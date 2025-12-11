Đi xem U22 Việt Nam mà nhận những đồ miễn phí này, CĐV có nguy cơ bị cảnh sát Thái Lan “hỏi thăm”

Chiều nay sẽ là tâm điểm của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 với 2 trận đấu quyết định của đội U22 và tuyển nữ quốc gia.

Với bóng đá nam, U22 Việt Nam cần ít nhất một trận hòa với U22 Malaysia để giành vé đi tiếp, trong khi tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar mới vào được bán kết. Nhiều khả năng sẽ có đông đảo CĐV Việt Nam tới sân Rajamangala và Chonburi để cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên người hâm mộ sẽ phải đặc biệt lưu ý một điều nếu không muốn bị cơ quan chức năng của Thái Lan “hỏi thăm”.

Nhóm CĐV quảng cáo cờ bạc trực tuyến trái phép tại trên khán đài trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Lào bị Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan chỉ đích danh.

Cụ thể, ở các kỳ SEA Games trước đây thường xuyên có những nhóm không phải người ban tổ chức đứng phát miễn phí các vật dụng như mũ, áo, quạt tay, banner… cho các CĐV Việt Nam vào sân cổ vũ bóng đá.

Tuy nhiên, trên các vật dụng này lại in logo quảng cáo cờ bạc trực tuyến trái phép. Không ít khán giả không để ý điều này và vô tư mặc áo, đội mũ này vào sân. Và điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối tại SEA Games 33.

Còn nhớ tại trận ra quân của U22 Việt Nam gặp U22 Lào hôm 3/12, hình ảnh một nhóm nữ CĐV ngồi trên khán đài sân Rajamangala, tay cầm hình ảnh quảng cáo trang web cá cược đã lọt vào ống kính truyền hình.

Rất nhanh sau đó, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn đã lệnh cho Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) có hành động pháp lý đối với nhóm người này, bởi hành vi của nhóm khán giả trên đã vi phạm luật pháp Thái Lan. Đồng thời, ông cũng kêu gọi khán giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tiếp nhận thông tin một cách thận trọng.