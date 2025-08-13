Đi đánh Pickleball, bị chồng smash thẳng vào đầu, những người vợ nên làm gì?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip "dở khóc dở cười" của một cặp vợ chồng chơi Pickleball, khi cú smash của chồng vô tình trở thành… cú đánh thẳng vào đầu vợ.

Trong video, hai vợ chồng ở chung đội, đối thủ thực hiện cú lob về phía cuối sân. Người chồng lập tức vòng ra sau để tung cú smash đầy sức mạnh. Tuy nhiên, đó là lúc bi kịch đến với anh chồng này...

Cú va chạm khiến cô vợ hơi choáng váng, đứng khựng lại vài giây, còn anh chồng thì bối rối không hiểu mình vừa làm gì. Dù chỉ là sự cố vô tình, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền, nhận về rất nhiều bình luận vừa lo lắng vừa buồn cười.

Vậy câu hỏi đặt ra là người vợ nên làm gì lúc này? Dưới đây là gợi ý:

1. Bình tĩnh kiểm tra chấn thương, nếu nghiêm trọng thì sơ cứu kịp thời

Hãy ngừng trận đấu ngay lập tức. Chườm lạnh tại chỗ để giảm sưng, nghỉ ngơi ít nhất 15 phút trước khi quyết định chơi tiếp. Nếu có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn, mắt mờ… thì nên dừng hẳn và đi khám.

2. Giữ tinh thần thể thao cao thượng

Dù bực mình nhưng cũng nên nhớ rằng đa phần cú smash như vậy là do vô tình, không phải âm mưu, đặc biệt cú đánh đó đến từ người chồng yêu thương của mình. Đừng vì 1 tình huống mà ảnh hưởng đến không khí của buổi tập cũng như hạnh phúc gia đình.

3. Rút kinh nghiệm trong thi đấu để nâng cao trình độ

Trong tình huống này, rõ ràng người vợ đã mắc lỗi vị trí trong thi đấu. Nếu tránh sang 1 bên đồng thời quan sát cú đánh của đồng đội thì bóng sẽ không thể trúng đầu được. Hơn nữa nếu di chuyển và quan sát tốt sẽ giúp cho bạn xử lý tốt hơn trong tình huống bóng tiếp theo.

Cả hai vợ chồng cũng cần tập thói quen giao tiếp trên sân để phân công rõ tình huống đó ai xử lý. Ngoài ra giao tiếp thường xuyên còn giúp cho vợ chồng hòa hợp hơn trong cuộc sống hôn nhân.

4. Biến sự cố thành kỷ niệm đẹp

Sau khi sức khỏe ổn định, hãy coi đây là một kỷ niệm đẹp để lâu lâu nhắc lại cười đùa với nhau. Pickleball không chỉ thêm gắn kết, nó còn là thuốc thử sức bền của hôn nhân.



Còn nếu thực sự không làm được những điều trên thì nên xem xét không đi đánh Pickleball cũng như đứng cùng đội với chồng nữa!



