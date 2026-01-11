Địa chấn ở FA Cup: Đội bóng kém 117 hạng loại nhà đương kim vô địch

Paul Dawson và Isaac Buckley-Ricketts ăn mừng chiến thắng

Macclesfield đang thi đấu ở National League North, giải hạng 6 của bóng đá Anh, là đội có thứ hạng thấp nhất còn trụ lại ở vòng 3 FA Cup 2025/26. Đối thủ của họ ở vòng đấu này là nhà đương kim vô địch Crystal Palace đang chơi ở Ngoại hạng Anh.

Tính theo thứ bậc kim tự tháp của bóng đá Anh, Macclesfield kém Crystal Palace đến 117 hạng. Ở trận này, Palace không hề chủ quan. Cho dù xoay vòng, HLV Glasner vẫn tung ra sân các ngôi sao quan trọng trải đều ở các tuyến, bao gồm Guehi, Richards, Wharton, Devenny và Yemery Pino. Tuy nhiên, đội khách hoàn toàn bế tắc tại sân Moss Rose, trước tinh thần thi đấu như thể “không còn gì để mất” của các cầu thủ Macclesfield.

Hai bàn thắng trong mỗi hiệp đấu của đội trưởng Paul Dawson và Isaac Buckley-Ricketts đã đảm bảo chiến thắng cho đội bóng do John Rooney dẫn dắt. John Rooney chính là em trai ruột của huyền thoại MU và bóng đá Anh, Wayne Rooney - người cũng có mặt bên ngoài sân để cổ vũ Macclesfield.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Macclesfield trở thành đội bóng không thuộc giải chuyên nghiệp đầu tiên loại bỏ đương kim vô địch FA Cup sau 117 năm. Chính Palace là CLB gần nhất đạt được thành tích đó, khi họ đánh bại Wolverhampton vào tháng 1 năm 1909.

Đây chỉ là lần thứ 3 trong thế kỷ này, một đội bóng không thuộc giải chuyên nghiệp loại được đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh, với việc Macclesfield nối tiếp bước chân của Luton Town, đội đã loại Norwich City ở vòng 4 mùa giải 2012-13, và Lincoln City, đội đã đánh bại Burnley ở vòng 5 năm 2017. Cả Luton và Lincoln đều thi đấu ở National League vào thời điểm giành chiến thắng - giải đấu cao hơn Macclesfield một hạng.

Người hâm mộ Macclesfield mở hội ngoài sân vận động

Yeremy Pino rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 ở phút 89 bằng một quả đá phạt từ rìa vòng cấm, và Crystal Palace dồn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa khi thời gian trận đấu sắp hết, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Macclesfield. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ đội chủ nhà đã tràn vào sân ăn mừng cuồng nhiệt. Giới truyền thông Anh cũng bùng nổ với “địa chấn” này.

Crystal Palace đã gây bất ngờ khi đánh bại Man City ở trận chung kết cách đây 7 tháng để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, ngay trong trận đầu tiên trong hành trình bảo vệ danh hiệu đó, họ đã trở thành “nạn nhân” của cú sốc lớn gấp nhiều lần.