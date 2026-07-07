DIỄN BIẾN Argentina vs Ai Cập: Messi lại chói sáng, nâng bước Argentina vào tứ kết?

Trực tiếp diễn biến trận đấu giữa tuyển Argentina gặp Ai Cập trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026 (lúc 23h00 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến:

Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, Li. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Paz – Messi, Alvarez

Ai Cập: Shobeir – Ibrahim, Rabia, Fathy, Hafez – Saber, Lasheen – Ziko, Salah, Ashour - Marmoush

Đối đầu:

Đây mới là lần thứ 2 Argentina chạm trán Ai Cập ở một trận đấu chính thức. Ở lần gặp nhau đầu tiên từ năm 2008 trong khuôn khổ giao hữu, Argentina thắng 2-0.

Chú thích ảnh

Dự đoán:

Mô hình của Squawka Signal (siêu máy tính dữ liệu bóng đá):

Argentina thắng: 75%

Ai Cập đi tiếp: 25% (bao gồm cả hiệp phụ và luân lưu)

Dự đoán tỷ số phổ biến: Argentina thắng 2-0.

Mô hình AI của Sportscasting:

Argentina thắng trong 90 phút: 71%

Khuyến nghị đặt cược: Argentina thắng và giữ sạch lưới.

Tỷ số được đánh giá cao nhất: 2-0 cho Argentina.

Argentina được đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng trước Ai Cập.

Phong độ:

Phong độ của Argentina.

Phong độ của Ai Cập.

Nhận định:

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất khi hai siêu sao hàng đầu thế giới, Lionel Messi và Mohamed Salah, có dịp so tài trực tiếp. Đây cũng là cơ hội để nhà đương kim vô địch khẳng định vị thế của mình trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Argentina đã toàn thắng từ đầu giải nhưng hành trình của họ không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vừa trải qua trận đấu đầy vất vả trước Cape Verde khi phải nhờ đến hiệp phụ mới giành chiến thắng 3-2. Dù hàng thủ vẫn còn những thời điểm mất tập trung, sức mạnh tấn công của La Albiceleste vẫn là điểm tựa lớn, đặc biệt khi Lionel Messi đang đạt phong độ cực cao với liên tiếp những bàn thắng quan trọng tại giải đấu năm nay.

Messi vẫn đang thi đấu cực kỳ thăng hoa, là lá cờ đầu của ĐT Argentina.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập là một hiện tượng thú vị của World Cup 2026. Đại diện châu Phi đã loại Australia sau loạt luân lưu đầy kịch tính để lần đầu tiên tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sở hữu những ngôi sao như Mohamed Salah hay Omar Marmoush, "Các Pharaoh" đủ khả năng tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn và bản lĩnh của một nhà vô địch vẫn đang nghiêng đáng kể về phía Argentina.

Nhiều chuyên gia quốc tế cũng đánh giá Argentina là đội cửa trên trong cặp đấu này, dù HLV Scaloni khẳng định không có trận đấu nào dễ dàng ở World Cup năm nay. Sau những bài học từ trận thắng nhọc nhằn trước Cape Verde, Messi và các đồng đội được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tập trung hơn để tránh một cú sốc.

Dự đoán của chúng tôi: Argentina sẽ giành chiến thắng trước Ai Cập. Messi nhiều khả năng sẽ tiếp tục để lại dấu ấn, giúp Argentina tiến vào tứ kết.



