việt Nam - Philippines 17:30 Nam Vòng bảng Singapore - Việt Nam Bóng chuyền bãi biển Nữ - Sport Arena Jomtien Beach, Chonburi Nữ Vòng loại Việt Nam - Thái Lan Cử tạ - Chonburi Sports School, Chonburi 13:00 Hạng 65 kg Nam Chung kết Trần Minh Trí 15:00 Hạng 58 kg Nữ Chung kết Quàng Thị Tâm 17:00 Hạng 71 kg Nam Chung kết Nguyễn đức Toàn Wushu - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana 09:00 Côn Thuật (Nam) Chung kết Vũ Văn Tuấn 09:00 Kiếm Thuật (Nữ) Vòng loại Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi 09:00 Nam Côn (Nữ) Vòng loại Phan Thị Tú Bình, đặng Trần Phương Nhi 09:00 Nam Đao (Nam) Vòng loại Nông Văn Hữu, đỗ đức Tài 09:00 Thái Cực Kiếm (Nữ) Chung kết Nguyễn Lệ Chi 15:00 Hạng 60 kg Nữ Bán kết Nguyễn Thị Thu Thủy 15:00 Hạng 70 kg Nam Bán kết Trương Văn Chưởng Leo núi - Bangkok Sport Climbing Center, Sports Authority of Thailand, Bangkok





09:00 Bouldering Climbing - Nam Vòng loại Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ Bouldering Climbing - Nữ Vòng loại Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi 18:00 Bouldering Climbing - Nam Chung kết Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ Bouldering Climbing - Nữ Chung kết Nguyễn Ngọc Hải Yến , Thái Thị Yến Nhi