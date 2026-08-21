David Beckham khoe body 8 múi, hoá "chồng quốc dân" chụp ảnh cho vợ Victoria, vóc dáng phổng phao của tiểu thư Harper chiếm spotlight

David Beckham khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục làm “phó nháy” cho bà xã Victoria trong chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh ở Amalfi, trong khi con gái út Harper cũng gây ấn tượng bởi visual thiếu nữ xinh đẹp.

Kỳ nghỉ hè của gia đình Beckham tại Italy vẫn luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi những khoảnh khắc đời thường của David, Victoria cùng các con được hé lộ tình cảm gắn bó của các thành viên trong gia đình danh giá nước Anh trên bờ biển Amalfi.

Gia đình Beckham - ngoại trừ Brooklyn - đang tận hưởng những ngày nghỉ trên chiếc siêu du thuyền trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh. Trong một ngày vui chơi trên biển, David Beckham bất ngờ hóa thành “ông chồng quốc dân” đúng nghĩa khi tận tâm chụp ảnh cho bà xã - Victoria.

Cựu danh thủ cởi trần khoe body 8 múi săn chắc tuổi ngoài 50. David không ngại ngồi xổm trên những tảng đá để tìm góc chụp đẹp nhất cho Victoria. Trong khi đó, nhà thiết kế thời trang diện một chiếc váy đen bán xuyên thấu, thoải mái tạo dáng trước ống kính của chồng.

Sau màn “phục vụ” bà xã, David cũng đến lượt được Victoria cầm máy chụp ảnh. Nam cựu cầu thủ tự tin tạo dáng trong chiếc quần short xanh, khoe thân hình cực phẩm ở tuổi 51. Cặp đôi còn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. David trao một nụ hôn lên má Victoria, tạo nên khoảnh khắc tình cảm giữa chuyến nghỉ dưỡng.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Harper Beckham chiếm spotlight

Không chỉ bố mẹ, Cruz Beckham cũng nhanh chóng góp mặt trong “album nghỉ dưỡng” của gia đình. Ở tuổi 21, con trai nhà Beckham khoe cơ bắp và siết cơ bụng trong chiếc quần bơi kẻ sọc. Cruz cũng tự mình ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi để chia sẻ lên Instagram.

Trong khi đó, em gái Harper - 15 tuổi - chọn cách thư giãn dưới làn nước biển. Ở tuổi thiếu nữ, Harper ngày càng trổ mã xinh đẹp, phổng phao, được bố mẹ và các anh hết mực yêu thương, chiều chuộng. Những hình ảnh cho thấy gia đình Beckham đã có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái bên nhau giữa khung cảnh biển xanh và nắng vàng của Amalfi.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Brooklyn tiếp tục vắng mặt

Tuy nhiên, kỳ nghỉ lần này vẫn thiếu bóng dáng người con cả Brooklyn Beckham. Brooklyn đã bỏ qua kỳ nghỉ hè thường niên cùng gia đình năm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và bố mẹ cùng các em vẫn căng thẳng.

Thay vì đi cùng gia đình, Brooklyn và vợ Nicola Peltz từng xuất hiện trên du thuyền của cha đỡ đầu Sir Elton John ngoài khơi nước Pháp hồi đầu tháng. Trong khi gia đình Beckham tận hưởng chuyến đi Italy, Brooklyn vẫn tích cực cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, đặc biệt là những video nấu ăn.

Mới đây, anh chia sẻ video chuẩn bị một chiếc pizza protein. Đáng chú ý, bài đăng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi em trai Romeo cũng đăng tải nội dung liên quan đến pizza. Một số người hâm mộ dành lời khen cho khả năng nấu nướng của Brooklyn, nhưng cũng có người nhân cơ hội nhắn nhủ anh hãy chủ động liên lạc với bố mẹ.