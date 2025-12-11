Diễn biến trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam vs U22 Malaysia Bàn thắng: Hiểu Minh 11', Minh Phúc 22'

Phút 68: HLV Kim Sang-sik thay liền 3 người. Xuân Bắc, Văn Thuận, Công Phương thay cho Viktor Lê, Văn Khang và Thái Sơn.

Phút 59: U22 Việt Nam đang chuyển dần sang thế trận phòng ngự phản công. Đoàn quân áo đỏ muốn chơi chắc chắn để duy trì lợi thế.

Phút 53: U22 Việt Nam vẫn đang duy trì được khả năng kiểm soát bóng, lối chơi này khiến cho U22 Malaysia không dễ tạo ra được sức ép đủ lớn về phía khung thành thủ môn Trung Kiên.

Phút 47: Thái Sơn nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai. Đội bạn đang cố gắng chơi tấn công.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu.

Hiệp một kết thúc. U22 Việt Nam tạm dẫn trước 2-0.

Phút 42: U22 Việt Nam vẫn đang duy trì tốt các tình huống pressing tầm cao khiến cho U22 Malaysia không thể dễ dàng triển khai tấn công.

Phút 34: Không vào!! Viktor Lê thoát xuống nhận đường chuyền dài và sút bóng uy lực. Thủ môn Malaysia phải vất vả cản phá.

Phút 31: Nguy hiểm! Đình Bắc có thêm một pha bóng xâm nhập xuống cánh trái nhưng lần này đường chuyền vào không có đồng đội nào kịp tiếp ứng.

Phút 28: U22 Việt Nam sau 2 bàn thắng dẫn trước đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Phút 22: VÀO!! 2-0 rồi!! Vẫn là Đình Bắc xuyên thủng cánh trái và chuyền vào trung lộ. Minh Phúc có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới.

Minh Phúc nhân đôi cách biêt (U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, SEA Games 33)

Phút 17: Nguy hiểm! Tình huống Trung Kiên băng ra rất nhanh để ngăn pha đối mặt của tiền đạo Malaysia.

Phút 11: VÀO!!! 1-0 cho U22 Việt Nam. Đình Bắc tạt bóng từ cánh trái, Hiểu Minh đánh đầu chính xác mang về bàn thắng.

Hiểu Minh mở tỉ số (U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, SEA Games 33)

Phút 7: Không vào!! Quốc Cường xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chân trái quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn đội bạn.

Phút 2: Không vào!! Đình Bắc tạo ra cơ hội với tình huống đột phá xuống cánh trái nhưng Văn Khang dứt điểm cận thành không chính xác.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang, Quốc Cường, Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Đình Bắc, Viktor Lê

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj

Thông tin trước trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Cục diện bảng đấu

Với 3 điểm và hiệu số +1, U22 Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng B. Chỉ cần 1 điểm trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng, U22 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết. Còn nếu thắng trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chiếm ngôi đầu bảng.

Chân sút hàng đầu

U22 Việt Nam: Nguyễn Đình Bắc - 2 bàn

U22 Malaysia: Haqimi Azim, Haykal Danish, Moses Raj, Muhammad Abu Khalil - 1 bàn

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày Giờ Vòng/Bảng Trận đấu Sân vận động 03/12 16:00 Bảng B U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Rajamangala, Bangkok 03/12 19:00 Bảng A U22 Timor-Leste 1-6 U22 Thái Lan Rajamangala, Bangkok 05/12 18:00 Bảng C U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines 700th Anniversary, Chiang Mai 06/12 16:00 Bảng B U22 Malaysia 4-1 U22 Lào Rajamangala, Bangkok 06/12 19:00 Bảng A U22 Singapore 1-3 U22 Timor-Leste Rajamangala, Bangkok 08/12 18:00 Bảng C U22 Philippines 1-0 U22 Indonesia 700th Anniversary, Chiang Mai 11/12 16:00 Bảng B U22 Việt Nam vs U22 Malaysia Rajamangala, Bangkok 11/12 19:00 Bảng A U22 Thái Lan vs U22 Singapore Rajamangala, Bangkok 12/12 18:00 Bảng C U22 Indonesia vs U22 Myanmar 700th Anniversary, Chiang Mai 15/12 15:30 Bán kết 1 Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C Rajamangala, Bangkok 15/12 20:00 Bán kết 2 Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C Rajamangala, Bangkok 18/12 15:30 Tranh HCĐ Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2 Rajamangala, Bangkok 18/12 19:30 Chung kết (HCV) Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 Rajamangala, Bangkok

