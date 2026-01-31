David Beckham bỗng chi số tiền cực lớn

Theo Diario AS, với tham vọng nhằm thống trị bóng đá khu vực và hướng tới đấu trường thế giới, Chủ tịch David Beckham cùng các đồng sở hữu CLB Inter Miami đã chính thức kích hoạt "bom tấn" mang tên German Berterame.

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas đã quyết định chi ra 15 triệu USD (khoảng hơn 380 tỷ đồng) để phá vỡ hợp đồng của chân sút German Berterame với "gã khổng lồ" bóng đá Mexico - Monterrey. Đây được xem là bước đi đầy táo bạo của David Beckham nhằm củng cố hàng công cho mùa giải 2026.

German Berterame gia nhập Inter Miami (Ảnh: Inter Miami)

Với mức phí này, tiền đạo 27 tuổi sẽ chính thức gia nhập đội ngũ "Cầu thủ được chỉ định" (Designated Player - DP) của đội bóng bang Florida. Như vậy, bộ khung sức mạnh của Inter Miami trong năm 2026 đã lộ diện với ba cái tên đẳng cấp là Lionel Messi, Rodrigo De Paul và tân binh German Berterame.

Dù không sở hữu danh tiếng lẫy lừng toàn cầu như những bản hợp đồng trước đây, nhưng Berterame được giới chuyên môn đánh giá là lựa chọn cực kỳ thực dụng và hiệu quả. Tiền đạo gốc Argentina (nay đã nhập tịch Mexico) sở hữu bản năng săn bàn đáng nể với 105 bàn thắng ở cấp độ CLB.

Tờ Diario AS của Tây Ban Nha nhận định, sự xuất hiện của Berterame sẽ trực tiếp giảm bớt gánh nặng cho lão tướng Luis Suarez. Với nền tảng thể lực sung mãn và kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu khốc liệt vùng CONCACAF, Berterame được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo để tận dụng những đường dọn cỗ từ đôi chân ma thuật của Messi và De Paul.