David Beckham tiếp lửa cho tuyển Anh trước thềm đại chiến với Na Uy.

Trong nỗ lực giải cơn khát danh hiệu kéo dài tròn sáu thập kỷ của bóng đá Anh, cựu thủ quân Tam Sư - David Beckham đã có buổi gặp gỡ và động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel ngay trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính với đội tuyển Na Uy.

Nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến giành vé vào bán công diễn ra tại sân vận động Hard Rock (Miami, Florida), đội tuyển Anh đã được tạo điều kiện tập luyện ngay tại Trung tâm Huấn luyện Florida Blue của câu lạc bộ Inter Miami do chính Beckham làm chủ tịch. Sự xuất hiện của huyền thoại 51 tuổi cùng hai con trai, Romeo và Cruz, đã mang lại bầu không khí vô cùng phấn chấn cho toàn đội.

Chia sẻ về chuyến ghé thăm đặc biệt này, thủ quân Harry Kane cho biết: "Anh ấy đã gửi lời chúc may mắn tới toàn đội. Sau mỗi trận đấu, anh ấy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và duy trì liên lạc với tôi. Là một người từng mang băng đội trưởng, Beckham hiểu rất rõ giá trị và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia". Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cũng bày tỏ sự trân trọng khi được tập luyện tại cơ sở vật chất hiện đại do người tiền nhiệm xây dựng. Đáng chú ý, đây cũng chính là nơi siêu sao Lionel Messi rèn quân mỗi ngày tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Beckham trò chuyện cùng Harry Kane (Ảnh: IG England)

Beckham cùng 2 con trai Remeo và Cruz đến theo dõi buổi tập của tuyển Anh

Phong độ rạng rỡ của quý ông Beckham

Bên cạnh cú hích về tinh thần, chiến lược gia Thomas Tuchel cũng đón nhận những tín hiệu tích cực về mặt lực lượng. Bộ đôi trụ cột Declan Rice và Marc Guehi đều đã trở lại sân tập sau khi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân khoeo. Sự hiện diện của Rice gần như là chắc chắn, trong khi trường hợp của Guehi sẽ được ban huấn luyện đánh giá kỹ lưỡng trước giờ bóng lăn. Trước đó, một vài ngôi sao như Bukayo Saka hay Marcus Rashford cũng đã quá quen thuộc với trung tâm này khi từng trải qua các khóa huấn luyện thể lực riêng tại đây vào cuối mùa giải.

Tuy nhiên, Tam Sư sẽ phải bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Erling Haaland và các đồng đội mà không có sự phục vụ của hậu vệ Jarell Quansah. Án treo giò hai trận sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Mexico ở vòng 16 đội đang đặt ra một bài toán nhân sự hóc búa cho ông Tuchel ở hành lang cánh phải.

Trận đấu giữa Anh và Na Uy sẽ diễn ra vàolúc 4h00 ngày 12/7, hứa hẹn một cuộc so tài nảy lửa.