Để mất quyền tự quyết, tuyển Việt Nam vào bán kết sau 40 phút "nghẹt thở"

Dù đánh bại Myanmar với tỉ số 5-2 ở trận đấu sớm, tuyển Việt Nam vẫn phải chờ đợi kết quả cặp đấu giữa Australia và Philippines để biết mình có vượt qua vòng bảng giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 hay không. Nếu tuyển Philippines thắng với cách biệt 2 bàn và ghi được từ 3 bàn trở lên (các tỉ số 3-1, 4-2, 5-3...), tuyển Việt Nam sẽ bị loại vì thua thành tích đối đầu.

Australia (áo vàng) hòa 1-1 với Philippines

Nhưng cuối cùng, trường hợp này đã không xảy ra. Trận đấu Australia vs Philippines diễn ra giằng co quyết liệt. Thế trận căng thẳng khiến 2 bên gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương.

Mãi tới phút 40 - phút cuối cùng trận đấu - tuyển Australia mới có bàn thắng mở tỉ số. Nhưng cũng chỉ ít giây sau, tuyển Philippines gỡ hòa 1-1.

Tỉ số 1-1 là đủ để giúp tuyển Australia lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng chính thức giành vé vào bán kết nhờ vị trí nhì bảng. 2 đội Philippines và Myanmar dừng bước sau vòng bảng.