Dembele: Từ “bom xịt Barca” bị chế giễu đến chủ nhân Quả bóng vàng 2025, giấc mơ mà Neymar, Mbappé vẫn chưa có được

Nếu ai đó từng mỉa mai Ousmane Dembélé là "cỗ máy chấn thương" hay "bom xịt đắt giá nhất lịch sử Barca", thì bây giờ chắc hẳn đang ngồi lặng người nhìn cầu thủ người Pháp nâng cao Quả bóng vàng 2025. Từ kẻ bị coi là "hợp đồng thất bại", Dembélé đã lột xác ngoạn mục, trở thành huyền thoại sống với trọn bộ danh hiệu trong mơ: World Cup, Champions League, Ballon d'Or.

Dembélé giành Quả bóng Vàng 2025

Từng là "bệnh nhân Barca", bị fan chế giễu không tiếc lời

Mùa hè 2017, Barcelona chi hơn 100 triệu euro đưa Dembélé về Camp Nou với kỳ vọng thay thế Neymar. Thế nhưng, thay vì trở thành ngòi nổ đáng sợ, tiền đạo sinh năm 1997 lại chìm trong phòng y tế. Gân kheo, cơ bắp, dây chằng, đủ mọi loại chấn thương lần lượt "ghé thăm", khiến anh liên tục phải ngồi ngoài.

Theo thống kê, chỉ trong vài mùa đầu ở Barca, Dembélé bỏ lỡ hơn 100 trận. Nhiều CĐV đặt cho anh biệt danh "bệnh nhân Barca", "cầu thủ thủy tinh". Truyền thông Tây Ban Nha thì thẳng thắn chê bai: "Barca đã vứt 100 triệu euro vào một canh bạc thất bại."

Không ít lần, mạng xã hội chế ảnh Dembélé như nhân viên thường trú của bệnh viện CLB, còn sân cỏ chỉ là nơi anh ghé qua cho có. Với một cầu thủ được kỳ vọng gánh vác hàng công sau thời Messi – Neymar, đây thực sự là nỗi thất vọng không thể lớn hơn.

Bước ngoặt mang tên PSG

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ mùa hè 2023, khi Dembélé quyết định chia tay Barca để gia nhập Paris Saint-Germain (PSG). Bản hợp đồng tưởng như im ắng lại trở thành cú hích đưa sự nghiệp anh sang trang mới.

Tại PSG, Dembélé lấy lại sự tự tin, duy trì thể lực ổn định và tỏa sáng rực rỡ. Không còn cảnh vừa vào sân đã nằm cáng, cầu thủ người Pháp giờ đây trở thành mũi công phá lợi hại, góp công lớn đưa PSG vô địch Champions League.

Trên ĐTQG, Dembélé cùng tuyển Pháp chinh phục World Cup, hoàn tất cú hat-trick danh hiệu huyền thoại mà ngay cả nhiều siêu sao hàng đầu cũng chưa từng chạm tới.

Bước ngoặt trong màu áo PSG

Từ trò cười thành "huyền thoại" sống

Khoảnh khắc Dembélé bước lên bục nhận Quả bóng vàng 2025 chính là lời đáp trả đanh thép nhất cho tất cả những lời giễu cợt, nghi ngờ và cả sự chế giễu mà anh từng hứng chịu. Không còn là "bom xịt" hay "cầu thủ thủy tinh", giờ đây Dembélé đã chính thức bước vào hàng ngũ những huyền thoại bóng đá đương đại. Thành tích nổi bật của Dembele trong mùa giải 2024/2025 là vô địch UEFA Champions League, Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), Cúp Quốc gia Pháp và lọt vào chung kết FIFA Club World Cup.

Điều khiến hành trình này thêm phần đặc biệt, anh giành Ballon d'Or trước cả Neymar, Mbappé, Hazard hay Haaland, những cái tên từng được dự đoán sẽ "xưng vương" sau kỷ nguyên Messi, Ronaldo.

Chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Dembele nhắc tên đồng đội cũ Lionel Messi trong bài phát biểu: "Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những CLB mà tôi từng khoác áo: Dortmund, Rennes – đội bóng đã đào tạo tôi, nơi tôi học được gần như tất cả; Barcelona – CLB mà tôi từng mơ ước được gia nhập, nơi tôi học hỏi từ những cầu thủ phi thường như Andres Iniesta và Lionel Messi. Quả bóng vàng chưa bao giờ là mục tiêu trong sự nghiệp của tôi, nhưng đây thực sự là một điều đặc biệt".

Cảm xúc nghẹn ngào của Dembélé

Một cầu thủ từng bị xem là "gánh nặng" ở Barca, giờ lại là biểu tượng cho sự kiên trì và ý chí bền bỉ. Nếu ngày xưa fan Barca chỉ biết thở dài "chấn thương lại đến", thì giờ cả thế giới đều phải ngả mũ, Ousmane Dembélé đã chiến thắng số phận, chiến thắng dư luận để trở thành số 1.