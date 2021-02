Deadpool trở thành chủ tịch CLB bóng đá lâu đời thứ ba lịch sử

Theo The Guardian, bộ đôi diễn viên đình đám của làng điện ảnh Mỹ, Ryan Reynolds và Rob McElhenney đã hoàn tất việc tiếp quản CLB Wrexham của Xứ Wales đang chơi ở giải National League (tương đương giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Anh).

Được biết cả hai đã chi khoảng 2,7 triệu USD để nắm quyền kiểm soát 100% CLB từ hội Wrexham Supporters Trust (WST).

Ryan Reynolds và Rob McElhenney sẽ là ông chủ mới của CLB Wrexham.

Trong một phát biểu do WST đưa ra, các chủ sở hữu mới cho biết số tiền đầu tư sẽ được chuyển vào tài khoản đội bóng ngay lập tức và việc hỗ trợ cầu thủ của đội một sẽ được ưu tiên để CLB đạt được vị trí tốt nhất có thể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ngoài ra, chủ sở hữu mới cũng cho biết 50.000 bảng sẽ được chi để nâng cấp các chương trình bóng đá nữ và tăng cường nhân sự đội bóng ở mọi cấp độ.

"Đây là một ngày đặc biệt khi 2 chúng tôi trở thành chủ tịch mới nhất trong lịch sử lâu đời của Wrexham AF", Reynold và McElhenney nói.

Bộ đôi thể hiện tình yêu với CLB xứ Wales.

Ryan Rodney Reynolds là nam diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch người Canada nổi tiếng với hàng loạt vai chính trong những bộ phim bom tấn như Deadpool, R.I.P.D hay Safe House. Trong khi đó, Robert McElhenney là nam diễn viên, đạo diễn người Mỹ nổi tiếng với vai trò biên kịch cho bộ phim sitcom It's Always Sunny in Philadelphia.



Thành lập năm 1964, Wrexham chính là CLB bóng đá lâu đời thứ 3 trên thế giới nhưng chưa từng chơi ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh. Mặc dù vậy, CLB từng ghi dấu ấn trên bản đồ nước Anh khi lọt vào tứ kết FA Cup và đánh bại Arsenal ở vòng 3 năm 1992.

Lịch sử đáng tự hào của Wrexham còn kéo dài đến các giải đấu châu Âu với đêm thi đấu huyền ảo 1984 khi đội bóng đánh bại Porto ở giải đấu tiền thân của UEFA Europa League ngày nay.

Wrexham chính là CLB bóng đá lâu đời thứ 3 trên thế giới cùng SVĐ lâu đời nhất lịch sử bóng đá với sức chứa khoảng 10.000 người.

Với biệt danh Robins, sân nhà Racecourse Ground của Wrexham cũng là một chứng nhân lịch sử quan trọng. Theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness, đây chính là SVĐ lâu đời nhất lịch sử bóng đá với sức chứa khoảng 10.000 người.