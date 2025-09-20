Derby Merseyside: Năm yếu tố quyết định màu sắc chiến thắng

Siêu máy tính Opta dự đoán Liverpool là ứng viên nặng ký, nhưng Everton hiếm khi đến Anfield với phong độ tốt như hiện tại. Dưới đây là năm yếu tố có thể định đoạt kết quả trận đấu vào thứ Bảy.

Mohamed Salah có khởi động được mùa giải?

Mohamed Salah là một cầu thủ đặc biệt. Anh đã ghi 2 bàn và kiến tạo bàn thắng ở phút 100, nhưng dường như vẫn chưa thực sự bùng nổ ở mùa 2025-26. Với mức trung bình 0,5 bàn và kiến tạo không tính phạt đền mỗi trận, Salah thấp hơn nhiều so với mùa trước (1,01) và trung bình sự nghiệp tại Liverpool (0,88).

Salah ít tham gia vào lối chơi hơn trước, với trung bình 42,9 lần chạm bóng mỗi 90 phút, thấp nhất trong các mùa ở Premier League. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương giảm mạnh từ 10,1 xuống 6,0 mỗi 90 phút, chiếm 13,5% tổng số lần chạm bóng, so với 21% mùa trước.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ các cú sút không phạt đền của Salah chỉ đạt 0,08 mỗi trận, thấp hơn 44 cầu thủ chơi trên 300 phút mùa này. Tuy nhiên, Everton có thể là cơ hội để Salah bứt phá. Anh đã ghi 8 bàn vào lưới Everton ở Premier League, chỉ kém Steven Gerrard (9), và có 2 kiến tạo. Sau khi ghi bàn vào lưới Atlético Madrid ở Champions League, Salah có thể tiếp tục tỏa sáng.

Jack Grealish – Nhân tố bí ẩn của Everton

Jack Grealish nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ Everton. Anh là cầu thủ Everton đầu tiên kiến tạo ít nhất 2 lần trong hai trận Premier League liên tiếp, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Grealish có thành tích ấn tượng trước Liverpool, với 7 lần góp dấu giày vào bàn thắng, nhiều nhất so với bất kỳ đội nào trong sự nghiệp. Đáng chú ý, anh ghi 2 bàn và kiến tạo 3 lần trong chiến thắng 7-2 của Aston Villa trước Liverpool năm 2020.

Dự kiến đá cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Everton, Grealish sẽ là mối đe dọa với hậu vệ phải của Liverpool, dù là Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong hay Conor Bradley. Với vị trí thứ 4 về số lần qua người thành công và chỉ kém Bruno Fernandes về cơ hội tạo ra từ bóng sống, Grealish hứa hẹn sẽ mang đến đột biến.

Giờ đá sớm có lợi cho Everton?

Jürgen Klopp từng phản đối các trận đấu sớm 12:30 giữa trưa thứ Bảy (giờ Anh), đặc biệt sau khi Liverpool thi đấu ở châu Âu vào thứ Tư. Lần này, Liverpool vừa thắng kịch tính Atlético Madrid 3-2.

Trong giai đoạn 2022-2023, Liverpool hòa 3 và thua 3 trong 6 trận khởi tranh 12:30, bao gồm trận hòa 0-0 tại Everton. Tuy nhiên, hai trận 12:30 mùa trước đều là sân khách, và Liverpool thắng cả hai. Trận sân nhà gần nhất giờ này là trước Everton tháng 10/2023, khi Salah ghi bàn từ phạt đền và ấn định chiến thắng. Giờ đấu sớm có thể không mang lại lợi thế lớn cho Everton như kỳ vọng.

Everton cần tránh “chiêu trò” để chấm dứt cơn khát tại Anfield

HLV David Moyes chưa từng thắng tại Anfield sau 20 trận Premier League, chỉ kiếm được 6 điểm từ 60 điểm tối đa – kỷ lục tệ nhất của một HLV tại một sân đấu. Kỷ luật là vấn đề lớn, với Everton nhận 11 thẻ đỏ dưới thời Moyes trong các trận derby Merseyside, nhiều nhất trong lịch sử Premier League.

Trọng tài Darren England sẽ được chú ý, dù ông chưa rút thẻ đỏ trong 14 trận bắt chính liên quan đến Everton. Nếu Everton giữ được bình tĩnh, Moyes có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield với đội hình đang có phong độ cao.

Tình huống cố định – Chìa khóa quyết định

Everton từng mở tỷ số từ tình huống cố định trong trận derby cuối cùng tại Goodison Park. Với việc kiểm soát bóng có thể hạn chế tại Anfield, đây là cơ hội tốt nhất để họ ghi bàn.

Mùa 2023-24, Everton ghi 19 bàn từ tình huống cố định, chỉ kém 12 trường hợp trong lịch sử Premier League. Mùa này, họ dẫn đầu giải về số cú sút (24) và tỷ lệ sút từ tình huống cố định (50%), với xG từ các pha bóng chết đạt 3,1, chỉ kém Arsenal (3,2).

Liverpool lại là đội chịu nhiều cú sút từ tình huống cố định (44,1%), chỉ sau Chelsea. Dù Liverpool vừa cầm chân Arsenal, các tình huống cố định của Everton sẽ khiến CĐV tại khán đài Anfield Road phấn khích mỗi khi đội nhà được hưởng phạt góc.

DỰ ĐOÁN TRẬN ĐẤU QUA CÁC CON SỐ

Liverpool, với 4 chiến thắng sau 4 trận ở Premier League 2025-26, đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu thắng, họ sẽ lần thứ ba trong lịch sử giành 15 điểm sau 5 trận đầu mùa, như các mùa 2018-19 (á quân, 97 điểm) và 2019-20 (vô địch, 99 điểm). Đội bóng của HLV Arne Slot chưa từng bị dẫn trước trong 6 trận trên mọi đấu trường mùa này và có thể giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp tại Premier League.

Everton, đứng thứ 6, đang có phong độ tốt, đặc biệt trên sân khách với 6 chiến thắng trong 11 trận gần nhất (bằng số trận thắng trong 30 trận trước đó). Tuy nhiên, lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Liverpool. Everton chỉ thắng 1/28 trận sân nhà của Liverpool trên mọi đấu trường (17 thua), và đó là chiến thắng 2-0 không khán giả năm 2021. Họ không ghi bàn trong 4 lần làm khách gần nhất tại Anfield.

Liverpool: Sức mạnh hiệp hai và Mohamed Salah Liverpool ghi 7/9 bàn ở Premier League mùa này trong hiệp hai, với 5 bàn trong 10 phút cuối – nhiều nhất giải kể từ mùa trước. Bàn thắng muộn của Virgil van Dijk trước Atlético Madrid ở Champions League (phút 92) là minh chứng cho khả năng bùng nổ cuối trận của họ.

Mohamed Salah, với 8 bàn vào lưới Everton, chỉ kém Steven Gerrard (9) trong danh sách ghi bàn derby Merseyside ở Premier League. Anh đã ghi bàn trong 2/3 trận sân nhà mùa này và có thể tận dụng hàng thủ thiếu vắng Jarrad Branthwaite và Vitalii Mykolenko của Everton. Tân binh đắt giá Alexander Isak cũng có thể tái xuất sau khi chơi gần 1 giờ trước Atlético.

Thành tích sân nhà của Liverpool. Dưới thời Arne Slot, Liverpool ghi 47 bàn trong 21 trận sân nhà tại Premier League. Nếu ghi 3 bàn trước Everton, Slot sẽ trở thành HLV đạt mốc 50 bàn sân nhà nhanh thứ 5, và nhanh nhất kể từ Antonio Conte (18 trận, 2016-17). Everton cần cẩn trọng, đặc biệt khi Liverpool có xu hướng ghi bàn hiệp hai.

Dự đoán của Opta

Siêu máy tính Opta dự đoán Liverpool thắng trong 71,7% mô phỏng, hòa 16,3%, và Everton chỉ có 12,1% cơ hội tạo bất ngờ. Lịch sử và phong độ hiện tại cho thấy Liverpool chiếm ưu thế, nhưng sự tỏa sáng của Grealish, Ndiaye, hay một khoảnh khắc bất ngờ có thể giúp Everton làm nên lịch sử.