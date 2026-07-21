Beckham động viên Messi sau trận thua tại chung World Cup 2026.

Bàn thắng duy nhất ở phút 106 của Ferran Torres đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời khép lại giấc mơ bảo vệ ngai vàng World Cup của Lionel Messi và các đồng đội theo kịch bản vô cùng nghiệt ngã.

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại trong cơn mưa nước mắt của người hâm mộ xứ Tango. Dù đã cống hiến một giải đấu xuất sắc với 8 pha lập công, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng, đồng thời chấp nhận để ngỏ danh hiệu Chiếc giày vàng vào tay Kylian Mbappe.

Ngay sau thất bại đau đớn của đại diện Nam Mỹ, David Beckham – cựu danh thủ người Anh và là người trực tiếp chiêu mộ Messi về Inter Miami đã có động thái xoa dịu nỗi đau cho người đồng nghiệp. Biểu tượng bóng đá Anh đã chia sẻ bức ảnh của M10 trên Instagram Stories kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Người đội trưởng của chúng tôi. Chúng tôi không thể tự hào hơn về anh".

Beckham động viên Messi trên trang cá nhân (Ảnh: Getty)

Về phần mình, Messi cũng đã lên tiếng về hành trình của Argentina tại World Cup. Anh cho rằng thất bạn này là nỗi đau quá lớn mà cần nhiều thời gian để vết thường có thể lành.

Sau khi bị vắt kiệt sức trong trận chung kết World Cup 2026 kéo dài 120 phút với Tây Ban Nha, Lionel Messi và đồng đội Rodrigo De Paul sẽ tạm thời rời xa sân cỏ 21 ngày để hồi phục thể lực theo khuyến cáo từ FIFA và FIFPRO. Tại giải đấu vừa qua, siêu sao 39 tuổi đã thi đấu trọn vẹn cả 8 trận, đóng góp 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho tuyển Argentina. Việc phải cày ải liên tục ở độ tuổi cận 40 khiến thể lực của M10 bị bào mòn nghiêm trọng. Do đó, Inter Miami đã xác nhận Messi chắc chắn vắng mặt trong hai cuộc đối đầu với Chicago Fire FC (23/7), CF Montreal (26/7) và lỡ luôn trận giao hữu MLS All-Star diễn ra vào ngày 29/7 tới.