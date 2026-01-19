De Jong chỉ trích trọng tài kiêu ngạo sau trận thua của Barcelona

Frenkie de Jong của Barcelona chỉ trích thái độ kiêu ngạo của trọng tài Jesus Gil Manzano.

Mikel Oyarzabal và Goncalo Guedes ghi 2 bàn thắng, xen giữa là pha đánh đầu của Marcus Rashford, giúp La Real giành chiến thắng 2-1 tại Anoeta, qua đó khiến khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng của Barca so với Real Madrid thu hẹp xuống chỉ còn 1 điểm. Barca đã đặt câu hỏi về quyết định từ chối bàn thắng của Lamine Yamal vì lỗi việt vị trong hiệp một, nhưng De Jong - người đội trưởng và là cầu thủ được chỉ định để nói chuyện với Gil Manzano - là người tức giận nhất trước hành vi của trọng tài.

“Nếu đã bị thổi việt vị, thì đó là việt vị”, De Jong nói với các phóng viên sau trận đấu. “Tôi chưa xem lại tình huống đó, nhưng họ nói với chúng tôi rằng đó không phải là việt vị. Nhưng điều tôi muốn nói là bạn thậm chí không thể nói chuyện với trọng tài. Tôi hoàn toàn không hiểu. Và tôi là đội trưởng. Tôi đã cố gắng nói chuyện và ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt như thể ông ấy giỏi hơn tôi. Điều đó rất bực bội. Không thể cư xử như vậy được”.

De Jong cũng đặt câu hỏi về thời gian bù giờ mà trọng tài Gil Manzano đã cho trận đấu diễn ra, khi ông thổi còi kết thúc trận đấu ngay sau khi 9 phút bù giờ được thêm vào: “Trong thời gian bù giờ, tôi đã nói với trọng tài rằng hãy chú ý thời gian, Sociedad đã dành một phút cho các quả ném biên, quả phát bóng từ khung thành, v.v., điều đó là bình thường, tất nhiên, nhưng việc không thêm dù chỉ 10 giây nữa thì đối với tôi thật điên rồ. Và khi tôi đã nói điều đó với trọng tài, ông ấy đã phạt thẻ vàng cho tôi, vì vậy bạn không thể nói chuyện với trọng tài này”.

HLV Hansi Flick đã nhìn nhận thất bại của Barcelona theo một cách tích cực.

HLV của Barca, Hansi Flick - người thường tránh chỉ trích trọng tài - đã ủng hộ những bình luận của De Jong. “Tôi đã nghe những gì Frenkie nói và cậu ấy đúng”, Flick nói. “Nhưng tôi không muốn lãng phí năng lượng cho người này. Mọi người trên truyền hình và trên sân vận động đều đã thấy màn trình diễn của ông ấy. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Mọi chuyện là như vậy”.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy cách điều khiển trận đấu của Gil Marzano là kiêu ngạo hay không, nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Mọi người đều biết điều đó và tôi có thể đọc những bình luận về điều đó trước trận đấu. Mọi chuyện là như vậy. Tôi luôn nói rất tốt về các trọng tài vì chúng ta có những trọng tài thực sự giỏi ở La Liga. Nhưng Frenkie nói đúng. Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó, nó không dễ chịu, nhưng cũng được thôi”.

Trong một đêm mưa ở San Sebastian, Barca đã phải tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội khi chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của họ kết thúc, và khoảng cách dẫn đầu La Liga bị thu hẹp. Họ kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 3,69, sút trúng cột dọc và xà ngang 4 lần và bị từ chối 3 bàn thắng - 2 bàn vì việt vị và một bàn vì phạm lỗi trong pha phối hợp… “Tôi không vui, tôi thất vọng vì chúng tôi đã thua trận đấu, nhưng cách chúng tôi chơi bóng, đó là cách chúng tôi muốn chơi”, Flick nói thêm, nhìn nhận thất bại một cách tích cực. “Tốt hơn là cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, tạo ra cơ hội và không phải lo lắng về cách ghi bàn. Chúng tôi đã chơi tốt trong vài tuần qua. Chúng ta phải tiếp tục như vậy và không lãng phí năng lượng vào những chuyện như trọng tài. Tôi đã nói với toàn đội rằng chúng ta đã chơi tốt, chỉ là không may mắn. Chúng ta phải chấp nhận. Có những ngày như thế này, bạn không biết mình thua vì sao. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

Flick cũng thừa nhận có những lĩnh vực mà đội bóng của ông cần cải thiện trước chuyến làm khách đến Slavia Prague ở Champions League vào thứ Tư, HLV người Đức tỏ ra không hài lòng với việc các cầu thủ mất tập trung ngay sau khi gỡ hòa. “Chúng ta phải phòng ngự tốt hơn”, ông nói. “Ngay sau khi tỷ số là 1-1, chúng tôi đang có tâm trạng tốt, chơi tốt, và tất nhiên bàn thua này đã giết chết chúng tôi. Chúng ta phải phòng ngự tốt hơn nhiều ngay từ đầu, nhưng cũng phải có mặt kịp thời với những quả tạt. Đây là điều chúng ta phải thay đổi, phải cải thiện, và chúng ta sẽ nỗ lực về điều đó”.