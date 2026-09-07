Điểm danh loạt siêu xe hạng sang trong BST "đồ chơi" cực khủng của Ronaldo, giá trị lên tới 30 triệu euro

Cristiano Ronaldo và gara siêu xe hơn 900 tỷ đồng, có những chiếc càng để lâu càng đắt.

Cristiano Ronaldo sở hữu một trong những bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước nhất giới cầu thủ. Chỉ riêng 7 mẫu xe đình đám được ngôi sao người Bồ Đào Nha công khai gần đây đã có giá trị quy đổi khoảng 600 tỷ đồng theo giá mua ban đầu, trong khi tổng tài sản trong gara được ước tính vượt 30 triệu euro (tương đương hơn 900 tỷ đồng)

Cristiano Ronaldo từng gọi những chiếc hypercar của mình là “đồ chơi”. Thế nhưng với giá trị lên tới hàng triệu euro mỗi chiếc, đây rõ ràng không phải những món đồ chơi thông thường. Đặc biệt, nhiều mẫu xe thuộc diện giới hạn và có giá trị ngày càng tăng trên thị trường sưu tầm.

Ảnh: IGNV

Bugatti Centodieci - gần 300 tỷ đồng

Đắt giá nhất trong gara của Ronaldo là Bugatti Centodieci, mẫu hypercar chỉ được sản xuất đúng 10 chiếc trên toàn thế giới. Ra mắt năm 2019 và bắt đầu được bàn giao từ năm 2022, Centodieci nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe được săn đón nhất của Bugatti. Toàn bộ 10 chiếc đều đã được bán trước khi xe chính thức được sản xuất.

Chiếc xe sở hữu động cơ W16 công suất 1.600 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và đạt tốc độ tối đa gần 380 km/h. Khi xuất xưởng, Centodieci có giá khoảng 8 triệu euro, tương đương 240 tỷ đồng, chưa tính thuế. Tuy nhiên, nhờ độ hiếm đặc biệt, giá trị của mẫu xe này trên thị trường hiện được ước tính đã tiến gần 10 triệu euro, tương đương khoảng 300 tỷ đồng.

Đây cũng là chiếc xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Ronaldo.

Ảnh: IGNV

Mercedes-AMG One - khoảng 81 tỷ đồng

Mercedes-AMG One là một trong những mẫu xe đặc biệt nhất mà Ronaldo sở hữu. Đây là hypercar đưa công nghệ hybrid lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1 lên đường phố. Mercedes-AMG One chỉ được sản xuất 275 chiếc và toàn bộ đã được đặt trước.

Xe sử dụng động cơ 1,6 lít kết hợp với ba mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 1.063 mã lực. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 2,9 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt 352 km/h. Ronaldo đã chi khoảng 2,7 triệu euro, tương đương 81 tỷ đồng, chưa tính thuế để sở hữu chiếc xe này. Đáng chú ý, giá trị Mercedes-AMG One trên thị trường sưu tầm đã lên khoảng 3 triệu euro, tương đương 90 tỷ đồng. Thậm chí, một số chủ xe tư nhân từng đưa ra mức giá cao gấp đôi.

Ảnh: IGNV

McLaren Speedtail - gần 120 tỷ đồng

McLaren Speedtail là mẫu hypercar được giới thiệu vào năm 2018, được xem như hậu duệ tinh thần của huyền thoại McLaren F1. Chỉ 106 chiếc Speedtail được sản xuất trên toàn thế giới và toàn bộ đã được bán trước khi quá trình sản xuất bắt đầu. Mẫu xe này sử dụng hệ thống hybrid kết hợp động cơ V8 tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.050 mã lực. Speedtail có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3 giây và đạt tốc độ tối đa 403 km/h.

Giá khởi điểm của xe vào khoảng 2 triệu euro, tương đương 60 tỷ đồng, trước thuế. Tuy nhiên, giá trị Speedtail không giảm theo thời gian. Những chiếc xe gần đây được giao dịch với giá từ 2,3 triệu euro đến gần 4 triệu euro, tương đương khoảng 69-120 tỷ đồng.

Ferrari Daytona SP3 - hơn 180 tỷ đồng trên thị trường sưu tầm

Ferrari Daytona SP3 được ra mắt năm 2021 nhằm tri ân chiến thắng của Ferrari tại cuộc đua 24 Hours of Daytona năm 1967. Ferrari chỉ sản xuất 599 chiếc và toàn bộ số xe đã được phân bổ cho những khách hàng đặc biệt của thương hiệu trước khi giá bán chính thức được công bố.

Daytona SP3 sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên công suất 840 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,85 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Giá khởi điểm của mẫu xe này khoảng 2 triệu euro, tương đương 60 tỷ đồng, chưa tính thuế. Nhưng trên thị trường xe sưu tầm, giá trị Daytona SP3 đã được đẩy lên trên 6 triệu euro, tương đương hơn 180 tỷ đồng.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ferrari Monza SP1 - trên 48 tỷ đồng

Trước Daytona SP3, Ronaldo đã sở hữu Ferrari Monza SP1, mẫu xe một chỗ ngồi thuộc dòng Icona cao cấp của Ferrari. SP1 được ra mắt vào tháng 9/2018 và nằm trong bộ đôi Monza SP1 và SP2. Tổng cộng chỉ có 499 chiếc được sản xuất.

Xe được trang bị động cơ V12 công suất 810 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây và có thể vượt qua tốc độ 300 km/h. Giá ban đầu của dòng xe này dao động từ 1,6 đến 1,75 triệu euro, tương đương khoảng 48-52,5 tỷ đồng, chưa tính thuế. Nhờ vị thế đặc biệt trong dòng xe sưu tầm của Ferrari, giá trị Monza SP1 vẫn được duy trì ở mức cao trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Bugatti Tourbillon - khoảng 114 tỷ đồng

Bugatti Tourbillon gia nhập gara của Ronaldo vào cuối năm ngoái và được chính ngôi sao người Bồ Đào Nha mô tả như một “khoản đầu tư”. Đây là một trong những mẫu Bugatti mạnh nhất từng được giới thiệu, sở hữu hệ truyền động với động cơ 16 xi-lanh cùng hệ thống điện, cho tổng công suất lên tới 1.800 mã lực. Tourbillon có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2 giây.

Không chỉ gây ấn tượng bằng hiệu năng, mẫu xe này còn sở hữu cụm đồng hồ được chế tác theo phong cách đồng hồ cơ cao cấp, tạo nên một điểm nhấn đặc biệt trong khoang lái. Ronaldo đã chi khoảng 3,8 triệu euro, tương đương 114 tỷ đồng, để sở hữu chiếc xe. Bugatti dự kiến chỉ sản xuất 250 chiếc Tourbillon, yếu tố có thể khiến giá trị mẫu xe tiếp tục tăng trong tương lai.

Bugatti Veyron - hơn 45 tỷ đồng

Bugatti Veyron là mẫu xe Ronaldo mua từ nhiều năm trước và vẫn được giữ trong gara. Ra mắt năm 2005, Veyron từng làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về một chiếc xe thương mại hiệu suất cao. Bugatti sản xuất tổng cộng 450 chiếc, tính tất cả các phiên bản.

Xe sử dụng động cơ W16 công suất 1.001 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 407 km/h. Những con số này từng giúp Veyron trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt. Giá khởi điểm của Veyron khoảng 1,5 triệu euro, tương đương 45 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau hơn một thập kỷ kể từ khi ngừng sản xuất, mẫu xe này không những không mất giá mạnh mà còn được giới sưu tầm giao dịch với mức tương đương hoặc cao hơn giá ban đầu.

Gara 41 chiếc, tổng giá trị vượt 900 tỷ đồng

Theo MARCA, riêng 7 mẫu xe kể trên có giá trị khoảng 20 triệu euro nếu tính theo mức giá Ronaldo từng bỏ ra để mua, tương đương khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ giá trị bộ sưu tập hiện tại. Nhiều mẫu xe giới hạn đã tăng giá mạnh trên thị trường sưu tầm, trong đó có những chiếc hiện được định giá cao hơn nhiều lần so với giá mua ban đầu.

Bên cạnh 7 chiếc xe đình đám trên, Ronaldo còn sở hữu nhiều mẫu xe đến từ Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari và Porsche. Bộ sưu tập Ferrari của anh còn có Purosangue, mẫu SUV hiệu suất cao nổi tiếng của thương hiệu Italy. Khi tính toàn bộ dàn xe, một số ước tính đưa giá trị gara của Ronaldo lên hơn 900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ronaldo từng tiết lộ rằng mình có khoảng 41 chiếc xe trong gara. Khi được nhắc đến con số này, siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí còn nói thêm “có lẽ, tôi không biết” như một cách thừa nhận rằng chính anh cũng khó nhớ chính xác mình đang sở hữu bao nhiêu chiếc.

Điều thú vị là dù gara có hàng chục siêu xe, Ronaldo từng tuyên bố rằng “xe thể thao không còn là niềm đam mê của tôi nữa”. Có lẽ với một người từng sở hữu Bugatti Centodieci gần 300 tỷ đồng, Mercedes-AMG One, McLaren Speedtail hay Ferrari Daytona SP3, những chiếc xe trị giá vài chục tỷ đồng giờ đây thực sự đã trở thành “đồ chơi” theo đúng nghĩa.