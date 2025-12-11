[DIỄN BIẾN] Nữ Việt Nam 2-0 Nữ Myanmar: Việt Nam dồn dập tấn công, tạo "mưa bàn thắng"

BOX TV Nữ Việt Nam 2-0 Nữ Myanmar

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

68': HLV Mai Đức Chung vẫn đang đứng sát đường biên để chỉ đạo học trò đầy quyết liệt. Dù chúng ta dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn phải hết sức tập trung khi Myanmar đang vô cùng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Ở phút 68, Huỳnh Như cũng được vào sân, thay Hải Yến.

59': Nữ Philippines đã vươn lên dẫn Malaysia 2-0. Như vậy hiệu số của họ đã ngang với Myanmar, cùng là +2.

57': Những phút đầu hiệp hai tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn. Myanmar cố gắng tấn công tìm bàn rút ngắn cách biệt, trong khi tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng tổ chức tấn công ngay khi có bóng. Tốc độ của các cô gái Việt Nam đang khiến Myanmar gặp khó khăn, dù vậy khi họ dồn cả lên tấn công thì cũng bắt đầu tạo được sức ép với vùng cấm địa của Kim Thanh.

49': Ở trận đấu cùng giờ, nữ Philippines đang dẫn trước nữ Malaysia 1-0. Như vậy, hiệu số của Myanmar đang là +2 còn Philippines đang là +1.

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

45+2': Hiệp hai trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về nữ Việt Nam.

40': Sau khi ngả người trước pha dứt điểm của đối thủ, thủ môn Kim Thanh đã bị đau nhẹ.

39': Số 21 của Myanmar vừa có cơ hội dứt điểm sau lỗi chuyền về của nữ Việt Nam. May cho chúng ta là bóng đã đi ra ngoài.

38': Nữ Myanmar đang cố gắng thay đổi người để tìm kiếm thế trận khởi sắc hơn. Dù vậy, tuyến giữa của nữ Việt Nam cũng chơi quyết liệt, không để đối phương đẩy cao đội hình.

Dẫn trước 2 bàn giúp nữ Việt Nam dễ đá hơn hẳn (Ảnh: Linh Đan).

32': Một cầu thủ nữ Việt Nam đang bị đau sau khi bị đối phương đầy từ phía sau.

29': Kim Thanh phải nhận thẻ vàng đáng tiếc khi trọng tài cho rằng cô kéo dài thời gian.

25': Sau khi dẫn 2 bàn, nữ Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức được các pha tấn công nguy hiểm. Myanmar hầu như chỉ có thể chống đỡ.

20': Chiều nay có lẽ sẽ là khoảng thời gian ngọt ngào cho bóng đá Việt Nam khi ở nội dung nam, U22 Việt Nam cũng đang dẫn trước U22 Malaysia 1-0.

19': Có tới gần 7500 NHM Myanmar tới cổ vũ đội nữ hôm nay, nhưng họ đang chết lặng khi đội nhà liên tiếp thủng lưới trước Việt Nam. Nếu thua đậm Việt Nam, trong khi Philippines thắng đậm Malaysia, Myanmar sẽ bị loại vì kém hiệu số (khi 3 đội cùng 6 điểm).

14': VÀO!!! Bích Thùy dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho nữ Việt Nam trước Myanmar khi đánh đầu vào gôn trống khi thủ môn Myanmar đã lỡ đà. Trước đó, Hoàng Thị Loan đã pressing khiến cầu thủ Myanmar không thể phá bóng lên. Bóng đập chân Hoàng Thị Loan, đập vào khung gỗ của đối phương và đến trước tầm đánh đầu của Bích Thùy.

Bích Thùy nâng tỉ số lên 2-0 (Việt Nam vs Myanmar)

8': VÀO!!! Nữ Việt Nam mở tỷ số từ rất sớm. Vạn Sự đã thoải mái đánh đầu, sau khi đồng đội tạt cánh từ biên phải vào.

Vạn Sự mở tỉ số (Việt Nam vs Myanmar)

4': SVĐ Chonburi hôm nay chật kín khán giả tới cổ vũ các cô gái thi đấu.

1': Hiệp một trận đấu bắt đầu.

Danh sách thi đấu của nữ Việt Nam.

* Nữ Việt Nam cần thắng Myanmar để cạnh tranh vé đi tiếp. Khi đó, cục diện bảng B khả năng sẽ có 3 đội 6 điểm, phải so kè chỉ số phụ. Về chỉ số phụ, nữ Việt Nam đang vượt trội nữ Myanmar và nữ Philippines (hiệu số, lần lượt là +6, +4, +0).

* Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33 đang đầy căng thẳng. Myanmar, Việt Nam, Philippines đều có cơ hội đi tiếp. Trong đấy, nữ Myanmar đang đứng đầu bảng với 6 điểm, Việt Nam – Philippines lần lượt đứng thứ 2, 3 với cùng 3 điểm.

* Ở 2 trận đầu, Myanmar đã thắng Philipines 2-1, thắng Malaysia 3-0.

* Trong 6 trận đối đầu gần nhất, nữ Việt Nam thắng nữ Myanmar 4, hòa 1, thua 1. 2 lần gần nhất đôi bên đối đầu là tại SEA Games 2023. Khi đó, nữ Việt Nam thắng cả 2, 3-1 tại vòng bảng và 2-0 ở trận Chung kết.