David Silva bất ngờ trở lại, sang Hong Kong thi đấu ở tuổi 40

Sau 3 năm giải nghệ, David Silva quyết định trở lại sân cỏ ở tuổi 40 khi ký hợp đồng với Supreme Sha Tin, đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Hong Kong (Trung Quốc).

David Silva từng tuyên bố giải nghệ vào mùa hè 2023, sau khi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong một buổi tập tiền mùa giải cùng Real Sociedad. Khi đó, tiền vệ người Tây Ban Nha mới 37 tuổi và quyết định dừng lại sau một sự nghiệp đầy ắp danh hiệu.

Tuy nhiên, Silva giờ đây đã thay đổi quyết định. Nhà vô địch World Cup 2010 gia nhập Supreme Sha Tin, tân binh của giải Ngoại hạng Hong Kong mùa này.

"Tôi rất hạnh phúc khi gia nhập Supreme Sha Tin. Tôi mong chờ được đến Hong Kong để trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực ở Sha Tin và tất nhiên là cả bóng đá nơi đây", Silva chia sẻ trong đoạn video được CLB đăng tải.

Supreme Sha Tin mới giành quyền thăng hạng lên giải đấu cao nhất Hong Kong mùa trước. Sau 4 vòng đấu, đội bóng này đang đứng thứ 8 trong số 11 CLB.

Theo kế hoạch, Silva sẽ sớm có mặt tại Hong Kong để ổn định cuộc sống và bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra thể lực trước khi được sử dụng trong một trận đấu chính thức.

Silva từng có 10 năm khoác áo Manchester City, từ 2010 đến 2020. Trong màu áo đội chủ sân Etihad, anh giành 4 chức vô địch Premier League cùng nhiều danh hiệu khác, trở thành một trong những tiền vệ quan trọng nhất trong giai đoạn Man City vươn lên thống trị bóng đá Anh.

Ở cấp độ đội tuyển, Silva có 125 lần ra sân cho Tây Ban Nha và là thành viên của thế hệ vàng từng vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Sau 3 năm rời xa bóng đá đỉnh cao, Silva sẽ có cơ hội trở lại sân cỏ tại Hong Kong. Đây cũng là lần đầu tiên anh thi đấu chuyên nghiệp tại châu Á.