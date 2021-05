Dẹp mộng vô địch, Hà Nội FC cần cầu mong HAGL và Viettel FC tiếp tục thắng

Hiện tại, HAGL đang hơn Hà Nội FC 15 điểm (28 so với 13). Về lý thuyết, nếu khoảng cách này được duy trì hết lượt đi, Hà Nội FC sẽ chính thức không thể vô địch. Dù đau lòng nhưng những nhà đương kim Á quân V.League rất cần HAGL tiếp tục thắng.

Hai đối thủ tiếp theo của đội bóng phố Núi là Bình Dương (vị trí thứ 6) và Than Quảng Ninh (vị trí thứ 4). Hà Nội FC chỉ có thể lọt vào top 6 nếu hai cái tên kể trên toàn thua ở 2 lượt đấu cuối giai đoạn 1.

Hà Nội FC đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua lọt vào top 6 (nhóm tranh ngôi vô địch). Họ không còn trận đấu nào với các đội xếp trên mình. Vì thế, tia hy vọng duy nhất của HLV Park Choong-kyun và các học trò là đối thủ tự xảy chân, đồng thời toàn thắng trước Sài Gòn FC và SLNA.

Các trận đấu đóng vai trò quyết định số phận của Hà Nội FC ở vòng 11 bao gồm: Bình Định vs Than Quảng Ninh, HAGL vs Bình Dương, Đà Nẵng vs Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định. Nếu Than Quảng Ninh và HLHT thắng, họ sẽ chắc suất trong top 6.

Bình Dương và Đà Nẵng cũng cần 3 điểm để duy trì khoảng cách với Hà Nội FC. Xét vệ hiệu số bàn thắng bại, không có đối thủ nào quá vượt trội so với Hà Nội FC, nên từng điểm số đều đóng vai trò quyết định.



Hà Nội FC cần mong HAGL và Viettel FC tiếp tục chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 6. Bằng không, đại diện thủ đô sẽ phải chấp nhận đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Đó quả là một viễn cảnh khó chấp nhận đối với đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League.

Các trận đấu vòng 12 V.League sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 17h ngày 2/5.