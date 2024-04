“Vua” kiến tạo Kevin De Bruyne đã làm điều mà chưa cầu thủ nào trong lịch sử Premier League làm được.

Ở phút thứ 32 của trận đấu hôm Chủ nhật, De Bruyne đã giúp Man.City khai thông thế bế tắc bằng cú sút phạt góc hoàn hảo giúp Josko Gvardiol ghi bàn. Có vẻ như các cầu thủ Man.City đã có một bước đi thẳng từ sân tập của họ ra sân để đánh bại Forest vậy. Cú đá của De Bruyne có mục đích rõ ràng là nhắm vào cột gần, còn hậu vệ Gvardiol bất ngờ lẻn ra để đánh đầu ghi bàn. Và ở phút 71, vẫn là ngôi sao 32 tuổi người Bỉ thực hiện một đường chuyền tuyệt vời theo đường di chuyển của Erling Haaland, người một lần nữa cho thấy lý do tại sao khả năng dứt điểm của anh ấy là “tuyệt vời”, như Roy Keane đã tuyên bố sau trận đấu.

Với cú đúp kiến tạo này, số 17 của Man.City đã làm được điều mà chưa cầu thủ nào trong lịch sử Premier League làm được. Theo Opta, De Bruyne đã có lần thứ 18 thực hiện ít nhất 2 đường kiến tạo trong một trận đấu - không cầu thủ nào trong lịch sử Premier League từng đạt được hiệu suất kiến tạo như vậy.

Giải đấu hàng đầu nước Anh có vô số chân chuyền đáng kinh ngạc như Cesc Fabregas, Mesut Ozil hay Trent Alexander-Arnold, nhưng De Bruyne mới là cầu thủ sáng tạo xuất sắc nhất Premier League từng chứng kiến. Để so sánh, De Bruyne với 110 đường kiến tạo thành bàn chỉ còn kém 1 so với Cesc Fabregas, nhưng đáng chú ý khi ngôi sao Man.City làm được điều đó trong 256 lần ra sân, so với 350 lần ra sân của cựu ngôi sao Arsenal và Chelsea.