David Beckham quay lén vòng 3 của vợ, bị Victoria bắt tại trận, mắng cực gắt

Trong buổi tập gym chung cùng chồng hôm 1/5, Victoria Beckham gây ấn tượng khi khoe thân hình săn chắc cùng cơ bụng rõ nét ở tuổi 51. Bà Becks thực hiện các động tác kéo xà một cách nhẹ nhàng, cho thấy nền tảng thể lực đáng nể.

Tuy nhiên, tâm điểm lại thuộc về ông xã - David Beckham. Thay vì tập trung ghi lại phần tập luyện của vợ, cựu danh thủ lại “tinh nghịch” zoom thẳng máy quay vào vòng ba của cô. Hành động này nhanh chóng bị Victoria phát hiện và “chỉnh nhẹ” ngay tại chỗ.

Nữ hoàng thời trang sau đó đăng tải đoạn clip kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: “Trong khi một số người thì chăm chỉ tập luyện…”, đồng thời chia sẻ thêm hình ảnh David ôm đầu khi vừa bị “mắng yêu”.

Không dừng lại ở đó, Victoria còn tiếp tục “chiêu đãi” người hâm mộ bằng loạt ảnh khoe dáng trước gương, đồng thời đăng cả hình chồng cởi trần, để lộ thân hình cơ bắp cùng nhiều hình xăm, kèm lời đùa: “Không có gì đâu nhé!”.

Song song với những khoảnh khắc vui nhộn, cuộc sống của gia đình Beckham cũng thu hút sự chú ý khi con trai Romeo gần đây chia sẻ hình ảnh bên trong biệt thự triệu bảng tại vùng Cotswolds. Ngôi nhà phong cách đồng quê này từng xuất hiện trong series Beckham, cho thấy gu thẩm mỹ sang trọng nhưng ấm cúng của cặp đôi nổi tiếng.

Từ phòng khách với sofa nhung đắt đỏ, nhà bếp hiện đại cho tới khuôn viên rộng lớn có hồ riêng, tất cả đều phản ánh cuộc sống xa hoa nhưng kín đáo của gia đình. David và Victoria hiện có bốn người con, trong đó con trai cả Brooklyn Beckham vẫn đang vướng vào mâu thuẫn với bố mẹ, khiến gia đình nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông.