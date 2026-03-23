David Beckham gây bão khi thông báo "đầu quân" cho Chelsea

David Beckham đã chính thức xác nhận sẽ gia nhập Chelsea nhưng lại là Triển lãm hoa RHS Chelsea Flower Show 2026 trong vai trò đồng thiết kế khu vườn mang tên "The RHS and The King’s Foundation Curious Garden" (Khu vườn Tò mò). Đây là dự án hợp tác trọng điểm giữa Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) và Quỹ của Nhà vua (The King’s Foundation) tổ chức từ thiện mà Beckham đang đảm nhận vai trò đại sứ.

Chia sẻ về ngã rẽ đầy thú vị này, Beckham cho biết niềm đam mê với thiên nhiên của anh đã được nuôi dưỡng từ những ngày thơ bé khi đi thăm ông bà.

"Tôi đã tự mình trải nghiệm cảm giác mãn nguyện và bình yên mà việc làm vườn mang lại. Đó là lý do tôi rất hào hứng khi được hợp tác cùng RHS và Quỹ của Nhà vua".

Vua Charles và Beckham cùng trò chuyện tại Triển lãm Hoa Chelsea năm 2025 (Ảnh: Getty)

Beckham thường xuyên chia sẻ cảnh làm vươn (Ảnh: IGNV)

Beckham cũng nhấn mạnh rằng bản chất của làm vườn chính là sự tò mò và khám phá, đồng thời hy vọng dự án sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bước ra khỏi nhà để kết nối với thiên nhiên.

Trong những năm gần đây, hình ảnh một "quý ông làm vườn" của Beckham đã không còn xa lạ với người hâm mộ. Trên mạng xã hội, cựu tiền vệ Manchester United thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nuôi gà, trồng trọt và chăm sóc cảnh quan tại biệt thự vùng Cotswolds. Sự kiện tại Chelsea Flower Show 2026 tới đây được xem là bước tiến chính thức của anh vào giới làm vườn chuyên nghiệp.

Triển lãm hoa RHS Chelsea Flower Show 2026 dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2026, hứa hẹn trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới trong một vai trò hoàn toàn mới.