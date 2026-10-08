2 hình thức kỷ luật Ronaldo và kịch bản cho HLV Jorge Jesus.

Thông báo bất ngờ của Cristiano Ronaldo trên mạng xã hội về việc đột ngột rời đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha đã kích hoạt một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), mở ra nhiều kịch bản khó đoán cho cả sự nghiệp quốc tế của CR7 lẫn chiếc ghế HLV trưởng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Ronaldo hoàn toàn bất bình với nội dung cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus. Siêu sao 41 tuổi quyết định công khai các thỏa thuận truyền thông vốn đã được thống nhất trước đó nhưng không được nhà cầm quân này thực hiện. Cho rằng cam kết bị vi phạm, CR7 đã lập tức thu dọn hành lý rời đội.

Lùm xùm giữa HLV Bồ Đào Nha và Ronaldo vẫn chưa đi đến hồi kết (Ảnh: A Bola)

Hai hình thức kỷ luật và lập trường của FPF

Dù truyền thông Bồ Đào Nha loan tin Ronaldo chỉ đồng ý trở lại nếu HLV Jorge Jesus từ chức, thực tế tại FPF lại đang diễn biến theo hướng khác. Liên đoàn bắt buộc phải đưa ra án phạt đối với hành vi tự ý rời đội của thủ quân.

Theo nhà báo Nuno Luz từ kênh SIC Noticias, FPF đang ưu tiên phương án phạt tiền cấm thi đấu nhằm giảm thiểu tối đa tác động chuyên môn. Trong bối cảnh nội bộ đối mặt với sóng gió lớn, thượng tầng FPF muốn tranh thủ thời gian để xoa dịu tình hình thay vì đưa ra các quyết định trừng phạt quá cứng rắn.

Tương lai nào cho HLV Jorge Jesus?

Về phía HLV Jorge Jesus, phản ứng của ông trước báo giới tối qua tiếp tục thu hút sự chú ý. Khi được phóng viên tiếp cận lúc đang lái xe, chiến lược gia này chỉ thản nhiên cho biết ông chưa đọc thông báo của Ronaldo vì còn bận theo dõi trận đấu của đội U21 Bồ Đào Nha.

Giới chuyên môn nhận định câu trả lời chính thức tiếp theo của Jorge Jesus sẽ là chìa khóa quyết định cục diện: xoa dịu dư luận hay "thêm dầu vào lửa". Trước áp lực bủa văng khắp các mặt báo, kịch bản vị HLV này chủ động nộp đơn từ chức hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tập trung trở lại vào tháng 11/2026 để chuẩn bị cho hai lượt trận quan trọng tại UEFA Nations League bao gồm trận tiếp đón Đan Mạch tại Braga vào ngày 14/11 và làm khách trước Xứ Wales tại Cardiff vào ngày 17/11.

Liệu Bồ Đào Nha sẽ bước vào các trận đấu này với một ban huấn luyện mới, hay siêu sao mang áo số 7 sẽ vĩnh viễn khép lại chặng đường cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha? Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Tiên