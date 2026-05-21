Trong thế giới hậu trường sân cỏ Việt Nam, những nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ. Sự xuất hiện của những hot girl, tiểu thư đình đám như Doãn Hải My (bà xã Đoàn Văn Hậu) hay Chu Thanh Huyền (bà xã Nguyễn Quang Hải) từng nhiều lần làm dậy sóng mạng xã hội bởi nét thanh tú, sang trọng đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân về sự độc bản, cuốn hút từ ánh nhìn đầu tiên cùng thần thái tiệm cận chuẩn mực thời trang quốc tế, vị trí "nàng WAG đẹp nhất làng bóng đá" khó lòng thoát khỏi tay Dianka Zakhidova.

Mới đây, bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xuyến xao khi chia sẻ thước phim ngắn đầy mộng mị được thực hiện bên bờ biển đêm. Video nhanh chóng viral mạnh mẽ nhờ visual điểm 10 cùng dòng phụ đề tinh tế chạy dọc khung hình: "She looked like a dream" (Cô ấy đẹp tựa một giấc mơ). Và quả thực, chứng kiến những chuyển động của chân dài sinh năm 2000, người xem chỉ biết thốt lên trầm trồ trước một nhan sắc hoàn mỹ đến siêu thực.

Giữa không gian huyền ảo của biển đêm với ánh đèn thành phố mờ ảo phía xa, Dianka xuất hiện như một nàng thơ bước ra từ cổ tích. Cô diện chiếc đầm dây màu trắng kem với những tầng voan xếp nếp bồng bềnh, chất liệu xuyên thấu nhẹ nhàng bay trong gió mang lại cảm giác vừa mong manh, vừa quyến rũ. Điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt búp bê ấy là những cánh hoa bay và cánh bướm được đính khéo léo trên bờ vai gầy, xương quai xanh thanh mảnh cùng hai bên gò má ửng hồng. Những chuyển động nhẹ nhàng như xoay vòng, múa yểu điệu tạo nên vẻ đẹp thoát tục, người mẫu gốc Ukraine được ví như tiên tử vì vẻ đẹp vô thực.

Bờ môi căng mọng, đôi mắt sâu hút hồn đầy biểu cảm và những cái nghiêng đầu dịu dàng của Dianka dưới ống kính khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc quá xinh đẹp. Xuyên suốt đoạn video, mẫu Tây sinh năm 2000 biến hóa liên tục trong từng khung hình: lúc thì đứng nghiêng mình đón gió kiêu kỳ, lúc lại thả dáng ngồi tựa trên mỏm đá gồ ghề tự nhiên, có lúc lại giơ tay hướng lên bầu trời cao rộng như đang chạm vào những vì sao. Khác với vẻ sắc lạnh, gai góc thường thấy trên các sàn diễn catwalk, bà xã Bùi Tiến Dũng lúc này lại mang năng lượng dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn toát lên khí chất thoát tục. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng và đôi mắt nhắm hờ hững của cô có sức hút cực lớn, khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn.

Nhan sắc của Dianka Zakhidova được đánh giá là "độc nhất vô nhị" trong dàn WAGs Việt không chỉ bởi cô là người nước ngoài, mà bởi tỷ lệ gương mặt hoàn hảo và thần thái chuẩn người mẫu quốc tế. Dù đã trải qua một lần sinh nở và bận rộn với tổ ấm nhỏ cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, chân dài Ukraine vẫn giữ vững phong độ sắc vóc đỉnh cao. Cô không hề bị trộn lẫn giữa một rừng hot girl đi theo xu hướng thẩm mỹ đại trà hiện nay. Vẻ đẹp của Dianka là sự giao thoa giữa nét ngây thơ như búp bê và sự quyến rũ, trưởng thành của một người phụ nữ hạnh phúc.

Và cuộc hôn nhân viên mãn với thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng chính là chất xúc tác giúp nhan sắc của Dianka ngày càng thăng hoa và mặn mà hơn. Không cần phô trương, không cần những phát ngôn gây sốt, chính vẻ đẹp tựa tiên tử và lối sống kín tiếng, chu toàn cho gia đình đã giúp cô chiếm trọn cảm tình từ công chúng, xứng đáng với danh hiệu nàng WAG sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất làng túc cầu Việt Nam hiện tại.