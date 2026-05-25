"Đè bẹp" Thái Lan, Indonesia, Việt Nam vô địch tuyệt đối ở Đông Nam Á

Khép lại Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Bắc Ninh, đội tuyển judo Việt Nam đã thi đấu áp đảo để giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 33 HCV, 35 HCB và 51 HCĐ. Đây tiếp tục là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của judo Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 370 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Lào. Các võ sĩ tranh tài ở cả nội dung kata (biểu diễn quyền) lẫn đối kháng, dành cho hệ tuyển và hệ trẻ.

Giải vừa kết thúc hôm qua 24/5.

Với lực lượng đông đảo cùng chiều sâu chuyên môn vượt trội, tuyển judo Việt Nam nhanh chóng tạo ra khoảng cách lớn trên bảng tổng sắp huy chương. Ở các nội dung kata, đội chủ nhà đã giành tới 7 HCV, tạo nền tảng cho vị trí dẫn đầu.

Không chỉ áp đảo ở biểu diễn quyền, các võ sĩ Việt Nam còn duy trì phong độ ấn tượng ở những hạng cân đối kháng. Nhiều địa phương đóng góp thành tích đáng kể cho đội tuyển quốc gia, trong đó đoàn Đồng Nai giành 3 HCV, còn Cần Thơ mang về 18 huy chương các loại.

Đáng chú ý, Indonesia xếp nhì toàn đoàn nhưng chỉ giành 4 HCV, trong khi Thái Lan đứng thứ ba với 2 HCV. Khoảng cách rất lớn này cho thấy sự vượt trội của judo Việt Nam so với phần còn lại của khu vực.

Theo giới chuyên môn, thành công tại giải Đông Nam Á 2026 phản ánh chiều sâu lực lượng đáng nể của judo Việt Nam ở cả tuyến trẻ lẫn tuyển quốc gia. Đây cũng được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới các đấu trường lớn hơn như ASIAD hay SEA Games trong thời gian tới.