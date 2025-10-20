David Beckham lại “bóc phốt” vợ Victoria

Gia đình Beckham một lần nữa khiến mạng xã hội bật cười khi David Beckham tiết lộ thẳng thắn rằng Victoria "không có tí năng khiếu nấu nướng nào", còn anh mới là người thường xuyên đảm nhận vai trò đầu bếp chính trong nhà.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, cựu danh thủ người Anh không ngần ngại "bắn nhẹ" về khả năng bếp núc của vợ. Victoria cũng vui vẻ thừa nhận: "Tôi không nhận làm bất kỳ điều gì mà mình biết là không thể. À, và nấu ăn chính là một trong số đó". Nhiều fan tỏ ra thích thú trước sự hài hước và chân thật của cặp đôi quyền lực này.

Câu chuyện đầy thú vị nhà Beckham được hé lộ trên MXH

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên chủ đề "bếp núc nhà Beckham" được nhắc đến. Vào dịp Giáng sinh năm ngoái, Victoria từng tiết lộ rằng cô chỉ đảm nhận vai trò pha chế đồ uống và làm bartender cho cả nhà, còn toàn bộ phần nấu nướng do David phụ trách. Anh được biết là người đam mê ẩm thực, thường xuyên chia sẻ các món ăn tự tay làm lên mạng xã hội.

Beckham là người thường xuyên vào bếp

Câu chuyện càng trở nên đáng yêu hơn khi cô con gái út Harper từng "bóc phốt" mẹ trong một đoạn video lan truyền: "Mẹ ơi, mẹ còn chẳng biết làm ngũ cốc cơ mà." Victoria chỉ biết cười và đáp lại: "Mẹ hiểu rồi, mẹ không biết nấu ăn thật".

Tiểu thư Harper cũng từng "bóc phốt" mẹ vì vụ nấu ăn

Dù không giỏi bếp núc, Victoria vẫn là người phụ nữ giữ lửa gia đình theo cách riêng. Cô đảm nhiệm việc tổ chức, tạo không khí ấm cúng cho các buổi tiệc, trong khi David tận hưởng niềm vui trổ tài nấu nướng.

Cặp đôi Beckham nổi tiếng từ thập niên 2000 vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi danh tiếng, phong cách thời trang mà còn bởi sự hài hước, tự nhiên trong đời sống thường ngày.