David Beckham - Victoria tức giận: Gửi thẳng thư pháp lý cho con trai Brooklyn, ngăn cản làm 1 việc

Victoria Beckham được cho là đang chuẩn bị gửi thư pháp lý cho con trai cả Brooklyn Beckham, sau loạt cáo buộc gây chấn động mà anh công khai trên Instagram nhắm vào cả bà và chồng - cựu danh thủ David Beckham.

Theo các nguồn tin quốc tế, động thái này diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham bùng nổ dữ dội, khi Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải và cáo buộc bố mẹ đã gây tổn thương nghiêm trọng cho anh trong nhiều năm.

Victoria Beckham chuẩn bị gửi "thư cảnh cáo" cho con trai?

Daily Express đưa tin, Victoria Beckham đang lên kế hoạch gửi một bức thư pháp lý dạng "cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt" tới Brooklyn, nhằm ngăn anh tiếp tục đưa ra những cáo buộc công khai được cho là gây tổn hại đến danh tiếng gia đình.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ bức thư này mang tính cảnh báo chính thức không chỉ với Brooklyn mà cả vợ anh - Nicola Peltz, đồng thời khẳng định David và Victoria sẵn sàng hành động pháp lý nếu các cáo buộc tiếp tục xuất hiện trên truyền thông.

Nguồn tin cho biết thêm, cặp đôi Beckham quyết tâm bảo vệ thương hiệu và các hoạt động kinh doanh, đồng thời thừa nhận họ đã bị "tàn phá tinh thần" trước những gì con trai cả công khai tố cáo.

Nhà Beckham vẫn muốn hòa giải?

Bên cạnh biện pháp pháp lý, David và Victoria được cho là cũng đang cân nhắc đăng một tuyên bố riêng trên Instagram, trực tiếp gửi tới Brooklyn với mong muốn xoa dịu tình hình.

Nguồn tin cho hay, vợ chồng Beckham muốn nhấn mạnh rằng họ yêu con trai và chưa bao giờ tự nhận mình là những bậc phụ huynh hoàn hảo, nhưng hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết trong riêng tư.

Ảnh: Getty.