David Beckham khiến con gái út - Harper - "ngượng chín mặt" ở trường vì 1 hành động cực "sến"!

David Beckham từ lâu đã nổi tiếng là một ông bố vô cùng tình cảm với các con, đặc biệt khi nhắc đến cô con gái út Harper Seven Beckham. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp những khoảnh khắc cựu danh thủ chiều chuộng, quan tâm con gái đến mức ai nấy đều phải "tan chảy". Thế nhưng mới đây, David Beckham lại khiến dân mạng vừa bật cười vừa cảm thấy ngọt ngào khi tiết lộ hành động yêu thương có phần "sến rện"… khiến Harper "ngượng chín mặt" ở tuổi 14.

Cụ thể, trên Instagram cá nhân, David Beckham khoe hình ảnh phần salad ông chuẩn bị cho Harper mang tới trường. Điều đáng nói, ở giữa phần salad đầy rau củ, danh thủ 50 tuổi còn khéo léo cắt một quả ớt đỏ thành hình trái tim đặt ngay ngắn ở trung tâm. Ông bố 4 con chú thích: "Hôm nay làm salad cho Harper mang đi ăn ở trường. Hy vọng con sẽ không thấy trái tim này khiến con ngại ngùng. Con bây giờ đã 14 tuổi rồi".

Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng đủ để thấy David Beckham lúc nào cũng nỗ lực thể hiện tình cảm với cô con gái cưng. Dù vậy, ở độ tuổi teen, Harper hẳn sẽ ít nhiều "ngại ngùng" khi bố liên tục dành cho mình những hành động ngọt ngào công khai thế này.

Từ khi Harper chào đời, mối quan hệ bố con nhà Beckham đã đặc biệt khăng khít. Cựu danh thủ từng nhiều lần chia sẻ anh không thể nghiêm khắc với con gái út giống như với 3 cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz. Beckham từng thừa nhận: "Tôi chẳng có quyền lực gì trước cô bé cả. Tôi yêu tất cả các con như nhau - nhưng với Harper, tôi dịu dàng hơn nhiều".

Thậm chí, David còn kể rằng chỉ có duy nhất một lần ông từ chối yêu cầu của Harper. Khi ấy, cô bé bật khóc, và kể từ khoảnh khắc đó, Beckham tự nhủ sẽ không bao giờ nỡ làm Harper buồn thêm lần nào nữa. Trong mắt ông, Harper không chỉ là "công chúa nhỏ" của Victoria Beckham mà còn là "con gái của bố", và David vô cùng tự hào về điều này.

Sự cưng chiều của Beckham dành cho con gái cũng từng được ông tiết lộ trong nhiều cuộc phỏng vấn. Hồi năm 2013, khi Harper mới gần 2 tuổi, Beckham đã đùa rằng con gái sẽ giống như công chúa Rapunzel - bị "nhốt trên tháp" để không ai có thể đến gần. Sau này, khi được hỏi về việc Harper trưởng thành và bắt đầu chú ý tới chuyện tình cảm, Beckham thẳng thắn chia sẻ rằng ông sẽ làm mọi cách để bảo vệ con khỏi những "cám dỗ tuổi mới lớn".

Trong một lần khác, Beckham còn khiến fan bật cười khi nói: "Con có ba anh trai sẽ chăm sóc cho con, đi chơi cùng con và đưa con về nhà. Còn bố sẽ ở nhà chờ con. Vậy nên chúng ta sẽ xem, chắc chắn sẽ rất thú vị". Rõ ràng, David luôn muốn Harper lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo vệ tuyệt đối từ cả gia đình.

Khoảnh khắc mới nhất với chiếc salad trái tim một lần nữa chứng minh tình cảm ngọt ngào không đổi của Beckham dành cho Harper. Dù đã là thiếu nữ 14 tuổi, Harper trong mắt David vẫn mãi là cô bé nhỏ xinh cần được chở che và yêu thương hết mực. Và có lẽ, chính sự ấm áp, chu đáo của người bố nổi tiếng này đã giúp Harper Beckham luôn giữ hình ảnh đáng yêu, thân thiện và rất được công chúng mến mộ.