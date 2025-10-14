Di Maria chỉ cho Neymar thấy: Màn trở về huy hoàng là hoàn toàn có thể

Câu trả lời là màn tái xuất của anh – ít nhất cho đến lúc này – đang không đi theo đúng kế hoạch. Anh được chào đón như một vị cứu tinh vào đầu năm khi trở lại Santos, một tên tuổi lừng lẫy một thời nhưng đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Một số người đã tưởng tượng rằng việc có được Neymar sẽ đủ để biến một câu lạc bộ mới thăng hạng thành một ứng cử viên cho chức vô địch. Thay vào đó, Santos đang lơ lửng ngay trên khu vực xuống hạng. Và trong những lần ra sân, Neymar vẫn chưa thể hiện được sự nổi bật.

Vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng của đẳng cấp, như một cú sút phạt hay một đường chuyền tinh quái. Nhưng anh không còn lướt qua đối thủ một cách hoa mỹ như đã từng làm. Sau một thời gian dài ngồi ngoài, các vấn đề về cơ là điều khó tránh khỏi. Nhưng Neymar lại liên tiếp gặp phải những chấn thương khác. Người ta hy vọng anh có thể trở lại vào đầu tháng tới, điều đó có nghĩa là anh còn rất ít thời gian để chứng tỏ bản thân trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11. Và sau đó, chỉ còn các trận đấu quốc tế vào tháng 3 trước khi đội hình tham dự World Cup 2026 của Ancelotti được công bố.

Nếu tham vọng của Neymar thực sự là khép lại sự nghiệp bằng một màn trình diễn đỉnh cao vào năm 2026, thì giờ đây anh đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đó, một người đồng đội cũ của anh sẽ vắng mặt ở giải đấu đó chỉ vì anh ấy đã chọn không tham gia.

Nếu màn trở về của Neymar không như mong đợi, thì sự trở lại của Ángel Di María lại là một cơn sốt thực sự. Tiền vệ cánh người Argentina rời Rosario Central vào năm 2007 và trở về quê nhà vào tháng 7 vừa qua sau 18 năm chinh chiến ở châu Âu, một hành trình bắt đầu và kết thúc tại Benfica, và đi qua cả Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain và Juventus.

Câu lạc bộ Central chắc chắn rất vui mừng chào đón anh trở lại. Sau 11 trận đấu, cả Di María và câu lạc bộ đều đang thăng hoa. Họ đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, bất bại và đang có một chuỗi kết quả ấn tượng.

“Vị vua” trở về đã bắt nhịp ngay lập tức, thực hiện thành công các quả phạt đền trong cả hai trận đầu tiên. Đó mới chỉ là màn khởi động. Anh ghi bàn thắng duy nhất trong trận derby địa phương với Newell's Old Boys, một trong những trận đấu căng thẳng nhất hành tinh, sau đó là một siêu phẩm "Olimpico" (ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc) vào lưới Boca Juniors, và đạo diễn chiến thắng 2-1 lừng lẫy trước River Plate trong trận đấu gần đây trên sân nhà của Central. Sân vận động như nổ tung. Chảo lửa Gigante de Arroyito nổi tiếng với bầu không khí rực lửa của nó; đây là nơi đội tuyển Argentina đã rũ bỏ khởi đầu đáng thất vọng và lấy lại động lực trên con đường giành chức vô địch World Cup 1978. Và bây giờ, người hâm mộ đang đổ về để tôn vinh người hùng địa phương.

Nhưng điều gì đã làm nên sự đặc biệt của Di María? Cầu thủ 37 tuổi này là một ngôi sao đẳng cấp thế giới thực thụ, nhưng rất khiêm tốn. Anh không đòi chiếc áo số 10 khi trở về Rosario. Chiếc áo đó đang nằm trong tay của một người xứng đáng, Ignacio Malcorra giàu kinh nghiệm, một đại diện xuất sắc cho truyền thống của các nhà kiến thiết lối chơi tài hoa của Argentina. Với chiếc áo số 11 trên lưng, Di María – như anh vẫn luôn làm ở mọi nơi – đã tìm ra cách tốt nhất để trở nên hữu ích trong lối chơi tập thể.

Và theo cách thầm lặng của riêng mình, sự nghiệp của Di María không chỉ đồng nghĩa với các danh hiệu – mà anh còn là người tỏa sáng trong những khoảnh khắc đặc biệt khi chiếc cúp được giương cao. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi Real Madrid vô địch Champions League năm 2014. Năm 2007, anh là nhà vô địch U20 thế giới, và một năm sau đó bổ sung thêm huy chương vàng Olympic vào bộ sưu tập của mình, ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Nigeria. Tròn 13 năm sau, anh ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Copa América 2021 trước Brazil, mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Argentina kể từ năm 1993. Mọi người chạy đến ăn mừng cùng Lionel Messi sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng Di María không hề bận tâm.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại sau khi thắng World Cup, và Di María chính là chìa khóa cho tất cả những thành công đó. Anh đã xé toang hàng phòng ngự Pháp trong trận chung kết World Cup 2022, và một lần nữa tỏa sáng trong trận chung kết Copa América năm ngoái trước Colombia – trận đấu thứ 145 và cũng là cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia.

Đó là lựa chọn của anh. Anh đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. HLV Lionel Scaloni của Argentina rất muốn có anh trở lại. Dù sở hữu nhiều nhà làm bóng tài năng, Argentina vẫn thiếu một cầu thủ chạy cánh có khả năng đột phá một chọi một sắc bén như Di María. Và trong toàn bộ thế giới bóng đá, sẽ rất khó để tìm ra một cầu thủ có phẩm chất ngôi sao như vậy nhưng dường như lại không có cái tôi của một ngôi sao.

Theo nghĩa này, Di María là một hình ảnh đối lập với Neymar, với nhiều danh hiệu lớn hơn và ít ồn ào hơn nhiều. Cặp đôi này đã là đồng đội trong vài mùa giải ở PSG. Nhưng trong khi Santos đang chật vật ở Brazil, Rosario Central lại đang bay cao ở Argentina. Neymar có thể vẫn hy vọng rằng một cơ hội vinh quang sẽ đến với anh vào năm 2026, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, danh hiệu "Màn trở về quê hương ấn tượng nhất Nam Mỹ năm 2025" chắc chắn thuộc về Di María.