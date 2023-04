De Bruyne và cột mốc lịch sử

Kevin De Bruyne xứng danh “vua kiến tạo” khi chạm cột mốc 100 nhanh nhất tại Premier League.

Quả tạt vào phút 45 của tiền vệ người Bỉ đã giúp Erling Haaland mở tỷ số trận đấu, và cũng đã đưa anh đến cột mốc đáng nhớ - đạt 100 pha kiến tạo nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. De Bruyne chỉ là cầu thủ thứ 5 pha kiến tạo đạt ba con số trong kỷ nguyên Premier League sau Ryan Giggs, Cesc Fabregas, Wayne Rooney và Frank Lampard. Nhưng ngôi sao 31 tuổi chỉ mới chơi 237 trận, xô đổ kỷ lục trước đó nắm giữ bởi Fabregas - người phải mất 293 trận mới đạt được con số này.



Nhưng De Bruyne, người đã 2 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA - muốn làm nổi bật vai trò của các đồng đội ở Man.City trong quá khứ và hiện tại đã giúp anh viết lại sách kỷ lục: “Tôi cố gắng tạo ra càng nhiều càng tốt các đường chuyền và may mắn là tôi đã được chơi với những đồng đội tuyệt vời, những người ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi cố gắng hiểu về những cầu thủ mà tôi chơi cùng, vì mọi người đều có một phong cách khác nhau. Bạn cần hiểu về điểm mạnh của họ”.

Cùng với phong độ ghi bàn siêu nhiên của Erling Haaland, người vừa nâng số bàn thắng của mình lên 30 bàn tại Premier League (44 trên mọi đấu trường) sau khi ghi cú đúp trong chiến thắng Southampton, thì phong độ xuất sắc của De Bruyne cũng đóng góp lớn vào mạch 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Bản thân HLV Pep Guardiola cũng tin tưởng De Bruyne đã trở lại phong độ tốt nhất sau phần đầu của mùa giải liên tục gặp vấn đề.

Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của De Bruyne mới đây, Pep nói: “Thực sự tốt. Kevin đã trở lại và tôi đã nói điều này trong hai hoặc ba tuần qua. Lý do khiến Kevin không thi đấu nhiều thời gian trước là do cậu ấy không chơi ở đẳng cấp cao nhất. Khi Kevin De Bruyne trở lại ở cấp độ này, cậu ấy sẽ chơi hàng tuần. Đây là một cầu thủ xuất chúng. Kevin có năng lực tung ra những đường chuyền chính xác dù đang chạy ở tốc độ cao nhất, và đó giải thích lý do cậu ấy đạt 100 pha kiến tạo nhanh hơn bất kỳ ai trong lịch sử Premier League”.