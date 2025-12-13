[DIỄN BIẾN] SEA Games 33 (13/12): Bắn súng liên tục "ẵm" huy chương

BOX TV SEA GAMES 33

Danh sách Huy chương ngày 13/12 của TT Việt Nam: HCB (1): Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, đồng đội 10m súng trường hơi nữ); HCĐ (1): Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng 10m, súng trường hơi nữ cá nhân)

12h15: Bắn súng có HCĐ - Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, Lê Thị Mộng Tuyền đạt 226,8 điểm trong loạt bắn chung kết, xếp hạng ba và giành huy chương đồng. Trong khi đó, Thanh Thảo kết thúc phần thi ở vị trí thứ năm, lỡ hẹn với huy chương.

11h40: Bóng bàn - Ở nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn, Mai Hoàng Mỹ Trang đã thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng 3-1 (11-9, 6-11, 11-8, 11-8) trước tay vợt Thái Lan, qua đó níu giữ hy vọng cho đội tuyển Việt Nam khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

11h35: Karate có 4 VĐV cùng thắng, vào Chung kết - Ở nội dung hạng 61kg nữ, Hoàng Thị Tâm đã giành quyền vào chung kết sau chiến thắng áp đảo 9-0 trước Thin Zar Yoon (Myanmar) tại vòng bán kết.

Nguyễn Thanh Trường thi đấu thuyết phục khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Teerapat Kanabkaew với tỷ số 3-0 ở hạng cân 84kg nam, qua đó giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Ở hạng cân 75kg nam, Võ Văn Hiền tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Sau chiến thắng 5-0 trước Hein Thiha Lynn (Myanmar) tại tứ kết, võ sĩ Việt Nam đánh bại Isaiah Tang Wei En (Singapore) 4-1 ở bán kết để giành vé vào chung kết, nơi anh sẽ đối đầu Ignatius Joshua Kandou (Indonesia).

Trong khi đó, Đinh Thị Hương cũng mang về niềm vui cho đội tuyển khi thắng thuyết phục Moe Ei Ei (Myanmar) 6-1 ở bán kết hạng cân 68kg nữ.

11h06: Bắn súng có HCB - Ở nội dung bắn súng 10m súng trường hơi nữ đồng đội, Mộng Tuyền và Thanh Thảo đạt tổng điểm 1.872,8, qua đó giành tấm HCB cho đoàn Việt Nam. Hai xạ thủ này sẽ tiếp tục bước vào phần thi cá nhân vào trưa nay, với mục tiêu hướng tới tấm HCV.

11h03: Bắn súng - Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền vào chung kết 10m súng trường hơi nữ.

11h01: Pemcak Silat - Nguyễn Thị Mỹ Dung dừng bước ở vòng loại.

10h58: Bóng bàn - Ở môn bóng bàn, tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan tại nội dung đồng đội nữ. Trong trận mở màn, Trần Mai Ngọc không thể tạo bất ngờ khi để thua với các tỷ số 4/11, 3/11 và 7/11. Ngay sau đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh được tung vào thi đấu ở trận thứ hai, tiếp tục so tài với các tay vợt đến từ Thái Lan.

10h34: Taekwondo - Nguyễn Thị Loan vượt qua vòng loại đầu tiên, giành quyền đi tiếp ở nội dung thi đấu của mình môn .

10h33: Bơi - Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân giành quyền vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ. Mỹ Tiên đạt thành tích 5 phút 04 giây 50, xếp thứ tư; Tuyết Hân đạt 5 phút 07 giây 93, đứng thứ sáu. Cả hai sẽ tranh huy chương ở vòng chung kết.

10h32: Bơi - Nguyễn Thúy Hiền giành quyền vào vòng chung kết nội dung 100m bơi ếch nữ khi đạt thành tích 1 phút 11 giây 96, xếp thứ sáu ở vòng loại.

10h31: Bơi - Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc giành quyền vào vòng chung kết nội dung 200m tự do nam. Huy Hoàng đạt thành tích 1 phút 51 giây 69, xếp thứ tư; Nguyễn Quốc đạt 1 phút 52 giây 23, đứng thứ tám. Cả hai sẽ thi đấu ở chung kết vào chiều nay.

10h30: Bơi - Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường dừng bước ở vòng loại nội dung 100m bướm nam khi không lọt vào top 8 VĐV có thành tích tốt nhất.

10h05: Nói về việc U22 Indonesia bị loại khỏi SEA Games 33 ngay từ vòng bảng, trong khi họ là Đương kim vô địch, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ: "Thất bại này với U22 Indonesia cũng chẳng đau lắm đâu. Vì đau gì được khi từ sớm ta đã thấy họ thiếu trách nhiệm và sở hữu phong độ không tốt khi thua trận đầu gặp Philippines?"

Cầu thủ U22 Indonesia khóc nức nở khi bị loại sớm khỏi SEA Games 33 dù thắng U22 Myanmar 3-1 tối qua, 12/12.

10h00: Song song với SEA Games 33 đang diễn ra, tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa nhận tin vui từ FIFA. Đội đã tăng 1 hạng lên hạng 36, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á!

Sau chuỗi ngày bùng nổ với 24 HCV, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá hơn nữa trên bảng tổng sắp bằng ít nhất 31 cơ hội đoạt HCV — trong đó nhiều VĐV hàng đầu của chúng ta ra sân ở các nội dung then chốt.

Ngay từ buổi sáng, sự chú ý đổ dồn vào đường chạy dài nữ khi Nguyễn Thị Oanh bước vào đua 5.000m nữ — nội dung được xem là cơ hội vàng giành huy chương trong nhóm điền kinh. Oanh, người từng mang về nhiều thành tích cho điền kinh Việt Nam ở các giải đấu khu vực, được kỳ vọng tái hiện phong độ mạnh mẽ và cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ nặng ký từ các quốc gia láng giềng.

Nguyễn Huy Hoàng - tâm điểm của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33.

Sang nội dung bơi lội, tâm điểm chú ý thuộc về Nguyễn Huy Hoàng, người đang hướng đến tấm HCV thứ ba tại SEA Games 33. Sau khi nắm giữ những huy chương vàng ở các cự ly dài, Hoàng tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m tự do nam, nơi anh được kỳ vọng tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội và khẳng định vị thế “đầu bảng” trong làng bơi quốc tế Đông Nam Á. Trong ngày thi đấu này, các nội dung khác như bơi 100m, 50m các kiểu cũng thu hút sự dõi theo của người hâm mộ, bởi mỗi lượt bơi đều có thể tạo ra khác biệt trong bảng tổng sắp huy chương.

Không chỉ có điền kinh và bơi lội, nhiều môn võ và thể thao đối kháng như bắn súng, taekwondo, karate và bi sắt cũng bước vào vòng chung kết hoặc vòng đấu quan trọng ngày 13/12, với đoàn Việt Nam sở hữu những gương mặt giàu kinh nghiệm và từng đoạt huy chương ở các giải khu vực. Đây đều là những nội dung mà đoàn đặt kỳ vọng sẽ bổ sung thêm những tấm HCV quý giá.

Xếp hạng tổng huy chương sau ngày thi đấu 12/12.

Bên cạnh đó, các môn thể thao đồng đội như cầu mây, bóng chuyền nữ, bóng rổ và cầu lông cũng diễn ra các trận đấu quyết định, hứa hẹn mang đến màn trình diễn rực rỡ và cơ hội gia tăng thành tích cho đoàn. Ở nhóm thể thao điện tử, dù một số môn không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức, nhưng những thành tích ấn tượng của VĐV Việt Nam được cộng đồng eSports trong nước đánh giá rất cao.

Với 31 cơ hội giành HCV trong ngày 13/12, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào một ngày thi đấu có thể quyết định bước ngoặt trên bảng tổng sắp huy chương. Sự dồn lực cho những nội dung chủ lực, cùng với những VĐV như Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng ở đỉnh cao phong độ, giúp người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào một ngày thi đấu rực rỡ nữa của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

LỊCH THI ĐẤU SEA GAMES 33 CỦA THỂ THAO VIỆT NAM

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



