Đi học muộn nhưng thầy xịn khỏi bàn: Kỳ Duyên được Lý Hoàng Nam kèm cặp chơi pickleball, visual trắng phát sáng gây sốt MXH

Lý Hoàng Nam hướng dẫn Kỳ Duyên chơi pickleball (Video: FBNV)

Thời gian qua, pickleball đã trở thành bộ môn thể thao hot trend được hàng loạt sao Việt tích cực theo đuổi nhưng với người đẹp vốn yêu vận động như Kỳ Duyên, nàng hậu lại tỏ ra "bình chân như vại". Chính vì vậy, khoảnh khắc Kỳ Duyên xuất hiện trên sân pickleball mới đây lập tức gây chú ý, bởi cô gần như là cái tên cuối cùng trong hội mỹ nhân Vbiz gia nhập đường đua này.

Điều khiến netizen bàn tán rôm rả hơn cả chính là "đẳng cấp người kèm cặp" của Kỳ Duyên. Không ai khác, người trực tiếp hướng dẫn cho nàng hậu là Lý Hoàng Nam - tay vợt hàng đầu Việt Nam, nhà vô địch PPA Tour Asia. Màn kết hợp này nhanh chóng được nhận xét là "đi học muộn nhưng thầy thì xịn khỏi bàn".

Visual sáng bừng của Kỳ Duyên trên sân pickleball cùng Lý Hoàng Nam (Ảnh: FBNV)

Trong những hình ảnh và clip được chia sẻ, Kỳ Duyên xuất hiện với outfit thể thao tối giản nhưng cực kỳ tôn dáng: áo tank top và váy trắng, khoe vóc dáng săn chắc, làn da trắng bật tông. Dù mới tập luyện, người đẹp vẫn giữ được thần thái tự tin, tập trung, từng cú đánh đều khiến người xem phải dõi theo. Nhiều netizen hài hước bình luận: "Chưa cần biết đánh hay không, visual ra sân là thắng trước 50% rồi".

Bên cạnh visual "phát sáng", thái độ tập luyện nghiêm túc của Kỳ Duyên cũng ghi điểm. Cô chăm chú lắng nghe từng hướng dẫn từ Lý Hoàng Nam, chủ động hỏi thêm kỹ thuật và không ngại thử lại nhiều lần để làm quen với bộ môn mới. Đây cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng, dù đến muộn, nàng hậu hoàn toàn có thể nhanh chóng bắt nhịp và gia nhập hội "nghiện pickleball" của showbiz Việt. Hơn nữa, Kỳ Duyên có nền tảng chơi cầu lồng khá "có tiếng", netizen khẳng định cô nàng sẽ sớm "lên trình" khi chơi pickleball mà thôi.

Lý Hoàng Nam dạy Kỳ Duyên chơi pickleball

Sự xuất hiện của Kỳ Duyên trên sân pickleball không chỉ khiến bộ môn này thêm phần sôi động mà còn khiến fan tò mò: liệu trong thời gian tới, nàng hậu có tiếp tục đầu tư tập luyện nghiêm túc và thường xuyên "lên sân" như nhiều mỹ nhân khác hay không? Với màn khởi động quá ấn tượng cùng một "người thầy" đỉnh cao như Lý Hoàng Nam, có lẽ câu trả lời chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một điều chắc chắn: Kỳ Duyên có thể đến muộn, nhưng mỗi lần xuất hiện là không bao giờ nhạt - kể cả trên sân pickleball.