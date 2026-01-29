David Beckham-Victoria đáng sợ thế này sao: Bạn gái cũ của Brooklyn "tố" vợ chồng Beckham cấp tin cho paparazzi theo dõi con trai?

Drama gia đình Beckham tiếp tục có tình tiết mới khi Afton McKeith - bạn gái cũ của Brooklyn Beckham - lần đầu công khai chia sẻ về quãng thời gian hẹn hò với con trai cả nhà Beckham, đồng thời đưa ra những ám chỉ gây xôn xao liên quan đến việc paparazzi luôn nắm rất rõ lịch trình của anh.

Xuất hiện trên chương trình ITV News ngày 28/01/2026, Afton McKeith - con gái của nhân vật truyền hình Gillian McKeith - cho biết cô từng hẹn hò ngắn với Brooklyn vào năm 2017, khi cả hai còn học sixth form (chương trình học hai năm học sinh cần hoàn thành trước khi vào đại học). Theo lời Afton, trong thời gian đó, Brooklyn thường xuyên sống trong trạng thái căng thẳng vì bị paparazzi theo sát gần như mỗi ngày.

Cô chia sẻ rằng mình có thể cảm nhận rõ sự lo lắng ngày càng tăng của Brooklyn, bởi việc bị chụp ảnh không phải là ngẫu nhiên. "Có paparazzi hầu như bám theo mỗi ngày. Và chắc chắn phải có ai đó tổ chức việc này, người biết rất rõ lịch trình của cậu ấy. Điều đó không thể là trùng hợp được", Afton nói.

Khi được hỏi ai có thể là người cung cấp thông tin cho paparazzi, Afton tỏ ra dè dặt nhưng đầy ẩn ý. Cô từ chối nêu đích danh bất kỳ ai, song thừa nhận bản thân có "ý tưởng trong đầu". Đáng chú ý, khi phóng viên loại trừ khả năng người trong trường học và hỏi thẳng liệu có phải bố mẹ Brooklyn hay không, Afton không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười với ánh nhìn đầy ngụ ý, khiến dư luận lập tức liên tưởng đến David và Victoria Beckham.

Không dừng lại ở đó, Afton còn công khai ủng hộ quyết định của Brooklyn khi anh tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình. Theo cô, sau nhiều năm hình ảnh của Brooklyn và Nicola Peltz liên tục bị truyền thông bóp méo, việc chịu đựng áp lực trước công chúng đã vượt quá giới hạn. Afton cho rằng việc đưa con cái ra trước ánh đèn truyền thông là vô cùng "phơi bày", và điều quan trọng nhất của các bậc cha mẹ phải là bảo vệ con mình.

Afton, con gái của MC truyền hình Gillian McKeith, bạn gái cũ của Brooklyn Beckham cho biết: "Tôi có thể thấy anh ấy rất lo lắng và căng thẳng" (Ảnh: ITV News)

Những chia sẻ này xuất hiện trong bối cảnh Brooklyn Beckham vừa đăng tuyên bố gây chấn động trên Instagram, khẳng định anh không muốn hòa giải với gia đình. Brooklyn cáo buộc bố mẹ đã kiểm soát cuộc đời anh suốt nhiều năm, gây ra tình trạng lo âu nghiêm trọng và can thiệp sâu vào cuộc hôn nhân với Nicola Peltz. Anh nhắc lại hàng loạt mâu thuẫn xoay quanh đám cưới năm 2022, từ việc hủy váy cưới, tranh cãi về điệu nhảy đầu tiên cho đến cảm giác Nicola không được coi là "người nhà".

Đám cưới xa hoa kéo dài ba ngày của Brooklyn và Nicola tại dinh thự của tỷ phú Nelson Peltz ở Florida từng tiêu tốn khoảng 3,5 triệu USD, với sự tham dự của hàng loạt khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là chuỗi lùm xùm liên quan đến wedding planner và những lời nhận xét trái chiều về mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình ruột.

Dù những ám chỉ của Afton McKeith đang khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy David và Victoria Beckham thực sự "báo tin" cho paparazzi. Đây vẫn chỉ là suy đoán dựa trên trải nghiệm cá nhân của Afton, được kể lại theo cách úp mở đặc trưng để "cọ nhiệt".

Trong lúc đó, câu chuyện về gia đình Beckham tiếp tục bị đẩy xa hơn, với mỗi lời kể mới lại khiến công chúng đặt thêm dấu hỏi: đâu là sự thật phía sau ánh hào quang của một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới?