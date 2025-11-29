Derby London: Bốn quân cờ quyết định

Trận chiến này sẽ được định đoạt ở đâu? Bốn tiểu cốt truyện dưới đây sẽ là chìa khóa.

1. Tình huống cố định: gót chân Achilles của Chelsea

Arsenal đã trở thành "vua tình huống cố định" của Premier League với 10 bàn thắng (không tính phạt đền), và họ vừa chứng minh sự nguy hiểm đó trước Bayern Munich. Tuy nhiên, điều ít người chú ý là Chelsea cũng rất hiệu quả, ghi 8 bàn từ Tình huống cố định (cao thứ hai giải đấu). Arsenal sẽ phải cẩn trọng trước khả năng bị đánh bại bằng chính sở trường của mình.

Nhưng dữ liệu phòng ngự tình huống cố định lại là gót chân Achilles rõ ràng của Chelsea. Arsenal phòng ngự tình huống cố định tuyệt vời, chỉ cho phép 24 cú sút từ các tình huống này. Ngược lại, Chelsea đã cho phép tới 6.2 xG (bàn thắng dự kiến) từ tình huống cố định, là kỷ lục tệ thứ hai giải đấu. Con số 6.2 xG này chiếm tới 43.5% tổng xG mà The Blues phải nhận mùa này – tỷ lệ cao nhất Premier League.

Bốn bàn thua từ tình huống cố định của Chelsea mùa này đều là những cú đấm hủy diệt, khiến họ mất điểm: ném biên dài trước Sunderland, phạt góc phút 92 trước Brighton, phạt góc trước Man United, và ném biên dài phút cuối trước Brentford. Đây là một điểm yếu rõ ràng mà Arsenal, nhà vô địch tình huống cố định, sẽ không ngần ngại khai thác.

2. Trận chiến giữa các "số 100 triệu": Caicedo vs Rice

Trong kỷ nguyên hậu Messi-Ronaldo, các trận cầu lớn luôn tìm kiếm những cuộc đối đầu cá nhân để định hình câu chuyện. Moisés Caicedo và Declan Rice, hai tiền vệ trung tâm trị giá hơn 100 triệu Bảng, chính là tâm điểm hoàn hảo. Dù khác biệt về vai trò, họ đều là trái tim và linh hồn của đội bóng.

Caicedo là bậc thầy thu hồi bóng. Anh dẫn đầu Premier League về số lần đánh chặn (26), một thống kê phi thường đối với một cầu thủ chơi cho đội bóng kiểm soát bóng nhiều (Chelsea kiểm soát bóng 59.3%). Dù có xu hướng dâng cao hơn (ghi 3 bàn mùa này), đóng góp chính của anh vẫn là bức tường thép trước hàng phòng ngự.

Rice đã phát triển thành một tiền vệ đa năng ưu tú. Anh không chỉ giành lại bóng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tấn công. Anh là cầu thủ có đóng góp bàn thắng cao thứ ba cho Arsenal mùa này (7). Cả hai gần như chắc chắn sẽ chơi trọn 90 phút. Khả năng vô hiệu hóa hoặc vượt qua đối thủ trực tiếp sẽ là chìa khóa để một đội giành quyền kiểm soát trung tuyến.

3. “Dự bị chiến lược” của Arsenal

Vấn đề của Arsenal trong những mùa giải trước là sự sa sút chất lượng ngoài đội hình chính. Vấn đề đó đã biến mất. Với những tân binh chất lượng như Viktor Gyokeres và Eberechi Eze được đưa thẳng vào đội hình xuất phát, chiều sâu của Pháo thủ đã tăng lên đáng kể.

Điều này cho phép Mikel Arteta sử dụng những cầu thủ dự bị – hay còn gọi là "Finishers" (Người kết liễu) – như những quân bài chiến lược thực thụ. Hai bàn thắng thứ hai và thứ ba của Arsenal vào lưới Bayern Munich tại Champions League đến từ cầu thủ dự bị (Madueke và Martinelli), một bàn được kiến tạo bởi một cầu thủ dự bị khác (Calafiori).

Arsenal có 15 đóng góp bàn thắng từ cầu thủ dự bị trên mọi đấu trường mùa này (sau 19 trận), đạt tỷ lệ 0.79 đóng góp/trận – mức cao nhất trong suốt triều đại Arteta (tăng 83.2% so với mùa trước). Dù Leandro Trossard chấn thương, Arsenal vẫn có đủ hỏa lực từ băng ghế dự bị để thay đổi cục diện trận đấu khi cần thiết.

4. Cucurella có “bỏ túi” Saka?

Để ngăn Arsenal, việc vô hiệu hóa Bukayo Saka là tối quan trọng. Nếu có ai đó có thể làm điều đó, đó là Marc Cucurella. Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha, dù từng mắc nhiều lỗi cá nhân mùa trước, đã trở nên chắc chắn hơn rất nhiều trong mùa giải 2025-26. Điều quan trọng hơn là bản lĩnh đối đầu của anh. Cucurella vừa giữ chân thành công Lamine Yamal (Barcelona) trong trận thắng 3-0 tại Champions League.

Cucurella, người đã nói đùa rằng anh phải bảo Estêvão (đồng đội) đeo bảo vệ ống đồng trong tập luyện để chuẩn bị cho Saka, có cơ sở để tự tin. Anh đã khiến Saka im lặng trong hai lần chạm trán gần nhất: 1-1 mùa trước (Premier League): Saka không có cú sút trúng đích nào và không tạo ra cơ hội nào. Chung kết Euro 2024: Saka im lặng, không có cú sút hay rê bóng thành công nào (trong khi Cucurella kiến tạo bàn thắng vô địch cho Tây Ban Nha).

Dù Arsenal quá mạnh nên việc ngăn Saka có thể chưa phải là đủ, nhưng việc Cucurella có thể "bỏ túi" ngôi sao nguy hiểm nhất của đối thủ chắc chắn sẽ là yếu tố then chốt giúp Maresca tự tin hơn về cơ hội chiến thắng của Chelsea.