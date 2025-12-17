[DIỄN BIẾN] SEA Games 33 (17/12): Chờ VÀNG từ Muay Thái, Pencak Silat & Chung kết bóng đá

BOX TV SEA Games 33 (17/12)

Sau 7 ngày thi đấu tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 48 huy chương vàng, cho thấy sự ổn định và chiều sâu lực lượng ở các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, võ thuật và bắn súng. Trong ngày 17/12, các môn võ tiếp tục là điểm nhấn với loạt trận chung kết hứa hẹn mang thêm huy chương vàng cho đoàn.

Tâm điểm của ngày thi đấu là các trận chung kết ở muay Thai và pencak silat – những môn võ thế mạnh của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển muay Thai có nhiều VĐV lọt vào vòng tranh huy chương, đặc biệt là ở các hạng cân nữ và nam với mục tiêu cao ở trận chung kết. Bên cạnh đó, các võ sĩ pencak silat Việt Nam cũng góp mặt trong nhiều trận chung kết đối kháng, tạo thêm cơ hội giành HCV dù đối thủ cạnh tranh ở các nội dung này rất mạnh.

Trong cùng ngày, đấu vật Greco-Roman sẽ diễn ra toàn bộ ở nhiều hạng cân, mở ra cơ hội giành huy chương ở các nội dung trung bình cho các đô vật Việt Nam nếu họ vượt qua vòng bảng thành công. Ngoài ra, bắn cung tiếp tục là môn có khả năng mang về thêm huy chương vàng, khi các xạ thủ Việt Nam góp mặt ở các trận chung kết và bán kết tranh huy chương.

Bên cạnh đó, các môn như cờ vua, bóng bàn cũng có các trận chung kết và vòng đấu then chốt trong ngày. Các kỳ vọng đều đặt lên vai những VĐV chủ lực của đoàn, với mục tiêu gia tăng tổng số huy chương và tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu trên bảng tổng sắp SEA Games 33.

Đặc biệt vào 19h30 hôm nay sẽ diễn ra trận Chung kết môn bóng đá nữ giữa nữ Việt Nam vs Philippines. Đây là một trong những tấm HCV được NHM Việt Nam mong chờ nhất, vượt qua ý nghĩa đơn giản là 1 HCV trên BXH.

Ngày 17/12 được dự báo sẽ là một ngày thi đấu sôi động và quyết liệt, khi nhiều nội dung sở trường của Việt Nam bước vào vòng tranh huy chương. Các VĐV hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhằm tiếp tục hành trình chinh phục tấm HCV cho thể thao nước nhà.

