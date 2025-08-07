Đề xuất tăng lương gấp đôi cho HLV, VĐV đội tuyển quốc gia

Ngày 7/8, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ. Trọng tâm của dự thảo hướng đến việc cải thiện tiền lương và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển của ngành, tỉnh, thành phố trong thời gian tập huấn, thi đấu.

Thứ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du Lịch Hoàng Đạo Cương cho biết Chính phủ ban hành Nghị quyết 01, giao Bộ VHTT&DL bổ sung Nghị định 152 quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu. Các chế độ này bao gồm tiền lương, thưởng, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ đối với HLV, VĐV khi ốm đau, thai sản, khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu…

Đề xuất nâng cao chế độ cho vận động viên Việt Nam.

Theo đề xuất, tiền lương theo ngày thực tế tập huấn, thi đấu của huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia tăng gấp đôi. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được tăng lương từ 505.000 đồng/người/ngày lên 1.010.000 đồng/người/ngày.

HLV đội tuyển quốc gia, HLV trưởng đội tuyển trẻ quốc gia từ 375.000 đồng tăng lên 750.000 đồng. HLV đội tuyển trẻ quốc gia từ 270.000 đồng lên 540.000 đồng. Chế độ cho các huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được tăng lên tương ứng.

Đối với các vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, tiền lương theo ngày thực tế tập huấn, thi đấu cũng được nhân đôi so với trước. Cụ thể, chế độ của VĐV đội tuyển quốc gia tăng từ 270.000 đồng/người/ngày lên 540.000 đồng/người/ngày. VĐV đội tuyển trẻ quốc gia trước đây hưởng 215.000 đồng/người/ngày, theo nghị định mới được hưởng 430.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, các huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự giải đấu lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic cũng được hưởng chế độ dinh dưỡng 607.000 đồng/người/ngày. HLV, VĐV có khả năng giành huy chương vàng được hưởng chế độ 810.000 đồng/người/ngày. Đây là các hạng mục mà quy định cũ không có.

Nghị định cũng bổ sung một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV trọng điểm, vận động viên đạt thành tích xuất sắc, chế độ trợ cấp cho HLV, VĐV nữ.