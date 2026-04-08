Đêm “hỗn loạn” từ đường phố đến sân Bernabeu của Real Madrid

Trước giờ bóng lăn tại Bernabeu, bầu không khí quanh Real Madrid đã nóng rực. Người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đổ ra đường để tạo nên màn chào đón cuồng nhiệt dành cho thầy trò HLV Alvaro Arbeloa trước trận tứ kết lượt đi gặp Bayern Munich.

Cách cổ động viên Real Madrid tiếp lửa cho đội nhà vốn được gọi là "Busiana", tức màn hộ tống và chào đón xe buýt chở đội trong bầu không khí cực kỳ sôi động.

Đám đông đứng kín các tuyến phố, hát vang, đốt pháo sáng và biến hành trình tới sân Bernabeu thành 1 màn thị uy đúng nghĩa.

Một người đàn ông khỏa thân chạy ngang qua trước xe buýt chở đội Real Madrid. Ảnh: EPA

Cảnh tượng kinh ngạc diễn ra trên đường xe buýt. Real Madrid đến Bernabeu. Ảnh: EPA

Người hâm mộ đã xếp hàng dọc các con phố để chào đón các ngôi sao của Real Madrid. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, giữa khung cảnh ấy lại xuất hiện 1 tình huống "khó đỡ". Trong đoạn video do The Athletic chia sẻ, 1 người đàn ông khỏa thân bất ngờ chạy ngay trước đầu xe buýt của Real Madrid, buộc đoàn xe phải di chuyển chậm dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Viên cảnh sát truy đuổi người này dường như có động tác vung chân như định đá vào kẻ "phá bĩnh". Cảnh tượng hỗn loạn ấy khiến màn chào đón vốn đã náo nhiệt càng trở nên gây sốc hơn.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ cho thấy Real Madrid đặt rất nhiều kỳ vọng vào Champions League trong bối cảnh mùa giải của họ không diễn ra như mong đợi.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sa thải HLV Xabi Alonso hồi tháng 1 và hiện bị Barcelona bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga.

Dù vậy, Real Madrid vẫn luôn được xem là bậc thầy của những trận cầu lớn châu Âu. Họ từng vùi dập Man City với tổng tỉ số 5-1 ở vòng 1/8.

Lần này, Bernabeu không thể trở thành điểm tựa trọn vẹn cho đội chủ nhà. Đúng vào quãng thời gian cuối hiệp 1, tiền đạo Luis Diaz ghi bàn đưa Bayern Munich vượt lên, trước khi tiền đạo Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ chưa đầy 20 giây sau giờ nghỉ bằng 1 pha dứt điểm sắc bén.

Real Madrid chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút 74 nhờ công của tiền đạo Kylian Mbappe.

Chiến thắng này chưa đủ để định đoạt cục diện nhưng giúp thầy trò HLV Vincent Kompany bước vào trận lượt về trên sân nhà với lợi thế nhất định.

Ngược lại, thua với khoảng cách 1 bàn vẫn chưa phải thảm hoạ đối với thầy trò HLV Alvaro Arbeloa, vì thế trận lượt về tại Allianz Arena vào tuần tới hứa hẹn đầy căng thẳng.