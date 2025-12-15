[DIỄN BIẾN] SEA Games 33 (15/12): Môn võ thế mạnh của Việt Nam liên tục nhận tin không vui

BOX TV SEA GAMES 33 (15/12)

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 15/12: HCV: HCB: Đặng Trần Phương Nhi (Wushu - nam đao nữ); HCĐ:

11h10: Wushu

Nguyễn Thị Hiền và Dương Thúy Vi đã hoàn thành phần thi đối luyện binh khí nữ, song điểm số không đạt kỳ vọng khiến hai vận động viên Việt Nam không có cơ hội cạnh tranh huy chương vàng.

10h40: Wushu

Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Trọng Lâm đã hoàn thành phần thi Thái cực kiếm nam, tuy nhiên wushu Việt Nam một lần nữa lỡ cơ hội giành huy chương vàng. Buổi sáng thi đấu khép lại không trọn vẹn với các vận động viên wushu Việt Nam.

10h10: Bắn súng

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đạt tổng điểm 574, bằng với Indonesia, xếp thứ hai vòng loại nội dung đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi. Theo lịch thi đấu, trưa nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương vàng với Indonesia.

10h05: Bơi

Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ấn tượng khi về nhất vòng loại nội dung 400m tự do nam. Ở cự ly 200m bướm nam, Dương Văn Hoàng Quy và Phạm Quang Thuấn cùng giành quyền vào chung kết. Trước đó, Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại 50m ếch nam, trong khi Phạm Thị Vân cũng góp mặt ở chung kết 50m bơi bướm nữ.

10h03: Wushu

Nguyễn Thị Hiền thi đấu không thành công ở chung kết nội dung thương thuật nữ. Trong khi đó, niềm hy vọng Dương Thúy Vi cũng gây tiếc nuối khi không đạt phong độ tốt và thậm chí không góp mặt trong top 3.

10h00: Việt Nam mở hàng Huy chương ngày 15/12:

Ở nội dung nam côn nữ, Đặng Trần Phương Nhi đạt 9,726 điểm, trong khi Phan Thị Tú Bình thi đấu không như kỳ vọng khi chỉ được 8,506 điểm. Kết quả này khiến Phương Nhi chỉ giành huy chương bạc, chưa đáp ứng trọn vẹn mục tiêu mà đoàn Thể thao Việt Nam đặt ra.

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 15/12 với 34 huy chương vàng sau 5 ngày tranh tài giàu dấu ấn tại SEA Games 33. Tâm điểm trong ngày là trận chung kết bóng chuyền nữ gặp Thái Lan lúc 17h30, nơi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên cột mốc lịch sử.

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục ra tranh tài ở nội dung 400m tự do nam, trong khi Phạm Thanh Bảo góp mặt ở 50m ếch. Cùng với đó là hàng loạt nội dung chung kết được kỳ vọng mang về thêm huy chương cho bơi lội Việt Nam. Điền kinh cũng hứa hẹn sôi động với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh ở 10.000m nữ, Quách Thị Lan tại 400m rào, bên cạnh các nội dung tiếp sức và cự ly trung bình.

Với việc chỉ đoạt 4 HCV ngày thi đấu 14/12, Thể thao Việt Nam đang bị Indonesia bỏ cách 9 tấm HCV.

Ngoài các môn mũi nhọn kể trên, cử tạ, wushu và bắn súng tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm thành tích, giúp đoàn Việt Nam duy trì đà thăng tiến tại đại hội.

Đặc biệt, dù chưa tranh huy chương, U22 Việt Nam hôm nay cũng thu hút sự chú ý khi đấu Bán kết với U22 Philippines lúc 15h30. Lúc 20h00 là trận U22 Thái Lan vs U22 Malaysia cũng rất đáng chú ý.

Trước đó, trong ngày thi đấu 14/12, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ bổ sung thêm 4 HCV, qua đó để Indonesia nới rộng khoảng cách lên 9 HCV trên bảng tổng sắp. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ, buộc các vận động viên Việt Nam phải thi đấu với quyết tâm cao nhất trong những ngày tiếp theo nếu muốn giành lại vị trí thứ hai chung cuộc.

LỊCH THI ĐẤU SEA GAMES 33 NGÀY 15/12 CỦA THỂ THAO VIỆT NAM

