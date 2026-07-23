David Beckham kiếm nhiều hơn Shakira 5 triệu đô nhờ World Cup 2026, không đá trận nào vẫn là "hái ra tiền"

Không nâng cúp, không ra sân thi đấu nhưng David Beckham lại là một trong những người chiến thắng lớn nhất bên lề World Cup 2026.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của các ngôi sao bóng đá mà còn là "mỏ vàng" với giới giải trí và quảng cáo. Trong số những gương mặt hưởng lợi nhiều nhất sau giải đấu, David Beckham là cái tên dẫn đầu. Theo ước tính từ chuyên gia thương hiệu Nick Ede, cựu đội trưởng tuyển Anh thu về khoảng 25 triệu USD nhờ các chiến dịch quảng bá gắn với World Cup 2026, cao hơn khoảng 5 triệu USD so với Shakira.

Điều đáng nói là Beckham không xuất hiện trên sân cỏ với tư cách cầu thủ, nhưng gần như "phủ sóng" mọi khung giờ quảng cáo trong suốt giải đấu. Huyền thoại 51 tuổi góp mặt trong chiến dịch truyền thông của ít nhất 11 thương hiệu lớn như Adidas, Pepsi, McDonald's, Lay's, Bank of America, Home Depot, Stella Artois hay Verizon. Với hình ảnh quen thuộc cùng sức ảnh hưởng toàn cầu, Beckham trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng muốn tiếp cận hàng tỷ khán giả theo dõi World Cup.

Theo Nick Ede, đây là giá trị mà rất ít người nổi tiếng có thể mang lại. "Các thương hiệu sẵn sàng chi hàng chục triệu USD để mời những ngôi sao có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý trong giờ quảng cáo, bởi họ biết mình đang tiếp cận lượng khán giả khổng lồ trên toàn thế giới".

Chuyên gia này cho rằng Beckham sở hữu lợi thế mà không nhiều cựu cầu thủ có được. Danh tiếng được xây dựng từ quãng thời gian khoác áo Manchester United, Real Madrid và tuyển Anh, kết hợp với vai trò đồng sở hữu Inter Miami, giúp ông duy trì sức hút mạnh mẽ ở cả châu Âu lẫn Mỹ.

Ảnh: Getty

Xếp ngay sau Beckham là Shakira, người tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng sau màn trình diễn bùng nổ tại trận chung kết World Cup 2026. Nữ ca sĩ người Colombia được ước tính tạo ra khoảng 20 triệu USD giá trị thương mại nhờ World Cup, đến từ các hợp đồng quảng bá, doanh thu nghe nhạc trực tuyến và hiệu ứng truyền thông sau khi biểu diễn ca khúc Dai Dai cùng Burna Boy trong show diễn giữa giờ.

Đáng chú ý,Shakira cùng các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình halftime show như Madonna, Justin Bieber hay Burna Boy không nhận cát-xê từ FIFA hoặc Global Citizen. Thay vào đó, chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Global Citizen của FIFA, còn khoản thu nhập hàng triệu USD của các nghệ sĩ chủ yếu đến từ sự bùng nổ về quảng cáo, tài trợ và lượng người nghe sau khi giải đấu kết thúc.

Ảnh: Getty

Bên cạnh Beckham và Shakira, nhiều ngôi sao khác cũng được cho là gia tăng đáng kể giá trị thương mại nhờ World Cup 2026. Kim Kardashian, Lisa (BLACKPINK) và nam diễn viên Timothée Chalamet đều xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá liên quan đến giải đấu. Riêng Chalamet hợp tác với Adidas và có mặt tại trận chung kết, còn Kim Kardashian tận dụng sức nóng của World Cup để quảng bá các thương hiệu kinh doanh của mình.

Một trường hợp gây bất ngờ là Susan Boyle. Nữ ca sĩ người Scotland nhận khoảng 500.000 bảng Anh khi tham gia quảng cáo cho thương hiệu nước giải khát Irn-Bru. Dù con số này còn khá khiêm tốn so với Beckham hay Shakira, chiến dịch vẫn được đánh giá thành công nhờ yếu tố hài hước và hoài niệm.

Theo Nick Ede, với nhiều người nổi tiếng, việc xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá tại World Cup năm nay có giá trị không kém đóng chính một bộ phim bom tấn hay phát hành một album ăn khách, bởi sức lan tỏa mà giải đấu mang lại là quy mô toàn cầu.

Dù không nâng cúp hay thi đấu một phút nào tại World Cup 2026, David Beckham vẫn được xem là một trong những "người chiến thắng" lớn nhất bên ngoài sân cỏ. Với sức hút thương mại chưa hề suy giảm sau nhiều năm giải nghệ, cựu danh thủ người Anh tiếp tục chứng minh tên tuổi của mình vẫn là "bảo chứng vàng" đối với các thương hiệu trên toàn thế giới.