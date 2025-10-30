Diễn biến mới scandal trọng tài cá độ ở Thổ Nhĩ Kỳ: 152 cái tên nhúng chàm bị công khai, với nhiều trọng tài cấp FIFA

Như đã biết, trong công bố đưa ra hôm thứ Hai (27/10), Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) cho biết 371 trong số 571 trọng tài bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ có tài khoản cá cược. Chi tiết, 152/371 trọng tài đang tích cực tham gia cá cược, với 10 người đã đặt hơn 10.000 lệnh cược, cá biệt có người đặt tới 18.277 cược. Ngoài ra, 42 trọng tài đã đặt cược vào hơn 1.000 trận bóng đá. Tất cả những hoạt động phi pháp này diễn ra trong khoảng 5 năm, tính từ năm 2020.

Hôm thứ Tư (29/10), TFF đã công khai danh tính 152 trọng tài thường xuyên hoạt động cá độ và gửi danh sách tới Hội đồng Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp. Các trọng tài này được phép bào chữa trong vòng 48 giờ trước khi lĩnh án.

Trong số này bao gồm 7 trọng tài cấp FIFA như Zorbay Kucuk, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Ozbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Ozer và Egemen Artun. Kucuk cũng đang làm nhiệm vụ ở nhiều trận đấu của UEFA, và sau khi nắm bắt vụ việc, UEFA đã treo còi, đồng thời thành lập ủy ban điều tra độc lập để đưa ra án phạt chính thức.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, mức án dành cho các trọng tài tham gia cá độ bất hợp pháp là treo còi từ ba tháng đến một năm, nhưng nếu họ bị kết tội hình sự trong cuộc điều tra của văn phòng công tố, chẳng hạn như trục lợi từ trận đấu mà họ tham gia điều hành, họ sẽ phải ngồi tù tới ba năm.

Giới trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ luôn là tâm điểm tranh cãi.

Việc các trọng tài bóng đá trở thành chủ đề gây tranh cãi luôn rất phổ biến, nhưng hoạt động cá cược bóng đá cùng quy mô khổng lồ của giới trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ thực sự gây chấn động.

Chủ tịch TFF, Ibrahim Haciosmanoglu cho hay, đây là một phần của cuộc điều tra nội bộ do TFF tiến hành. Ủy ban kỷ luật của cơ quan quyền lực nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "thực hiện các hành động cần thiết, với quyết tâm làm sạch bóng đá và không có vùng cấm".

Tuy nhiên Văn phòng Công tố Istanbul thông báo rằng, từ tháng 4 năm nay họ đã xúc tiến một cuộc điều tra rộng lớn nhắm đến các quan chức bóng đá bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Một cuộc điều tra khác được thực hiện song song ở thành phố Antalya cũng được sáp nhập vào vụ án ở Istanbul để trở thành đại án.

Các trọng tài có thể phải ngồi tù vì hoạt động cá độ trái phép.

Trọng tài là vấn đề nổi cộm của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, đến mức nhiều đội bóng tin rằng họ là nạn nhân của các quyết định sai. Fenerbahce là một ví dụ, khi đe dọa bỏ giải vào tháng 3/2024, sau một loạt quyết định bất công mà họ đã phải hứng chịu. Ngoài ra, chỉ trong vòng ba năm trở lại đây, ít nhất hai lần các đội bóng rời sân để phản đối các quyết định của trọng tài (trận Istanbulspor gặp Trabzonspor năm 2023, và trận Galatasaray tiếp đón Adana Demirspor mùa trước.

Hồi tháng 12/2023, làng bóng đá thế giới rúng động vì scandal bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, khi Chủ tịch CLB Ankaragucu, Faruk Koca, xông vào sân đấm vào đầu trọng tài Halil Umut Meler. Vì vụ này, Ankaragucu bị phạt khoản tiền lớn và chơi 5 trận sân nhà không có khán giả.

Mùa giải trước, Ban tổ chức Super Lig đưa ra giải pháp sử dụng trọng tài nước ngoài. Dù vậy, tranh cãi vẫn tiếp diễn.

Haciosmanoglu quyết tâm thay đổi thực trạng này. Năm 2024, ông được bầu làm chủ tịch TFF chính nhờ lời hứa sẽ làm trong sạch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta tin tưởng ông nói là làm bởi 10 năm trước khi còn là Chủ tịch Trabzonspor, Haciosmanoglu đã ra lệnh nhốt cả tổ trọng tài trong một căn phòng suốt 4 giờ, bởi cho rằng họ thiên vị đối thủ. Các trọng tài chỉ được thả sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan gọi điện can thiệp.

Chủ tịch CLB Ankaragucu, Faruk Koca, lao vào sân đấm vào đầu trọng tài Halil Umut Meler.

Trong tuyên bố hôm thứ Hai, Haciosmangolu thậm chí đã trích dẫn lời lãnh tụ vĩ đại Kemal Ataturk, người sáng lập đất nước, rằng thể thao chỉ bao gồm "những người thông minh, nhanh nhẹn và có đạo đức tốt," vì vậy ông quyết tâm "làm sạch mọi vết nhơ và dọn dẹp đống hỗn độn để đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại vị thế vốn có".

Các CLB dĩ nhiên ủng hộ nhiệt tình. Galatasaray, đội đang dẫn đầu Super Lig, bình luận vụ việc "đã phơi bày mức độ khủng hoảng niềm tin và công lý mà bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chịu đựng suốt một thời gian dài".

Chủ tịch Sadettin Saran của Fenerbahce thì hả hê: "Rõ ràng chúng tôi đã đúng", đồng thời yêu cầu mọi thông tin về vụ bê bối "phải được chia sẻ công khai nhằm khôi phục niềm tin trong cộng đồng bóng đá". Phía CLB Trabzonspor cũng nhấn mạnh, vụ việc thể hiện "mức độ suy thoái về mặt cấu trúc, mà chúng tôi đã lên tiếng từ lâu".

Đại diện CLB Besiktas cho biết, "đây có thể là khởi đầu mới cho bóng đá sạch ở Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều năm bị vấy bẩn".