Việt Nam vs Indonesia Bàn thắng: Bích Thùy 28', 80', Hải Yến 49', 58', Huỳnh Như 86'

Trận đấu kết thúc. Tuyển Việt Nam thắng 5-0 và lọt vào trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Phút 86: VÀO!! Huỳnh Như thoát xuống nhận bóng và khéo léo đẩy qua người thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 5-0.

Phút 80: VÀO!! 4-0 cho Việt Nam. Bích Thùy đánh đầu rất mạnh và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Phút 79: Chiến thắng đã nằm chắc trong tay tuyển Việt Nam khi các cầu thủ Indonesia cũng gần như không thể lên bóng.

Phút 70: Tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng không còn duy trì nhịp độ tấn công quá dồn dập.

Phút 58: VÀO!! 3-0 cho Việt Nam. Hàng thủ đội bạn chơi quá lỏng lẻo và để cho Hải Yến ập vào dứt điểm cận thành sau quả tạt của đồng đội.

Phút 51: Vạn Sự và Thanh Nhã có những pha dứt điểm tốt nhưng chưa thể mang về thêm bàn thắng.

Phút 49: VÀO!! 2-0 rồi! Thủ môn của Indonesia phất bóng lên nhưng đập trúng người Hải Yến bay vào lưới.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. HLV Mai Đức Chung đã có sự điều chỉnh nhân sự.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Phút 45+2: Quá nguy hiểm! Pha đưa bóng vào rất hiểm hóc của cầu thủ Indonesia đưa bóng trúng cột dọc, suýt nữa có bàn thua cho tuyển Việt Nam.

Phút 42: Bích Thùy ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty. Tình huống có phần gây tranh cãi khi cầu thủ đội bạn dường như đã phạm lỗi với chân sút tuyển Việt Nam.

Phút 35: Tuyển Việt Nam vẫn đang ép sân hoàn toàn sau bàn thắng dẫn trước.

Phút 28: VÀO!! 1-0 cho Việt Nam. Bích Thùy thực hiện thành công quả penalty. Trước đó, cầu thủ Indonesia đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Phút 22: Hải Yến có những tình huống đưa bóng qua được thủ môn nhưng lại không thể ghi bàn.

Phút 18: HLV Mai Đức Chung dường như muốn ra một số sự điều chỉnh trong chiến thuật để giúp tuyển Việt Nam chơi tấn công một cách hiệu quả hơn.

Phút 14: Hệ thống phòng ngự dày đặc của tuyển Indonesia mang tới những khó khăn nhất định cho các pha tấn công của tuyển Việt Nam.

Phút 9: Tiếc quá!! 2 pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm địa của các chân sút tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ Indonesia đã kịp ngăn chặn ngay trước vạch vôi.

Phút 5: Không vào! Cú sút phạt trực tiếp của Bích Thùy đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 4: Các cầu thủ Indonesia sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn các chân sút Việt Nam.

Phút 2: Tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Diễm My, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến

Indonesia: Masykuroh, Riski, Rumbewas, Aulia, Binsbarek, Nurrohmah, Octaviani, Warps, Maeisyaroh, Awi, Hutapea

Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia

Thành tích vòng bảng

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Thái Thị Thảo - 3 bàn; Bích Thùy, Hải Yến: 2 bàn

Indonesia: Isa Warps, Claudia Scheunemann, Aulia Mabruroh: 1 bàn

Thành tích đối đầu

