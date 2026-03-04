Đệ tử 'Kiếm tiên Võ Đang' tay không hạ 10 võ sư nước ngoài

Ngưu Thắng Tiên sinh năm 1938 tại huyện Thanh Hà, Hà Bắc (Trung Quốc) là cao thủ Thái Cực Quyền. Ông được trang 163 xếp vào trong Top 10 cao thủ võ thuật đương đại của Trung Quốc.

Ngưu Thắng Tiên là nguyên Tổng huấn luyện viên đội Thái Cực thôi thủ Bắc Kinh, là cao thủ võ thuật cấp 8 của Trung Quốc. Do khi tỷ võ thường mặc áo quần trắng nên giới võ lâm gọi ông là “Bạch lão đạo”.

Từ nhỏ ông theo học “Thiết Bác Tử” Dương Tứ (Dương Phượng Tường) học võ công. Từ năm 1959, Ngưu Thắng Tiên tiếp tục theo cao thủ được mệnh danh “Kiếm tiên Võ Đang” Lý Thiên Ký học võ suốt 36 năm. Ông chuyên tập luyện các môn võ Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái, võ công Võ Đang và phương pháp dưỡng sinh Đạo gia gia truyền.

Ngưu Thắng Tiên là cao thủ Thái Cực

Theo trang Sunlutang , Ngưu Thắng Tiên nổi tiếng nhờ công phu thâm hậu. Năm 1978, ông từng tay không chế phục hơn 10 võ sư Nhật Bản.

Khi đoàn Thái Cực Nhật Bản sang thăm Trung Quốc lần thứ tư do Miyamoto Nobutaka dẫn đầu đến Bắc Kinh giao lưu, hai võ sư có thực lực cao là Miwa Shūji và Nagai Hisayoshi không phục công phu Trung Quốc, yêu cầu so tài.

Ngưu Thắng Tiên cao 1m75 đứng giữa sân, vận Hình Ý trụ công, để hai võ sư cao hơn 1m80 dốc sức xô đẩy mà không hề lay chuyển. Sau đó hơn 10 võ sư lần lượt lên đài đều bị ông dùng trụ công Hình Ý và kình lực của Thái Cực chế phục.

Sự việc nhanh chóng lan truyền khắp Nhật Bản, các phương tiện truyền thông lớn đua nhau đăng tải, gọi Ngưu Thắng Tiên là “người thầy của Thái Cực tại Nhật Bản”.

Ngưu Thắng Tiên theo học Lý Thiên Ký hơn 30 năm, là lớp trưởng khóa nghiên cứu Thái Cực quyền – kiếm của thầy, lĩnh hội nhiều tinh hoa nhất, luyện thành kỹ thuật "Hình Ý Trang, Bát Quái Yêu, Thái Cực Thủ" (Chân trụ Hình Ý, eo Bát Quái, tay Thái Cực).

Ngưu Thắng Tiên chủ trương đưa Thái Cực vào dạy trong đại học

Năm 1983, Ngưu Thắng Tiên đạt điểm cao nhất phần chấm Thái Cực quyền tại Giải toàn quốc Tán thủ – Thái Cực thôi thủ, vô địch hạng bán nhẹ thôi thủ.

Khi làm Tổng huấn luyện viên đội Thái Cực thôi thủ Bắc Kinh, Ngưu Thắng Tiên cùng đội của mình giành hơn 80 chức vô địch toàn quốc.

Năm 1998, cuốn sách "Đạo gia dưỡng sinh công" của Ngưu Thắng Tiên được xuất bản tại Quảng Châu và nhanh chóng cháy hàng. Năm 1999, ông rời Quảng Châu về Bắc Kinh, thành lập Võ đạo quán Ngưu Thắng Tiên tại Vương Phủ Tỉnh, sau đó đổi tên thành Công ty Phát triển Văn hóa Long Môn Thiên Phong Bắc Kinh vào năm 2004, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Giai đoạn 1999 - 2001, Ngưu Thắng Tiên tham gia giảng dạy trên Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc về cách luyện tập Thái Cực Quyền 88 thức, Thái Cực Thôi Thủ, Hình Ý, Bát Quái...

Năm 2003, bài viết "Các người đã hủy hoại Thái Cực Quyền của tôi" của Ngưu Thắng Tiên trên mạng đã gây chấn động cộng đồng mạng toàn quốc. Trong bài viết, Ngưu Thắng Tiên phê phán những sai lầm kỹ thuật như “ưỡn ngực, cong mông” trong luyện tập Thái Cực hiện đại. Ông cũng phản đối việc máy móc áp dụng mô hình Trường quyền vào giảng dạy Thái Cực quyền.

Ngưu Thắng Tiên từng được mời làm giáo sư thỉnh giảng cho lớp Quốc học Dưỡng sinh của đại học Thanh Hoa

Ngưu Thắng Tiên chủ trương tăng phần kiểm tra thực chiến trong hệ thống chứng nhận đẳng cấp, đồng thời đề xuất đưa Thái Cực đẩy tay thành môn tự chọn trong giáo dục thể chất đại học.

Cùng năm đó, bài giảng về Thái Cực và dưỡng sinh của Ngưu Thắng Tiên tại Đại học Thanh Hoa cũng tạo nên một cơn sốt lớn. Năm 2005, Ngưu Thắng Tiên được trao tặng "Giải thưởng Thành tựu Võ thuật Trung Hoa" tại diễn đàn võ thuật quốc tế ở Đại học Bắc Kinh.

Mô hình giáo dục do Ngưu Thắng Tiên chủ trương là “mẫu giáo luyện Thiếu Lâm quyền, trung học luyện Hình Ý quyền, đại học luyện Thái Cực quyền” đã được nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục áp dụng

Trong cuộc phỏng vấn chuyên đề do Nhân dân Nhật báo công bố năm 2025, Ngưu Thắng Tiên đề xuất ba tiêu chuẩn quốc tế hóa võ thuật: thống nhất thuật ngữ kỹ thuật, chuẩn hóa hệ thống giáo trình, thiết lập chế độ chứng nhận bằng cấp.

Thành tựu của Ngưu Thắng Tiên được ghi danh trong "Đại từ điển Võ thuật Trung Quốc", "Từ điển Nhân vật Võ thuật Trung Quốc", "Yến Đô Võ Lâm Lục"...