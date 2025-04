Derby Merseyside: Sai lầm 'không thể chấp nhận được' của Liverpool cần phải thay đổi

Hết lần này đến lần khác, Arne Slot tự mô tả mình là người “lý trí”. Ông thường dường như là người tỉnh táo nhất trong thế giới kỳ lạ của công việc quản lý ở Premier League, nhưng lần đầu tiên nếm trải trận derby Merseyside của ông đã kết thúc với việc Slot trông có vẻ mất lý trí nhất, khi trọng tài Michael Oliver rút thẻ đỏ sau một cuộc tranh cãi sau trận đấu, và báo cáo sau đó của trọng tài tiết lộ rằng HLV của Liverpool đã nói với trọng tài này: “Tôi sẽ đổ lỗi cho ông nếu chúng tôi không vô địch giải đấu”.

Khi Slot chuẩn bị cho trận tái đấu – với Everton, chứ không phải Oliver – mục tiêu là trở thành người chiến thắng điềm tĩnh, chừng mực, người đã đưa đội bóng của mình đến ngưỡng cửa của danh hiệu Premier League. “Tôi hy vọng mình sẽ hành động khác đi vào lần tới, nhưng tôi không thể hứa”, ông nói. Việc Slot vẫn còn bực tức vì những sự kiện ở phút bù giờ tại Goodison Park, với bàn gỡ hòa ở phút 98 của James Tarkowski dẫn đến việc ông mất kiểm soát, cho thấy một góc nhìn về tâm lý của ông.

Cũng như vậy, là cách ông sẽ phản ứng sau hai thất bại liên tiếp đầu tiên trong triều đại của mình. Ông đã có 16 ngày để suy ngẫm về trận thua chung kết Carabao Cup trước Newcastle, thêm năm ngày nữa để đánh giá việc bị loại khỏi Champions League trước Paris Saint-Germain.

Kỳ nghỉ quốc tế có thể đã mang lại một sự đánh giá lại từ một người lý trí. Slot đã tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ của mình vào thứ Hai. “Thông điệp đơn giản như mọi khi: đừng chấp nhận việc bị một đội bóng vượt qua về mặt nỗ lực, điều mà chúng tôi đã gặp phải trước Newcastle, và khi stakes (mức độ quan trọng) cao như vậy, điều đó gần như là không thể chấp nhận được”, ông nói. “Nó có thể xảy ra một hoặc hai lần trong một mùa giải, nhưng không nên xảy ra nhiều lần”.

Cảm giác tại Wembley là trận đấu với Newcastle là một trận đấu quá sức, rằng Slot đã làm việc quá tải với các cầu thủ chủ chốt của mình và sử dụng quá ít các phương án thay thế, điều đó được mình chứng với bàn thắng của Liverpool đến từ sự kết hợp của các cầu thủ dự bị, Federico Chiesa ghi bàn từ đường chuyền của Harvey Elliott. Slot một lần nữa dường như thừa nhận :“Có thể, có thể, có thể, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất khi không xoay vòng đủ”, ông nói. Ông cảm thấy khoảng thời gian giữa các trận đấu với PSG và Newcastle là đủ để phục hồi; điểm đáng chú ý hơn có thể là ông đã có thể chọn một số cầu thủ dự bị cho trận đấu tại Premier League với Southampton, trận đấu được kẹp giữa hai cuộc đối đầu với nhà vô địch Pháp.

Arne Slot bị chỉ trích vì thiếu xoay vòng đội hình, đặt ra câu hỏi liệu các cầu thủ chủ chốt của ông có đang mệt mỏi hay không - John Walton/PA Wire)

Trong trường hợp của Chiesa, đó là một chướng ngại vật mang hình dáng Mohamed Salah, còn với Elliott, đó là cỗ máy chạy không ngừng Dominik Szoboszlai. Wataru Endo, người chưa được đá chính một trận nào tại giải đấu mùa này, đã bị Ryan Gravenberch đẩy ra ngoài. Ông vẫn không được sử dụng tại Wembley.

Tất cả những điều này giờ đây mang một ý nghĩa quan trọng, khi Slot có thể phải đối mặt với một cuộc chiến khác. Newcastle đã áp đặt phong cách của họ lên Liverpool tại Wembley. Everton cũng đã làm điều tương tự trong hai lần gặp rắc rối tại Goodison Park, lần đầu dưới thời Jurgen Klopp vào tháng Tư, lần thứ hai trong trận derby ra mắt của Slot. “Cả hai trận đấu đều hoàn toàn giống nhau”, ông phản ánh.

Cuộc đối đầu của Slot với trọng tài Michael Oliver sau trận đấu tại Goodison Park là một khoảnh khắc bùng nổ hiếm thấy - Getty Images)

Slot đã rút ra bài học từ trận hòa 2-2 vào tháng Hai. “Chúng tôi phải chơi tốt hơn với bóng trước Everton và đó là điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát”, ông giải thích. “Khi không có bóng, tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt. Luôn khó khăn khi bạn chơi với một đội như Everton hoặc Newcastle, họ đưa rất nhiều bóng vào tuyến cuối của bạn”. Liverpool đã để thủng lưới từ tình huống cố định trong cả hai trận đấu. Nếu việc đối phó với một cuộc tấn công trên không là một điều bắt buộc, thì có một câu hỏi liệu Slot có thể điều chỉnh không, liệu ông có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đội hình khi cần thiết, liệu một người tỉnh táo có thể sử dụng logic của mình để thay đổi hay một huấn luyện viên thường xuyên tạo ra những sự thay người mang tính quyết định trong các trận đấu có thể xử lý sự thất vọng của mình để thay đổi hướng đi của nhiều trận đấu hơn.

Tần suất mà Slot tự mình nhắc đến trận đấu với PSG cho thấy những thất bại vẫn còn ám ảnh ông, rằng ông luôn luôn xem xét lại chúng. Vụ bùng nổ của ông khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Goodison cho thấy một khía cạnh khác của ông. Thật khó để xác định liệu Slot có phải là một người thua cuộc tệ hại hay không, đơn giản vì những thất bại của ông rất hiếm. Nhưng sau những trận thua liên tiếp, Slot giờ đây phải đối mặt với một đội đã cản trở ông. Trận hòa derby của Everton có lẽ sẽ không khiến Liverpool mất chức vô địch; ông không cần phải đổ lỗi cho Oliver. Nhưng cách ông phản ứng sau tuần tồi tệ nhất trong thời gian tại Anfield sẽ rất đáng chú ý.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Ở trận lượi đi, Curtis Jones và Abdoulaye Doucouré bị truất quyền thi đấu sau một vụ va chạm khi Jones phản ứng với việc Doucouré khiêu khích cổ động viên Liverpool, trong khi HLV Arne Slot, và trợ lý Sipke Hulshoff cũng bị đuổi khỏi sân sau khi đối chất với trọng tài Michael Oliver. Khi chỉ tính các cầu thủ, derby Merseyside đã tạo ra nhiều thẻ đỏ hơn bất kỳ cặp đấu nào khác trong lịch sử Premier League (25), với 17 lần bị truất quyền thi đấu của Everton trước Liverpool cũng là con số cao nhất mà một đội phải nhận trước một đối thủ khác trong giải đấu này.



Slot hy vọng phục thù khi Liverpool tiếp đón hàng xóm của họ tại Anfield, nơi họ chỉ thua Everton một lần trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, điều đó nói dễ hơn làm, bởi đội bóng của David Moyes đang bất bại trong 9 trận đấu tại giải vô địch, chuỗi trận dài nhất của Everton kể từ mùa 2016-17 dưới thời Ronald Koeman.

Lần cuối cùng Everton có chuỗi bất bại dài hơn là vào tháng 12 năm 2013 (10 trận). Thực tế, đây là chuỗi bất bại dài nhất của họ trước một cuộc gặp gỡ tại giải vô địch với Liverpool kể từ tháng 2 năm 2010 (cũng 9 trận), khi họ thua 0-1 tại Anfield, với Moyes cũng là người dẫn dắt vào dịp đó.

Moyes chưa từng thắng trong 19 trận đấu sân khách tại Premier League trước Liverpool. Trong giai đoạn đầu tiên tại Everton, ông hòa 6 trong 11 chuyến làm khách tại Anfield (thua 5), bao gồm trận cuối cùng vào tháng 5 năm 2013 (0-0).

Everton đã chào đón một số cầu thủ trở lại sau chấn thương trong những tuần gần đây, dù vẫn chưa rõ liệu trận đấu này có quá sớm với Iliman Ndiaye, người bị chấn thương trong trận lượt đi, và Dwight McNeil hay không, trong khi Dominic Calvert-Lewin vẫn chưa thể thi đấu.

Everton đã ghi 41% số bàn thắng của họ tại Premier League mùa này từ các tình huống cố định không phải phạt đền (13/32), tỷ lệ cao nhất giải đấu. Thực tế, bàn mở tỷ số của Beto trong trận lượt đi tại Goodison Park đến từ một quả đá phạt nhanh. Ngược lại, Liverpool có tỷ lệ bàn thắng thấp nhất từ các tình huống cố định không phải phạt đền trong giải đấu mùa này, chỉ 6% (4/69).

Tuy nhiên, Liverpool không cần dựa vào các tình huống cố định với tài năng tấn công mà họ sở hữu. Nổi bật trong số các mối đe dọa của họ, tất nhiên, là Salah. Anh đã trực tiếp tham gia vào 8 bàn thắng trong 7 trận derby Merseyside gần nhất tại Premier League (6 bàn, 2 kiến tạo), vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Goodison Park. Chỉ có Chris Sutton vào mùa 1993-94 và Alan Shearer vào mùa 1994-95 là những cầu thủ ghi bàn và kiến tạo trong cả hai trận đấu tại Premier League trước Everton trong một mùa giải.

Chỉ Steven Gerrard (9) ghi nhiều bàn thắng hơn Salah (8) trong các trận derby Merseyside tại Premier League. Với sự không chắc chắn về hợp đồng mới tại Anfield, đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của cầu thủ người Ai Cập trong trận đấu nổi tiếng này, vì vậy anh sẽ quyết tâm vượt qua kỷ lục của Gerrard.

Đội chủ nhà đã chứng kiến Alisson và Ryan Gravenberch trở lại câu lạc bộ sớm từ kỳ nghỉ quốc tế vì chấn thương, dù cả hai dự kiến sẽ sẵn sàng cho trận này. Conor Bradley đã trở lại tập luyện nhưng trận đấu có thể đến quá sớm với anh, vì vậy Jarell Quansah có thể tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ phải khi Trent Alexander-Arnold vắng mặt vì chấn thương.

Đối đầu Liverpool vs Everton

Từ 120 trận derby tại Goodison Park, trận hòa 2-2 vào tháng Hai có nghĩa là thành tích kết thúc ngang bằng trước khi sân vận động cũ đóng cửa vào tháng Năm: cả hai bên đều thắng 41 trận trong số đó (hòa 38).

Tuy nhiên, tại Anfield, thành tích hoàn toàn nghiêng về một phía, đặc biệt trong thời kỳ hiện đại. Liverpool đã thắng 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Everton, mỗi trận với tỷ số 2-0. Lần cuối cùng họ thắng nhiều trận derby Merseyside liên tiếp trên sân nhà là từ 1990 đến 1994 (5 trận), trong khi họ chưa bao giờ làm được điều đó mà không để thủng lưới.

Thực tế, Liverpool chỉ thua 1 trong 24 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Everton (thắng 14, hòa 9), thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại Anfield. Liverpool đang có 99 chiến thắng trong cặp đấu này. Nếu thắng trận này, đây sẽ là lần thứ năm một đội bóng tại giải vô địch Anh đánh bại một đội khác 100 lần kể từ khi Liên đoàn bóng đá được thành lập vào năm 1888 (Arsenal 111 vs Everton, Manchester United 106 vs Aston Villa, Liverpool 103 vs Aston Villa, Arsenal 100 vs Manchester City).

Trong khi đó, Moyes chỉ thắng 4 trong 38 trận đấu tại Premier League trước Liverpool (hòa 10, thua 24), tỷ lệ thắng chỉ 10,5% – thấp nhất của ông trước bất kỳ đối thủ nào trong giải đấu.

Dự đoán Liverpool vs Everton

26 trong số 65 cuộc gặp gỡ tại Premier League giữa Everton và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa, chỉ có trận Chelsea vs Man Utd là hòa nhiều hơn trong giải đấu này (27). Thực tế, Everton cũng đã hòa nhiều trận tại Premier League hơn bất kỳ đội nào khác mùa này (13), bao gồm 4 trận hòa liên tiếp gần nhất.

Theo máy tính Opta, xác suất thắng của Liverpool đạt mức cao 66,3%, trong khi Everton chỉ được đánh giá có 14,9% cơ hội giành 3 điểm.