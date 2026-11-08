Địa chấn Liên Quân Mobile: FPT Polytechnic phá thế thống trị, lần đầu lên ngôi vô địch

FPT Polytechnic đánh bại BOOM Esports với tỷ số 4-2 trong trận chung kết tổng, qua đó lần đầu tiên đăng quang Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026.

Tối 7/11, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành tâm điểm của cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam khi trận chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026 diễn ra với sự góp mặt của FPT Polytechnic (FPL) và BOOM Esports (BME).

Sau sáu ván đấu, FPT Polytechnic giành chiến thắng chung cuộc 4-2, chính thức trở thành nhà vô địch mới của giải đấu. Đây là lần đầu tiên đội tuyển này đăng quang ĐTDV, đồng thời khép lại hơn 7 năm thống trị của hai thế lực Saigon Phantom và FPT x Flash sau 17 mùa giải.

BOOM Esports tạo địa chấn trước Saigon Phantom

Trước khi bước vào trận chung kết tổng, BOOM Esports đã phải vượt qua Saigon Phantom ở chung kết nhánh dưới để giành quyền đi tiếp.

Đây là thử thách không hề đơn giản bởi Saigon Phantom được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định tại giải quốc nội. Đáng chú ý, đội tuyển này từng đánh bại BOOM Esports với tỷ số 4-2 ở vòng play-off ngày 23/10.

Tuy nhiên, trong lần tái đấu, BOOM Esports đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Bầy Sói nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên các vị trí của đối phương và tận dụng hiệu quả những tình huống giao tranh để thắng liền hai ván đầu tiên.

Saigon Phantom sau đó tìm lại thế trận trong ván 3, nhưng BOOM Esports nhanh chóng đáp trả ở ván 4 để nâng tỷ số lên 3-1. Dù Những Bóng Ma Sài Thành nỗ lực điều chỉnh đội hình và giành chiến thắng ở ván 5, họ vẫn không thể tạo nên màn ngược dòng.

Chiến thắng trong ván 6 giúp BOOM Esports khép lại loạt trận với tỷ số 4-2, loại Saigon Phantom và giành vé vào chung kết tổng. Trong khi đó, SGP dừng bước ở vị trí thứ ba.

FPT Polytechnic viết lại lịch sử Liên Quân Mobile Việt Nam

Bước vào trận chung kết tổng, BOOM Esports tiếp tục cho thấy sự hưng phấn khi đối đầu FPT Polytechnic. Đội tuyển này thậm chí còn giành chiến thắng áp đảo 8-0 ở ván mở màn chỉ sau hơn 11 phút thi đấu.

FPT Polytechnic lập tức đáp trả trong ván 2 nhờ tình huống giao tranh quan trọng tại khu vực Tà thần, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 2-1 ở ván 3, FPL bắt đầu thể hiện bản lĩnh. Những tình huống xử lý đột biến của Vịt cùng khả năng gây sát thương ổn định từ Sindhu với vị tướng Violet giúp đội tuyển cân bằng tỷ số 2-2.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện ở ván 5. FPT Polytechnic liên tục tạo sức ép, phá hủy các trụ ngoài của BOOM Esports. Đặc biệt, những pha xử lý Airi trong tay Vịt giúp Bầy Ong xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương, qua đó lần đầu vượt lên dẫn 3-2.

Ở ván đấu quyết định, BOOM Esports có được mạng hạ gục đầu tiên nhưng không thể duy trì lợi thế. Phút thứ 7, tình huống giao tranh với Maloch trong tay Vịt góp phần giúp FPT Polytechnic quét sạch đội hình đối phương.

Tận dụng thời cơ, FPL kiểm soát thành công các mục tiêu lớn trước khi tổ chức đợt tấn công quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.

Theo ban tổ chức, FPT Polytechnic nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng cho chức vô địch ĐTDV Mùa Đông 2026. Danh hiệu FMVP thuộc về Vịt, tuyển thủ có đóng góp nổi bật trong ba ván thắng cuối cùng của đội.

Chức vô địch lần này là thành quả xứng đáng cho hành trình tiến bộ của FPT Polytechnic trong năm 2026. Trước đó, đội tuyển từng loại đương kim vô địch quốc nội FPT x Flash tại APL 2026 và tiến vào bán kết giải đấu quốc tế.

Dù chưa thể vượt qua Bacon Time của Thái Lan ở trận đấu quyết định, FPT Polytechnic vẫn để lại dấu ấn đáng kể. Giờ đây, với chức vô địch ĐTDV Mùa Đông 2026, Bầy Ong đã chính thức khẳng định vị thế mới, đồng thời mở ra một chương khác cho Liên Quân Mobile Việt Nam.