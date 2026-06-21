Đây rồi! Neymar tái xuất

HLV đội tuyển Brazil xác nhận Neymar trở lại.

HLV Carlo Ancelotti đã chính thức xác nhận siêu sao Neymar Jr. sẽ kịp bình phục và góp mặt trong trận đấu cuối cùng của bảng C gặp Scotland tại World Cup 2026.

Đây được xem là cú hích tinh thần không thể lớn hơn cho đội tuyển Brazil sau khởi đầu có phần chệch choạc. Trước đó, tiền vệ 34 tuổi đang khoác áo Santos đã phải bỏ lỡ hai lượt trận đầu tiên trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Morocco và chiến thắng giải tỏa 3-0 trước Haiti do dính chấn thương bắp chân mức độ hai từ ngày 17/5.

Chia sẻ về tình hình cậu học trò cưng, chiến lược gia người Ý cho biết Neymar sẽ bắt đầu các bài tập cá nhân vào cuối tuần này trước khi chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội vào 22/6. Ban huấn luyện Brazil kỳ vọng anh sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất để ra sân vào ngày 24/6 tới.

"Sự trở lại của Neymar vào thời điểm này là vô cùng quan trọng. Anh ấy không chỉ mang lại đột biến về mặt lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội", HLV Ancelotti nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận thắng Haiti.

Neymar đang nỗ lực trở lại (Ảnh: CFB)

Cục diện bảng C hiện đang diễn ra vô cùng khó lường. Brazil đang dẫn đầu với 4 điểm (nhỉnh hơn Morocco về hiệu số bàn thắng bại), trong khi Scotland bám đuổi ngay phía sau với 3 điểm. Với khoảng cách mong manh này, sự xuất hiện của Neymar được kỳ vọng sẽ giúp vũ công Samba giành trọn 3 điểm trước đại diện châu Âu, qua đó chính thức bước vào vòng knock-out với vị thế nhất bảng.