Để thua đáng tiếc, tuyển Việt Nam nguy cơ bị loại sớm khỏi ASIAD

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ nỗ lực song vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa.

Tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, chủ nhà Nhật Bản có trình độ vượt trội, do đó tuyển nữ Việt Nam cần phải hướng tới kết quả tốt trước 2 đối thủ còn lại gồm Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan để hy vọng giành suất vào tứ kết.

Đối đầu tuyển Đài Bắc Trung Hoa ở lượt mở màn, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng, song rốt cuộc vẫn không thể giành được kết quả như ý.

Tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng ngang ngửa đối thủ (50-50%) song khác biệt giữa hai đội nằm ở việc tạo đươc những pha dứt điểm nguy hiểm cũng như chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đội bạn thực hiện được 13 pha dứt điểm trong đó có 9 trúng đích thì các cô gái áo đỏ chỉ tung ra 6 pha dứt điểm với 5 trúng đích.

Thời điểm đầu trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc dần gặp khó trước lối đá nhanh, pressing liên tục của Đài Bắc Trung Hoa.

Trước sự áp sát của cầu thủ đội bạn, đặc biệt là ở khu vực giữa sân, tuyển nữ Việt Nam đã mắc lỗi chuyền hỏng khá nhiều, đồng thời gặp khó trong việc triển khai bóng để tiếp cận khu vực cấm địa của đội bạn.

Với thế trận bị lép vế, tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua từ khá sớm, khi trận đấu mới trôi sang phút 16. Đài Bắc Trung Hoa tấn công trung lộ, Su Yu-hsuan phá bẫu việt vị, đẩy bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm sắc bén đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỉ số trận đấu.

Đài Bắc Trung Hoa ăn mừng bàn mở tỷ số.

Sau khi dính bàn thua, tuyển nữ Việt Nam dâng đội hình lên cao hơn hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Thanh Nhã và các đồng đội vẫn gặp khó trước lối đá áp sát của Đài Bắc Trung Hoa. Có một tình huống hiếm hoi trong hiệp 1, khi tuyển nữ Việt Nam tạo đươc mối nguy hiểm cho khung thành đội bạn, nhưng may mắn lại không đứng về phía các cô gái áo đỏ. Từ quả treo bóng của Thu Xuân ở phút 36, thủ môn Đài Bắc Trung Hoa đấm bóng không dứt khoát, sau đó Thu Thương đánh đầu ở góc hẹp đưa bóng trúng cột dọc bật ra.

Sau giờ nghỉ, tuyển nữ Việt Nam vẫn miệt mài tấn công với hy vọng lật ngược thế cờ. Công bằng mà nói, tuyển nữ Việt Nam đã tạo được thế trận tốt hơn so với hiệp đấu trước đó.

Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể tạo được nhiều pha tấn công thực sự chất lượng về phía đối thủ. Trên hàng tiền đạo, Hải Yến quá đơn độc và gần như không có cơ hội dứt điểm, trong khi các trụ cột khác như Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự… cũng chưa tạo được sự ăn ý cần thiết.

Thậm chí, chính Đài Bắc Trung Hoa mới là đội tạo được những pha tổ chức tấn công nguy hiểm hơn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh, rất có thể tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thêm những bàn thua.

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước Đài Bắc Trung Hoa.

Dù vậy, sau một số pha dứt điểm nguy hiểm, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa cũng cụ thể hóa những ưu thế về thế trận để ghi bàn thắng thứ hai ở phút 81, sau một pha phản công sắc bén.

Bất ngờ xảy ra chỉ vài phút sau, khi tuyển nữ Việt Nam có bàn gỡ ở phút 85. Các cô gái áo đỏ có pha phối hợp đẹp mắt xé toang hàng phòng ngự đội bạn, và Vũ Thị Hoa bên cánh phải có đường căn ngang thuận lợi thể Thanh Nhã đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Trong những phút ít ỏi còn lại, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu nỗ lực song không thể quân bình tỷ số. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Đài Bắc Trung Hoa.

Kết quả này khiến tuyển nữ Việt Nam tạm thời đứng cuối bảng (do cặp đấu giữa Nhật Bản vs Thái Lan diễn ra muộn hơn). Ở lượt trận tiếp theo, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc còn gặp khó khăn lớn hơn khi phải chạm trán chủ nhà Nhật Bản, với khả năng gây bất ngờ đang bị đánh giá thấp.

Chắc chắn, tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải hướng tới một chiến thắng trước Thái Lan ở lượt cuối (ngày 21/9) để nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 1-2 Đài Bắc Trung Hoa.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam:



