Sáng 23/9 tại lễ trao giải diễn ra ở Paris (Pháp), Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức bầu chọn. Quả bóng bạc là Lamine Yamal. Chủ nhân danh hiệu Quả bóng đồng là Vitinha.

Thành tích nổi bật của Dembele trong mùa giải 2024-2025 là vô địch UEFA Champions League , Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), Cúp Quốc gia Pháp trong màu áo Paris Saint-Germain. Ngoài ra, anh cùng câu lạc bộ cũng lọt vào trận chung kết FIFA Club world cup . Ngôi sao người Pháp đóng góp 35 bàn thắng và có 16 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn (tính ở mọi giải đấu cấp câu lạc bộ).

Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng. (Ảnh: Reuters)

Sau khi nhận Quả bóng vàng - làm bằng vàng, nặng 12 kg - từ Ronaldinho, Ousmane Dembele phát biểu: "Tôi vừa trải qua một khoảnh khắc phi thường, không có lời nào diễn tả nổi. Tôi tự hào về những gì mình đã đạt được". Cầu thủ 28 tuổi nói cảm ơn các câu lạc bộ mà anh đã và đang khoác áo - Rennes , Dortmund, Barcelona và PSG .

Ngoài Quả bóng vàng của Ousmane Dembele và Quả bóng đồng của Vitinha, Paris Saint-Germain còn được vinh danh ở 3 hạng mục khác. Đội bóng thủ đô nước Pháp là câu lạc bộ bóng đá nam xuất sắc nhất năm. Huấn luyện viên Luis Enrique giành Cúp Johan Cruyff (dành cho huấn luyện viên xuất sắc nhất). Gianluigi Donnarumma (nay đã chuyển sang Man City) nhận giải Yashin (thủ môn xuất sắc nhất).

Danh hiệu Quả bóng vàng nữ được trao cho Aitana Bonmati. Cầu thủ người Tây Ban Nha giành giải thưởng này lần thứ ba liên tiếp.

Danh hiệu Nam Nữ Quả bóng vàng O. Dembele A. Bonmati Quả bóng bạc L. Yamal M. Caldentey Quả bóng đồng Vitinha A. Russo Cúp Kopa L. Yamal V. Lopez Cúp Yashin G. Donnarumma H. Hampton Cúp Gerd Muller V. Gyokeres E. Pajor CLB xuất sắc nhất PSG Arsenal HLV xuất sắc nhất L. Enrique S. Wiegman

Bảng xếp hạng Quả bóng vàng 2025 (nam)

1. Ousmane Dembele (Pháp, PSG)

2. Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona)

3. Vitinha (Bồ Đào Nha, PSG)

4. Mo Salah (Ai Cập, Liverpool)

5. Raphinha (Brazil, Barcelona)

6. Achraf Hakimi (Morocco, PSG)

7. Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid)

8. Cole Palmer (Anh, Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Italy, PSG/Man City)

10. Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, PSG)

11. Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Gruzia, PSG)

13. Harry Kane (Anh, Bayern Munich)

14. Desire Doue (Pháp, PSG)

15. Viktor Gyokeres (Thụy Điển, Sporting/Arsenal)

16. Vinicius Junior (Brazil, Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona)

18. Scott McTominay (Scotland, Napoli)

19. Joao Neves (Bồ Đào Nha, PSG)

20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milan)

21. Serhou Guirassy (Guinea, Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

23. Jude Bellingham (Anh, Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, PSG)

25. Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter Milan)

26. Erling Haaland (Na Uy, Man City)

27. Declan Rice (Anh, Arsenal)

28. Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool)

29. Florian Wirtz (Đức, Bayer Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (Pháp, Bayern Munich).